ВОПРОС ДНЯ: Ваши самые сильные эмоции от Олимпиады? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Николай ВАЛУЕВ, депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу:

- Их испытывал каждый раз, когда наши поднимались на пьедестал. Но еще более сильные - когда засудили Аверину. Это были злость и досада. Я еще до Игр говорил, что нам будут палки в колеса ставить. Это все настолько явно и неуклюже, так криво и демонстративно, что не выдерживает никакой критики.

Сергей ГОЛОВ, президент Союза турагентств:

- Есть обида за девчонок-гандболисток и за парней-волейболистов. Олимпиада показалась достаточно странной. Слишком растянутый цикл подготовки и форма проведения - они эмоции охлаждали. Кстати, до последнего в турагентствах были запросы на поездку в Японию на этот период.

Карен ШАХНАЗАРОВ, руководитель «Мосфильма»:

- Есть радость от третьего места России по количеству медалей. Это очень хорошее выступление. Учитывая давление - я посмотрел гимнастику, борцов, другие старты, - результат удивительный. Что касается церемоний открытия и закрытия, то шоу на пустых стадионах производит странное впечатление.

Дмитрий ГУБЕРНИЕВ, телекомментатор:

- Ярчайшая победа Маши Ласицкене - она себя обессмертила. Космическая программа синхронисток - выше всех. «Золото» фантастического Жени Рылова и «серебро» в гребле Ани Пракатень. И дикая несправедливость с Диной Авериной и с Васей Мизиновым. Но главные эмоции - мы не просто способны в мировом спорте конкурировать достойно, мы способны вырасти еще и еще!

Иосиф РАЙХЕЛЬГАУЗ, худрук театра «Школа современной пьесы»:

- Я эти две недели был под Одессой и мало следил за Олимпиадой. Мне кажется, это настолько политизировано все давно! Мое впечатление - все начинают выяснять, кто там за кого. Я здесь впервые услышал, что у России многие спортсмены имеют отношение к армии. И грустно, и смешно - как и наша пропаганда.

Елена ПОСАБЦЕВА, чемпионка мира по синхронному плаванию:

- Там выступали девочки, с которыми мы занимались. У меня было так: сначала шоковое состояние - как будто я на старте, ноги в коликах. А когда закончили, я спела гимн. Смотрели в баре на Покровке, где были мужья двух выступавших девочек. Я так переживала, что даже вдох взять не могла - боялась, опять музыку выключат.