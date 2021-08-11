Анекдоты: У кого есть моя кукла вуду - помассируйте ей спинку, пожалуйста!

Жена - мужу:
- В субботу идем в гости к моему шефу. Постарайся там не ударить лицом в оливье.
Те, кто считает, что вакцина изменит их ДНК, должны рассматривать это как шанс.
О последствиях пандемии для фигуры < стр. 16.
Звонок в дверь, на пороге - маленький человек с огромным барабаном:
- Здесь Иванова хоронят?
Мужик:
- Вообще-то Иванов - это я, но мне доктор сказал, что я еще поживу.
Человек с барабаном разочарованно уходит. Через минуту звонок, на пороге он же:
- А можно я у вас пока барабан оставлю?
Люди, управляющие электросамокатами, отчего-то имеют такой вид, словно они стоят за штурвалом испанского галеона в разгар сражения в Ла-Манше, а не едут по Люберцам за полторашкой пива в магазин «Лось».
У кого есть моя кукла вуду - помассируйте ей спинку, пожалуйста!
У меня свое небольшое хозяйство: корова, две свиньи, куры, овцы и еще там по мелочи. Подскажите, как наладить отношения с соседями снизу?
Объявление:
«Познакомлюсь с одинокой женщиной. Мой возраст - 43 года 5 месяцев 24 дня 5 часов, вес - 85 кг 123 г, рост - 183,45 см. Работаю в палате мер и весов».
Мама запретила Саше гулять с плохой компанией. В результате мальчик уже полгода не видит отца и брата...
- Алло! Ну здравствуй, Боря!
- Вообще-то я Василиса!
- Да?! А у моего мужа в телефоне ты Боря!
Иногда мне кажется, что единственный человек в мире, которого интересует мое мнение, - это тетка за кассой со своим вопросом про пакет.
Сахар подорожал,
на очереди водка? Подробности < стр. 5.
У нас в подъезде начали монтировать новый лифт.
Первым делом установили запах мочи.
Едва ли есть более легендарная битва, чем схватка в поликлинике «Я записан на время!» против «Тут живая очередь!».
Тамара так плохо водила автомобиль, что однажды она ехала по двору и у нее на лобовом стекле какое-то время было вместо двух целых три дворника.
А вот интересно, сами доктора следуют рекомендации ни в коем случае не заниматься самолечением?
После знакомства с ней я понял: на сайтах знакомств нужно обязательно добавить кнопку «протрезвел и передумал»…