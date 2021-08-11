Донецк подсчитал ущерб от украинских обстрелов

Действия украинских властей в отношении Донбасса самый настоящий геноцид Фото: Александр КОЦ

В Донецкой республике назвали сумму, которую потерял Донбасс из-за артобстрелов армии и нацбатов Украины. Это 6 млрд 700 млн российских рублей. Цифру привел представитель генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов. По его словам, уже установлены и лица, которые отдают приказы об обстрелах, - это 30 старших офицеров, командиры частей вооруженных сил Украины. В ДНР им заочно предъявлено обвинение, и все они объявлены в розыск. Всего же ведомство направило в суд дела в отношении 302 карателей. 27 человек из них уже приговорены к длительным срокам.

Тем временем Донецк и Луганск готовятся к эксгумации жертв украинских нацбатов. В Донбассе создана комиссия, которая будет искать захоронения.

- Только за период лета - осени 2014 года по Луганску велись такие обстрелы, что морги не справлялись, - заявила первый замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока. - Людей приходилось хоронить просто во дворах и огородах.

При этом больше 400 погибших до сих пор так и не удалось опознать, говорят в донецком минздраве. Сегодня данные их ДНК-экспертиз хранятся в специальном архиве.

Действия украинских властей в отношении Донбасса, даже без учета обстрелов, - самый настоящий геноцид, считает Анна Сорока:

- Введенные блокады - экономическая, транспортная, гуманитарная, умышленное отключение электричества и воды - все это квалифицируется по признакам геноцида, которые закреплены в Конвенции ООН. Украина активно пытается обелить свои неонацистские формирования. Не получится.