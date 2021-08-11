Анекдоты: У кого есть моя кукла вуду - помассируйте ей спинку, пожалуйста!

Жена - мужу:

- В субботу идем в гости к моему шефу. Постарайся там не ударить лицом в оливье.

***

Те, кто считает, что вакцина изменит их ДНК, должны рассматривать это как шанс.

О последствиях пандемии для фигуры < стр. 16.

***

Звонок в дверь, на пороге - маленький человек с огромным барабаном:

- Здесь Иванова хоронят?

Мужик:

- Вообще-то Иванов - это я, но мне доктор сказал, что я еще поживу.

Человек с барабаном разочарованно уходит. Через минуту звонок, на пороге он же:

- А можно я у вас пока барабан оставлю?

***

Люди, управляющие электросамокатами, отчего-то имеют такой вид, словно они стоят за штурвалом испанского галеона в разгар сражения в Ла-Манше, а не едут по Люберцам за полторашкой пива в магазин «Лось».

***

У кого есть моя кукла вуду - помассируйте ей спинку, пожалуйста!

***

У меня свое небольшое хозяйство: корова, две свиньи, куры, овцы и еще там по мелочи. Подскажите, как наладить отношения с соседями снизу?

***

Объявление:

«Познакомлюсь с одинокой женщиной. Мой возраст - 43 года 5 месяцев 24 дня 5 часов, вес - 85 кг 123 г, рост - 183,45 см. Работаю в палате мер и весов».

***

Мама запретила Саше гулять с плохой компанией. В результате мальчик уже полгода не видит отца и брата...

***

- Алло! Ну здравствуй, Боря!

- Вообще-то я Василиса!

- Да?! А у моего мужа в телефоне ты Боря!

***

Иногда мне кажется, что единственный человек в мире, которого интересует мое мнение, - это тетка за кассой со своим вопросом про пакет.

***

Сахар подорожал,

на очереди водка? Подробности < стр. 5.

***

У нас в подъезде начали монтировать новый лифт.

Первым делом установили запах мочи.

***

Едва ли есть более легендарная битва, чем схватка в поликлинике «Я записан на время!» против «Тут живая очередь!».

***

Тамара так плохо водила автомобиль, что однажды она ехала по двору и у нее на лобовом стекле какое-то время было вместо двух целых три дворника.

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А вот интересно, сами доктора следуют рекомендации ни в коем случае не заниматься самолечением?

***

После знакомства с ней я понял: на сайтах знакомств нужно обязательно добавить кнопку «протрезвел и передумал»…