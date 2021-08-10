Маяк с радиостанцией, зона в стиле саней и «Северное сияние»: что подготовит Чукотка на «Улице Дальнего Востока»

Организатором выставки является Фонд Росконгресс

Чукотский автономный округ представит свою экспозицию под названием «Чукотка – граница между человеком и Арктикой» на выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет в рамках VI Восточного экономического форума. Организатором выставки является Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

- Чукотка – уникальный край с красивой природой и сложными климатическими условиями, в котором живут активные и смелые люди. Многие россияне мечтают поехать и увидеть эти арктические земли своими глазами, познакомиться с удивительной природой, почувствовать колорит региона, узнать побольше о культуре и традициях коренных народов. В последние годы Чукотка активно развивается. Она стала местом реализации масштабных проектов. Среди них – атомная электростанция, не имеющая аналогов в мире, освоение Баимской рудной зоны, которое фактически преобразует экономику Чукотки, и другие. Выставка “Улица Дальнего Востока” даст возможность почувствовать красоту природы округа, ознакомиться с возможностями путешествия в Арктику, а предприниматели получат информацию о возможностях инвестирования в регион, – отметил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Основная идея павильона Чукотского автономного округа – показать синергию человеческого капитала и природы Арктики, передать масштаб и уникальность природных ресурсов региона. На территории экспозиции разместят павильон, сцену, экобар, маяк Дежнева и арт-объект «Северное сияние».

Интерьер павильона визуально и стилистически будет разделен на две части: льды Арктики и зеленая флора Чукотки. Смысловым наполнением станут такие направления, как туризм, предпринимательство, промышленность, инвестиции и культура.

Например, в зоне туризма посетители смогут погрузиться в атмосферу Чукотки и перенестись в ее самые красивые места. В павильоне расположат интерактивную дверь в Чукотку, на которой можно будет выбрать туристическую точку и посмотреть видеоролик об этом месте.

В зоне культуры продемонстрируют основные элементы культуры и предметы быта для ознакомления с историческим и культурным наследием Чукотского автономного округа.

Губернатор Чукотки Роман Копин отмечает, что округ долгое время оставался белым пятном и terra incognita для жителей своей же страны.

- Действующие программы по развитию Дальнего Востока, сверстанные с глубиной на десятки лет вперед, уникальные механизмы преференциальных режимов ТОР, СПВ, АЗРФ, старт мощных инфраструктурных, инвестиционных проектов делают свое дело. И теперь Чукотка воспринимается во всем мире как северо-восточный форпост России с уникальным минерально-сырьевым потенциалом и опытом работы с крупными инвесторами. Приглашаю всех прийти и посмотреть наш павильон на “Улице Дальнего Востока”. Уверен, что экспозиция вызовет желание ближе познакомиться с Чукоткой, своими глазами увидеть уникальную природу, богатство традиций и возможностей региона, – отметил глава округа Роман Копин.

Также продумано и уличное наполнение экспозиции. Напротив павильона будет располагаться навес, стилизованный по форме традиционных чукотских саней (нарт). Под ним будет находиться сцена для выступлений со встроенным LED-экраном, зона для гостей и экобар, в котором гостям предложат десерты и эконапитки из северной ягоды.

На территории установят и масштабную конструкцию в форме маяка-памятника Дежневу. Местом притяжения гостей экспозиции также станет арт-объект «Северное сияние».

ВЭФ-2021 будет проведен 2-4 сентября с соблюдением всех необходимых мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.