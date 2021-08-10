Террористам в Афганистане напомнили, как выглядит "вертолетная карусель"

На полигоне Харб-Майдон в Таджикистане окончилось совместное учение, где приняли участие 2,5 тысячи военнослужащих России, Таджикистана и Узбекистана.

На полигоне Харб-Майдон в Таджикистане окончилось совместное учение, где приняли участие 2,5 тысячи военнослужащих России, Таджикистана и Узбекистана.

- Впервые было продемонстрировано применение межвидовой группировки войск с массированным применением авиации, разведывательно-огневых комплексов и десантов на основе полученного опыта в Сирии, - заявил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.

По замыслу учений незаконное вооруженное формирование (НВФ) на пикапах повышенной проходимости прорвало границу и вклинилось вглубь территории. Экипажи самолетов Л-39 от Республики Таджикистан выполнили воздушную разведку местности, в ходе которой обнаружили места скопления боевиков. Летчики передали координаты целей российским и таджикистанским экипажам ударных вертолетов Ми-24, а также расчетам реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган". Вытеснив условного противника в заданный район, российские саперы 201-ой российской военной базы остановили наступление "противника" с помощью огненного вала протяженностью 500 метров. Для этого был применен метод сочетания огневых фугасов и противотанковых мин, расставленных в шахматном порядке.

Следом экипажи боевых вертолетов Ми-24 устроили террористам "вертолетную карусель": выстроившись в боевой порядок "круг", наносили непрерывное огневое поражение ракетами С-8 класса "воздух-поверхность" по коммуникациям, командным пунктам и ходам сообщения района, занятого противником. В завершении операции для проведения зачистки местности и уничтожения оставшихся в живых боевиков экипажи десантно-транспортных вертолеты Ми-8 высадили тактический воздушный десант, обеспечив огневую поддержку мотострелкам с воздуха.

- За последние несколько лет отмечается перенос напряженности с территории стран Ближнего Востока в Афганистан. Анализ процессов, происходящих в последние годы, показывает, что ситуация в нашем регионе будет зависеть от развития событий в политической обстановке в этой стране, - заявил министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо, и отметил, что антитеррористическое учение прошло впервые в истории военного сотрудничества трех стран.

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