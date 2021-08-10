Анекдоты: Обожаю телепатию. Бывает, посмотришь на человека - и он уже знает, куда ему телепать...

- Ну что, как дела?
- Да все отлично, нет проблем!
- Жениться тебе пора...
Что ты вообще можешь знать о жизни, если ты в мороз на рынке штаны на картонке стоя не примерял?
Самое приятное в холостяцкой жизни - это то, что ешь когда захочется, а не когда она сготовила.
Идут испытания нового лекарства. Пациенты поделены на две группы - опытную и контрольную.
Один из пациентов контрольной группы заходит к врачу:
- Доктор, почему вы заменили мой препарат?
Доктор (очень осторожно):
- А что заставляет вас думать, что я его заменил?
- Понимаете, раньше, когда я кидал эти таблетки в унитаз, они плавали, а теперь вдруг стали тонуть.
Детей повели на экскурсию в полицию.
На щите висят фотографии: «Разыскиваются эти преступники».
Вовочка:
- Это вот этих-то и ищете?
- Да! Их самых!
- Ну вы даете, блин! Что ж вы их, когда фотографировали, не повязали?
Обожаю телепатию. Бывает, посмотришь на человека - и он уже знает, куда ему телепать...
В гороскопе прочитал, что на этой неделе мне нельзя есть мясо голубого марлина и омары. Ну и как мне теперь жить?
- Доктор, что у меня?
- Ничего страшного, просто у вас низкий гемоглобин. Погуглите в интернете, что там нужно принимать. Если я вам напишу на бумажке, вы всe равно ничего не разберете…
- У моего бывшего, похоже, коронавирус, но он не знает об этом.
- С чего ты решила?
- Он потерял вкус. Вчера я его видела с новой подругой; страшила, каких мало.
А о лечении от коронавируса < стр. 10 - 11.
- Но помни, после свадьбы все ее «Ой, ты такой веселый!» превратятся в «Не позорь меня на людях, клоун!».
В Одессе:
- Левочка, сыночка, где ты мечтаешь работать?
- Я - мечтаю работать?!
- Тебе понравились Гавайи?
- Нет. Я думал, все будут ходить в юбках из листьев и со скорлупой кокоса на голове. А я там один был такой.
В современном искусстве разобраться легко: что висит на стене - живопись, что можно увидеть сзади - скульптура.