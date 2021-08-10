«Таможенная Карта»: внешнеэкономическая активность МСБ восстанавливается после спада в пандемию

Выросла доля организаций, ожидающих в ближайшие полгода улучшения ситуации в бизнесе (36% против 20% в 2020 г.), а также в компаниях зарубежных партнеров (24% против 13% в 2020 г.). Индекс деловой активности ВЭД (International Business Climate Index (IBCI)) в сегменте МСБ вырос на 17 п.п. до -32 баллов. Несмотря на то, что имеет место рост рынка, значение Индекса остается в отрицательном диапазоне, что свидетельствует о преобладании негативных настроений среди участников ВЭД. Таковы результаты исследования платежной системы «Таможенная карта» (входит в группу банка «Открытие»), оператором которого выступил Аналитический центр НАФИ.

Половина компаний МСБ отметили снижение объемов внешнеэкономической торговли с начала пандемии (50%). За 9 месяцев с предыдущего измерения в сентябре 2020 года эта доля уменьшилась на 9 п.п. Не затронул кризис 39% малых и средних предприятий рынка ВЭД, еще для 11% пандемия послужила катализатором роста объемов внешнеэкономической торговли.

Компании МСБ сдвинули сроки возвращения к докризисным объемам внешней торговли. Большинство представителей МСБ ожидают возвращение к докризисным показателям не ранее, чем через полгода-год (рост на 14 п.п. с предыдущей волны измерений в 2020 г. до 62%). Существенно снизилась доля тех, кто ждет восстановления прежних объемов в ближайшей перспективе уже через 1-3 месяца (падение на 10 п.п. до 5%). Каждая десятая компания отмечает, что восстановление внешнеторгового оборота уже произошло (10%).

В следующие полгода сокращения объема зарубежной торговли не ожидается: 55% импортеров и 51% экспортеров планируют оставить объем закупаемых и продаваемых товаров и услуг на прежнем уровне, а 20% импортеров и 24% экспортеров – увеличить. По сравнению с 2020 годом частные индексы экспорта и импорта повысились на 18 п.п. и 17 п.п., однако, также как и основной индекс, остались в отрицательном диапозоне: -36 и -28 баллов. Это отражает преобладание негативных настроений среди компаний малого и среднего бизнеса, участвующих во внешнеэкономической деятельности.

«Результаты проведенного исследования демонстрируют, что при осуществлении внешнеэкономической деятельности наибольшие трудности и неудобства у представителей МСП вызывают организационные моменты, связанные с логистикой и перевозками (16%), таможенные услуги (14%), отчетность и декларирование (9%). Финансовая поддержка остается одной из самых востребованных мер при ведении ВЭД (12%). Кроме того, представители МСП считают, что упростить ведение ВЭД в их организациях могли бы модернизация документооборота (11%), консультационная поддержка и доступность справочной информации (8%). Таким образом, оптимизация и цифровизация таможенных процедур требует от участников внешнеэкономической деятельности изменения внутренних бизнес-процессов и использования современных инструментов и технологий для повышения эффективности бизнеса», – прокомментировал результаты исследования Андрей Возмилов, генеральный директор ООО «Таможенная карта».

Индекс внешнеэкономической активности МСБ от Таможенной карты (International Business Climate Index (IBCI)) позволяет оценить последствия пандемии COVID-19 на внешнеэкономической деятельности малого и среднего бизнеса. Он отражает мнение российских участников ВЭД МСБ о текущем состоянии своего бизнеса и бизнеса зарубежных партнеров, а также прогнозы развития ситуации на ближайшие 6 месяцев. Индекст состоит из двух частей: частный индекс экспорта (на основании ответов компаний-экспортеров) и частный индекс импорта (на основании ответов компаний-импортеров). Индекс внешнеэкономической активности МСБ варьируется от -100 до +100 баллов. Если показатель выше 0 баллов, то можно говорить о преобладании позитивных оценок, если ниже – негативных. Динамика Индекса позволяет прогнозировать темпы развития рынка ВЭД: при снижении индекса, темпы развития рынка замедляются, при повышении – ускоряются.

О платежной системе «Таможенная карта»:

«Таможенная карта» – российская национально значимая платежная система, первый оператор таможенных платежей в России. Компания предлагает сервисы онлайн-оплаты таможенных платежей и декларирования, которые доступны 24*7. Предоставляет комплексную правовую и консультационную поддержку для участников трансграничной торговли. Наша стратегия предусматривает переход к мультисервисной модели, включающей в себя широкий спектр услуг для участников ВЭД. Аналитики «Таможенной карты» на постоянной основе отслеживают изменения рынка и ключевые тренды в международной торговле с целью информационной поддержки наших клиентов.