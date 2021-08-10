«Будет слабость безумная»: Лев Лещенко рассказал, что случится с вышедшей из комы МакSим

Певица МакSим вышла из комы, ее перевели из реанимации в обычную палату. Фото: Евгения ГУСЕВА

Марина Максимова 9 августа впервые вышла на связь с поклонниками. Певица все еще остается в больнице, но ее уже перевели из реанимации в обычную палату. Звезде еще предстоит долгий процесс реабилитации. В соцсетях она поблагодарила фанатов за поддержку и рассказала, что до полного выздоровления ей пока еще очень далеко. Свою коллегу по шоу-бизнесу решил поддержать Лев Лещенко, тоже перенесший коронавирус. 79-летний певец принял болезнь Марины близко к сердцу. Узнав, что ей стало лучше, артист дал ей ценный совет. Лев Валерьянович трогательно обратился к молодой коллеге, призвав ее не думать о работе и накопившихся проблемах. По его мнению, главное сейчас – отдых. Марине нужно сосредоточиться на восстановлении здоровья.

- Будет слабость безумная, не надо форсировать ничего, - предупредил Лещенко в беседе с изданием News.ru. - Надо просто сейчас отдыхать, лучше всего поехать к морю и просто пожить, не будоражить. Она ещё успеет, её любят, фон её поклонников был очень хороший, я смотрел все комменты, все только советовали ей выздоровления. Она очаровательная девочка.

Пока что Марина даже не думает о возобновлении карьеры. Певица призналась, что с трудом может встать на ноги.

- Когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения, - рассказала артистка.

В своем обращении к поклонникам Марина сообщила, что ей теперь надолго запрещены перелеты и иная активность. Единственное, о чем сейчас мечтает МакSим, - обнять своих дочек, которых она не видела почти два месяца.

Старшей дочери певицы Саше двенадцать лет, младшей Маше - шесть. Фото: Инстаграм.

38-летняя Марина Максимова провела в медикаментозном сне больше месяца. Ее жизнь поддерживали аппараты - сначала ИВЛ, потом ЭКМО. Все это время врачи 52-й московской больницы пытались вернуть звезду в сознание. Певицу лечили в «красной зоне», изолировав от всех, даже от самых близких родственников. Пока МакSим была в коме, заботу о ее дочках – 12-летней Александре и 6-летней Марии взяла на себя бабушка. Девочки не видели маму с середины июня.

Дни, когда МакSим находилась в коме, просто выпали из ее жизни. По словам близких певицы, она еще только начинает осознавать, что с ней случилось, в каком тяжелом состоянии она находилась. По словам окружения звезды, кома не затронула память певицы, никаких нарушений в работе мозга нет. Артистке предстоит долгий этап восстановления, но самое страшное для нее, похоже, осталось позади.