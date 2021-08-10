«Дормонитор» Владислава Худякова следит за качеством дорог

Почти треть дорожно-транспортных происшествий в России происходит из-за плохого состояния проезжей части. В Госавтоинспекции МВД к недостаткам на дорогах относят ямы, плохую разметку, недостаточную освещенность, отсутствие знаков, ограждений, неудовлетворительное содержание в зимний период.

«Вечная» российская проблема получила шанс на решение в отдельно взятом регионе. Передовые технологии, предложенные директором ООО «Софт Сфера», талантливым программистом, создателем информационных систем для торговых и транспортных предприятий Владиславом Худяковым, позволяют автоматически мониторить качество дорог в Свердловской области, помогая подрядчикам оперативно исправлять недостатки. Как действует уникальное мобильное приложение «Дормонитор», узнали у его разработчика.

- Владислав, разработанное Вами мобильное приложение «Дормонитор» нацелено на сокращение аварийности на региональных дорогах и уже показало свою эффективность. Это инновационное для нашей страны решение. Почему для пилотного запуска выбрана именно Свердловская область?

- Протяженность региональных дорог в Свердловской области более 11 тысяч километров, и отвечают за них сразу несколько ведомств. Так что это как минимум очень интересный регион, работа в котором может сразу показать преимущества и недочеты программы и даст нам понимание, как коммуницировать дальше с представителями правоохранительных органов и органов власти. Так, мне понадобилось приложить массу усилий, чтобы

наладить взаимодействие между УАД - Управлением автомобильных дорог и ГИБДД Свердловской области, чтобы фиксировать недостатки на дорогах и максимально быстро их устранять. Особенно это важно в зимний период, когда снегопады могут парализовать движение, если вовремя не предпринять действия по очистке дорог от снега и ликвидации гололеда.

До создания «Дормонитора» эту проблему пытались решить с помощью общего чата в мессенджере, где было около 150 участников. Как вы понимаете, это крайне неудобно: сообщение приходит всем, даже тем, кому оно не адресовано, как следствие, найти на него ответ тоже сложно и долго. При фиксации недостатка трудно было точно определить его местоположение, а собрать статистику по устранению вообще невозможно, как и получить дополнительные функции, связанные с спецификой задач. Несмотря на очевидные недостатки этого решения, оно просуществовало в Свердловской области несколько лет.

- После таких попыток, не давших должного эффекта, власти обратились к вашей компании, имеющей безупречную репутацию на рынке, и к вам как нестандартно мыслящему специалисту в области программирования. Вы предложили принципиально иное решение: мобильное приложение, которое связало диспетчерскую УАД, кураторов УАД, диспетчерские подрядчиков, мастеров дорожных участков, сотрудников ДПС. Расскажите, как все это работает?

- Работа приложения строится на обмене сообщениями. Сотрудник ГИБДД или куратор обнаруживают дорожный недостаток, делают его описание и фотографию. Приложение автоматически определяет координаты и наименование дороги. По этим данным определяются куратор и подрядчик, обслуживающий данный участок. Таким образом, это сообщение доступно только тем участникам, которых оно касается. Подрядчик должен отреагировать, а если этого не происходит, то куратор или диспетчер УАД вправе выписать предписание, за неисполнение которого предусмотрены штрафы. Подрядчик после устранения недостатка может отчитаться, приложив фотографию, или же куратор во время очередной инспекции это проверит. Важно, что все сообщения и ответы лежат не в общей куче, где ничего не найти, а разделены, и каждый видит только то, что нужно. Каждое сообщение привязано к координатам и есть фото, из которого очевидно, что не так.

- Насколько мне известно, «Дормонитор» предоставляет информацию и об объектах организации дорожного движения, предупреждает о гололеде и других изменениях, связанных с погодой. Как эта информация становится доступной приложению?

- Если речь об организации движения, то там принцип ровно тот, что я уже описал: куратор или полицейский видят на дороге отсутствующий знак, т.е. столбик есть, а знака нет. Сотрудник тут же по своему местоположению может определить в приложении, что здесь должно быть. Также в «Дормониторе» доступны временные схемы организации движения, которые принимаются на время проведения ремонтных работ.

Кураторы и сотрудники ГИБДД могут получить информацию о движении дорожной техники в период снегопада, чтобы проконтролировать работу подрядчика. А вот что касается обледенения, мокрой дороги и других явлений, тут ставка на интеграцию с дорожными метеостанциями, которых в Свердловской области более 50. Они замеряют все-все параметры, необходимые для безопасного вождения, в том числе коэффициент сцепления с дорогой. При падении этого коэффициента автоматически формируется сообщение, доступное ответственным за этот участок дороги.

- Знаю, что на первом этапе внедрения Вам было сложно привлечь в качестве пользователей сотрудников ГИБДД, но Вы добавили в приложение дополнительный функционал, включающий определение наименования дороги, номера километра, предоставление проектов организации дорожного движения, и так далее, после чего они признали это решение действительно полезным и отвечающим требованиям времени. Какие еще проблемы на старте пришлось решать?

- Кроме организационных проблем, о которых Вы упомянули, был решен ряд технических. Приложение необходимо было реализовать для двух платформ: IPhone и Android. У меня был выбор: либо отдельно для каждой платформы, либо выбрать универсальное решение. Оба подхода имеют свои достоинства и недостатки, взвесив все «за» и «против», я все же предпочел универсальное решение на React-native.

На первом этапе внедрения возникали ситуации, когда некоторые функции не работали на определенных моделях Аndroid. Для решения этой проблемы было приобретено тестовое оборудование.

Я предполагал, что при массовом внедрении будет очень много звонков в техподдержку. Поэтому сначала было проведено тестовое внедрение на фокус-группе из нескольких кураторов и подрядчиков. Были выявлены и ликвидированы слабые места. Это позволило сократить поток обращений впоследствии.

Много времени было потрачено на тестирование приложения в зонах слабого сигнала сотовой связи или вообще без связи. Я сделал возможным сохранение информации в приложении с последующей отправкой сообщения после вхождения в зону действия сети.

Непростой задачей была и интеграция «Дормонитора» с другими системами. Например, создание прямо из приложения предписания в модуле учета предписаний Центра управления производством, получения информации с метеостанций, треков движения транспорта. Но и с этим моя команда ООО «Софт Сфера» и наши партнеры ООО «Ультрастар Развитие» успешно справились.

- Результаты внедрения вашего приложения впечатляют: Свердловская область вошла в топ-5 регионов с самой низкой аварийностью, в том числе благодаря тому, что улучшилось состояние дорог. А как Вы сами, как профессионал в своей области, оцениваете эффективность «Дормонитора»?

- Аварийность на дорогах, действительно, снижается, и это результат комплексной работы, частью которой является развитие информационных приложений, таких как «Дормонитор», помогающих всем участникам процесса качественно выполнять свою работу. «Дормонитор» за два года эксплуатации показал свою востребованность и ощутимую пользу для региона. В зимний период за месяц через него отправляется более 1500 сообщений и 700 фотографий и видеофайлов. За счет оперативного взаимодействия всех служб проблема устраняется так быстро, насколько это возможно.

- Каким Вы видите дальнейшее развитие своего проекта?

- Уверен, что данный опыт необходимо распространять: у нас большая страна, и проблемы с дорогами, в общем-то, одни и те же. В первую очередь мне хочется адаптировать «Дормонитор» для работы на дорогах федерального значения. Но особенно интересно это приложение для северных регионов с большой протяженностью дорог. Опыт использования данной технологии уже имеется, приложение постоянно совершенствуется, поэтому я готов предоставить его заинтересованным службам в любом регионе страны.