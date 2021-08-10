«Пусть возвращают миллионные долги!»: Волочкова доказала, что до сих пор работает в Большом

По словам артистки, главный театр страны задолжал ей более 95 миллионов рублей Фото: Личный архив

В Большом Анастасия Волочкова не танцует с 2003 года после того, как бывший директор театра счёл ее «большой и толстой» и отправил на пенсию.

Несмотря на то, что артистка тогда выиграла суд у Большого, доказав незаконность увольнения, больше на легендарную сцену она так и не вышла.

- И недавно я узнала, что в 2010 году Большой, не уведомив меня, отправил меня на покой. Да, только ни копейки денег они мне за эти годы так и не выплатили, - сетует балерина.

По словам артистки, главный театр страны задолжал ей более 95 миллионов рублей.

- Куда они дели эти деньги, это вопрос и для налоговой в том числе... - разводит руками звезда. - Выяснилось, что 15 лет я якобы числюсь в декрете... Как говорит мой адвокат Сергей Воронов, согласно моему договору с Большим театром, с 1998 года я должна была получать зарплату в размере 18 МРОТ в месяц, то есть 369 тысяч рублей в месяц. Умножайте эту цифру на 20 лет. То есть в год я должна была получать более четырёх миллионов рублей. И сумма долга Большого передо мной с каждым месяцем растёт. Пусть возвращают миллионные долги, мне надоело терпеть их произвол, - объясняет балерина.

Чтобы доказать, что она имеет право требовать долг, артистка обратилась в прокуратуру. В минувший понедельник, прокуратура, изучив материалы дела, вынесла решение в пользу балерины - артистка до сих пор числится сотрудником Большого театра.

А это значит, что на предстоящем суде, который состоится 8 сентября 2021, у Волочковой есть все шансы добиться выплаты задолженности по пенсии и зарплате.

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