Молодой красавец показал, как отдохнул с Анастасией Стоцкой на Мальдивах Фото: СОЦСЕТИ

Анастасия Стоцкая свою личную жизнь держит за семью печатями. Даже свой второй развод с Cергеем Абгаряном певица скрывала целых два года. В июле артистка размещала в блоге яркие фотографии с отдыха на Мальдивах. Сначала поклонники решили, что красавица улетела на райские острова с детьми. Однако, как стало известно, компанию ей составил молодой красавец Александр Казьмин.

Анастасия Стоцкая не так давно отдохнула на Мальдивах с красавцем Александром Казьминым и двумя детьми от брака с Cергеем Абгаряном - сыном Александром и дочкой Верочкой. 38-летняя артистка свои отношения с Казьминым раскрывать не торопится, сохраняя интригу. Мол, пока не готова ничего комментировать.

А вот Александр активно публикует снимки с мамой двоих детей. Он сопровождает трогательные кадры философскими размышлениями. Артистка посты Казмина лайкает.

"Жизнь напоминает поездку на санках со снежной горки. Родители поднимают нас в момент оплодотворения на самый верх горки, и дальше мы имеем возможность катиться по жизни вниз, получая от нее огромное удовольствие. Это не всегда получается. Почему взрослые люди, в отличие от детей, плохо умеют ездить на санках по горке жизни. Половина тормозит и пытается залезть назад, пугаясь старости и смерти, половина едет по горке кто боком, кто задом, и лишь единицы несутся с удовольствием на санках по жизни вниз, вызывая бурное осуждение окружающих, что так ездить (жить) нельзя", - написал 32-летний артист под фотографией, на которой нежно целует Стоцкую.

К слову, после возвращения с Мальдив молодой мужчина не на шутку встревожил публику. Он попал в больницу. "Не играю ближайшие спектакли! Сломал руку, лежу в больнице на операции. Спасибо за внимание", - шокировал он признанием. Иных подробностей артист не привел. Молчит и Стоцкая.

Напомним, во втором браке Анастасия Стоцкая прожила около девяти лет. После развода бывшим супругам удалось остаться друзьями. "Мы с мужем уже два с половиной года не живем вместе. Но остались хорошими друзьями. Он каждый день видится с детьми, сына возит на шахматы. Сергей из армянской семьи, где дети и семейные ценности всегда стоят на первом месте", - откровенничала Анастасия в интервью Юлии Барановской.

Абгарян был вторым мужем Стоцкой. Первый раз она вышла замуж в 2003 году за актера Алексея Сикирина. Они познакомились, когда учились в ГИТИСе, затем вместе играли в мюзикле "Собор Парижской Богоматери". До свадьбы прожили вместе пять лет. Молодые люди венчались в Костроме, однако через пять лет их брак рухнул.