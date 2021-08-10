Как похудеть летом?

Наталья Николаевна Денисова, врач-диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук. Фото: Pixabay

Летом аппетит обычно снижается – казалось бы, самое время воспользоваться этим и избавиться от нескольких лишних килограммов. Однако диетологи не советуют резко отказываться от многих продуктов – рацион должен быть разнообразным и сбалансированным в любое время года. Кое-что все же можно сделать. Например, начать больше двигаться – тем более, что сейчас на свежем воздухе находиться приятнее, чем в помещении. А калорийность рациона можно снизить за счет увеличения количества овощей и фруктов в меню. Больше советов – в видеоинтервью врача-диетолога ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидата медицинских наук Натальи Николаевны Денисовой.

Источник: здоровое-питание.рф.