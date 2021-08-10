Антимонопольщики заглянули в ЦУМ: ФАС заподозрила владельцев знаменитого универмага в ценовом сговоре с иностранцами

Компанию Mercury, владельца ЦУМа, заподозрили в международном картельном сговоре на рынке элитной брендовой продукции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если спросить среднестатистического москвича, чем знаменит ЦУМ, то ответ будет, скорее всего, такой: высоченными ценами и отсутствием посетителей. Одно с другим связано: мало кому придет в голову заскочить сюда, например, за авторучкой по 300 тысяч. Разве что губернатору какому-нибудь перед посадкой...

Во вторник туда нагрянули сотрудники Федеральной антимонопольной службы. Компанию Mercury, владельца ЦУМа, заподозрили в международном картельном сговоре на рынке элитной брендовой продукции. Это когда участники рынка договариваются держать цены — такие соглашения запрещены законом. Похоже, именно небывало высокие цены натолкнули ФАС на мысль о том, что в знаменитом универмаге не все чисто.

«Инспекция ФАС более двух часов ожидала появления представителя компании с доверенностью для того, чтобы пройти в офисные помещения и начать проверку», отмечается в официальном релизе.

Наконец, проверяющих пустили и беседа состоялась. Единственная известная пока деталь — участники разговора были в масках, это видно на кадрах клипа об этой операции, размещенном на телеграм-канале ФАС. Других подробностей в ведомстве не сообщили.

Чем окончилась встреча, тоже пока не известно. Известно лишь, что никого не задержали, ни на кого не были надеты наручники.

- Мы не правоохранительный орган, - пояснили kp.ru в ФАС. - Наши права и обязанности изложены в административном регламенте. Это фото и видеосъемка, ознакомление и копирование документов...

К слову, торгует в ЦУМе не только Mercury, но и другие компании — арендуют площади. И тоже ценники у них не дешевые. Их пока не проверяют.

- Мы говорим о торговом доме ЦУМ и о компании Mercury — вот к ним есть вопросы, - пояснили в ФАС.

Кроме того, ФАС проводит выездные проверки и в ряде официальных представительств зарубежных брендов.

Запрет на создание картеля содержится в ст. 11 Закона «О защите конкуренции». «Максимальная ответственность за участие в картельном сговоре в России составляет до 15% от годовой выручки компании, - сообщает ФАС. - Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 90 миллиардов рублей».

Если сговор причинил крупный ущерб (десять миллионов рублей) или позволил получить крупный доход (более 50 млн руб), то может наступить и уголовная ответственность по ст. 178 УК РФ «Ограничение конкуренции» — до трёх лет лишения свободы, а с отягчающими обстоятельствами — и до семи лет.

ФАС ежегодно выносит несколько сотен решений по делам о картелях, количество привлеченных к административной ответственности юрлиц достигает полутора тысяч, сумма административных штрафов – три миллиарда руб. Что касается уголовного преследования, то оно применяется намного реже — за пять последних лет только два приговора по ст. 178. Эти данные приводит портал pravo.ru.

По данным портала ФАС старается внедрить статью в практику. Предприниматели от этого только выиграют. Сейчас их сажают, главным образом, по ст. 159 «Мошенничество» - для этого достаточно совершить махинаций на миллион рублей. А экзотическая ст. 178 предусматривает более высокий порог для наказания — 50 миллионов.