Госпитализированный рэпер Птаха записал видеообращение перед операцией: "Очень страшно"

По словам рэпера, его лечат компетентные врачи, а в государственной клинике есть все необходимые лекарства и оборудование Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Последние полтора года знаменитости наряду с рядовыми пациентами оказываются на больничной койке, в основном, из-за ковида: Надежда Бабкина, певица МакSим... А 40-летний рэпер Птаха, тот самый, что когда-то вместе с Гуфом выступал в группе CENTR, экстренно госпитализирован совсем по другой причине. Давиду Нуриеву (именно так зовут Птаху по паспорту. - Ред.) врачи поставили диагноз "острый холецистит - воспаление желчного пузыря".

О том, что с ним происходит в стенах обычного московского стационара, рэпер сам рассказал поклонникам в Инстаграме. Правда, далеко не все слова подписчики смогли разобрать: из-за перенесенной анестезии Нуриев еле ворочает языком.

- Вчера ночью я вызвал "скорую", и меня привезли в больницу. Сделали все необходимые анализы и решили, что необходима операция - ее назначили на завтра, - сообщил Давид-Птаха. - Днем я чуть не "откинулся" из-за капельницы. Проверили вены на тромбоз, но ничего не нашли. А потом меня "усыпили" пропофолом и сделали гастроскопию (крайне неприятная процедура - исследование ЖКТ с помощью зонда, так называемое "глотание трубки". - Ред). Еще вчера была такая попытка, но я этот гастроскоп вытащил из себя в панике, и меня было решено "усыпить"...

По словам рэпера, его лечат компетентные врачи, а в государственной клинике есть все необходимые лекарства и оборудование. Однако, это не избавляет от гнетущего ощущения.

- Вчера ночью женщина упала, я ее до палаты дотащил и больше не видел, врачи забрали. Надеюсь, она жива. Очень страшно, - заплетающимся языком признался Нуриев. - Помочь мне можете только свечкой за здравие. Не переживайте, я паникер, но живучий...

Напомним, первые шаги в хип-хопе Птаха сделал в 15 лет, начав в 1996 году выступать в московских клубах. С Гуфом в составе группы CENTR они спелись в 2007-м, и первый же альбом с хитом "Город дорог" сделал рэперов знаменитыми не только в России, но и в СНГ. Однако, успех длился недолго: уже через два года группа распалась, и с тех пор о Птахе почти ничего не слышно.