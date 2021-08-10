Таинственные устройства в кабинете Путина: На камеру попали облучатели

На камеру попали облучатели, работающие рядом с президентом в Кремле. Фото: Канал "Россия 1"

Во вторник, 10 августа 2021, Владимир Путин принял в Кремле губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. Рабочая встреча прошла в кабинете президента. Внимательные люди во время трансляции заметили необычные приборы, стоящие у стены - белые глянцевые устройства выделялись на фоне тяжелого деревянного интерьера.

КП провела свое небольшое расследование и выяснила, что рядом с главой государства работают «облучатели-рециркуляторы». А по-простому: обеззараживатели воздуха, которые могут работать в присутствии людей. Все правильно — время сейчас сами понимаете какое. Непростое. Коронавирус гуляет по планете, а президента нам надо беречь. Поэтому нет ничего удивительного, что в кабинете поставили фильтр, убивающий в воздухе всякую заразу.

Путин пользуется оборудованием российской фирмы Кронт. Она с 1992 года разрабатывает и производит медицинское оборудование.

КП провела свое небольшое расследование и выяснила, что рядом с главой государства работают «облучатели-рециркуляторы». А по-простому: обеззараживатели воздуха, которые могут работать в присутствии людей.

Конкретно в президентском кабинете стоит модель «Дезар 4» за 16 тысяч рублей. Про нее известно, что она может применяться в любых помещениях — от детских садов до операционных. Обеззараживание происходит за счет ультрафиолетовых ламп со специальным покрытием, которое не дает образовываться озону. За час прибор прогоняет через себя 100 кубометров воздуха.

На камеру попало два облучателя. Сколько их всего стоит — мы не знаем. Возможно, их больше — производитель заявляет об эффективности в 99,9%. Если вдруг один аппарат пропустит те самые 0,01% вирусов, то второй их точно добьет.

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