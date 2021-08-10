В Госдуме обратили внимание на нарушения, с которыми граждане сталкиваются в кредитной сфере

Депутат и член правозащитного центра «Единой России» сообщил руководителю главного финансового регулятора страны, что к нему поступают многочисленные обращения от граждан. Они связаны с тем, что ряд кредитных организаций нарушают действующее законодательство. В частности, закон «О потребительском кредите(займе)» и установленные Центробанком правила регулирования.

В частности, те правила, что касаются расчета полной стоимости кредита по кредитным картам.

Александр Якубовский доводит до сведения Эльвиры Набиуллиной, что мониторинг ситуации и анализ нарушений выявил ряд способов, используя которые кредитные организации вводят в заблуждение обычных граждан. А люди из-за этого несут лишние расходы. Что ухудшает их финансовое положение.

Как пример депутат приводит применение разных ставок на покупки и снятие наличных. При этом расчет полной ставки кредита производится от более низкой ставки. Она установлена для покупок, совершаемых при использовании безналичной системы расчета с применением выданной кредитной карты. А ставка для снятия наличных и переводов не ограничивается ничем.

Другая схема — заключение кредитного договора сразу с дополнительным соглашением, пересматривающим условия по заключенному договору. Итог — либо процентная ставка по кредиту увеличивается, либо комиссия за обслуживание появляется. И тут уже исходный договор с низкой ставкой самостоятельным не является — ведь допсоглашение подписывается одновременно с договором!

Не брезгуют и другими «хитростями». Такими, например, как расчет полной стоимости кредита от максимального лимита по продукту. Это позволяет занизить результаты расчета.

Случается, что договоры заключаются с превышением предельной полной стоимости кредита, который установлен Центробанком. При этом не смотрят на использование дифференцированных ставок на покупки и наличные.

Депутат Якубовский, напоминая про инфляционные ожидания, предполагает, что стоимость потребительских кредитов для населения будет расти. А указанные нарушения станут приводить к еще большим потерям для наших сограждан.

Парламентарий обращается к главе Центробанка со следующей просьбой:

- Поручить провести исчерпывающую проверку фактов, которые он указал и принять меры к банкам-нарушителям.

А также «поручить усилить контроль со стороны ЦБ за отчетностью кредитных организаций относительно потребительского кредитования».

Остается надеяться, что предложения парламентария будут услышаны в руководстве Центробанке и люди смогут брать кредиты с меньшими рисками для себя и своего кошелька.