Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье10 августа 2021 15:10

Как похудеть летом?

Советы от врача-диетолога Натальи Николаевны Денисовой
КомментироватьОставить комментарий(0)
Наталья Николаевна Денисова, врач-диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук. Фото: Pixabay

Наталья Николаевна Денисова, врач-диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук. Фото: Pixabay

Летом аппетит обычно снижается – казалось бы, самое время воспользоваться этим и избавиться от нескольких лишних килограммов. Однако диетологи не советуют резко отказываться от многих продуктов – рацион должен быть разнообразным и сбалансированным в любое время года. Кое-что все же можно сделать. Например, начать больше двигаться – тем более, что сейчас на свежем воздухе находиться приятнее, чем в помещении. А калорийность рациона можно снизить за счет увеличения количества овощей и фруктов в меню. Больше советов – в видеоинтервью врача-диетолога ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидата медицинских наук Натальи Николаевны Денисовой.

Как похудеть летом?

Источник: здоровое-питание.рф.

Время питаться правильно!Принципы здорового питания