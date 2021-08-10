«Скоро во всех новостях - Харламов избил бывшую»: Кристина Асмус напугала перебинтованной головой и синяками

Кристина снимается на Шри-Ланке. Фото: Инстаграм.

Кристина Асмус сейчас принимает участие в съемках на Шри-Ланке. В рабочую поездку на экзотический остров она взяла дочь Настю. Судя по всему, бывший муж Кристины Гарик Харламов дал «добро» на то, чтобы актриса увезла дочь за границу. В Инстаграме Кристина поделилась двумя снимками, один из которых шокировал поклонников звезды.

На первом снимке Кристина позирует вместе с дочкой Настей: актриса обнимает наследницу, улыбается и выглядит просто великолепно. На втором фото Кристину можно узнать с большим трудом: распухшее лицо, под глазами — синяки, в голова перебинтована.

- Фото с ретушью и без. Между этими фото ровно час! Настя приехала на съемочную площадку и застала обед, перед которым мы снимали романтичную сцену. А сразу после него - сцену в больнице, - сообщила Кристина.

На первом снимке Кристина позирует вместе с дочкой Настей: актриса обнимает наследницу, улыбается и выглядит просто великолепно. Фото: Инстаграм.

Многие подписчики артистки не сразу сообразили, что все дело в искусно наложенном гриме, и забеспокоились: что случилось? Кое-кто даже начал иронизировать по поводу внешнего вида Асмус, вспомнив ее экс-супруга: «Скоро во всех новостях, Харламов избил бывшую», «Гарик вернулся?», «Пускай это будет только грим. А то аж дух захватило», - пишут читатели блога Кристины в комментариях.

На Шри-Ланке актриса снимается в новом фильме «Булки». Съемки комедии стартовали на острове еще до пандемии, перерыв в работе составил больше года. И вот теперь, когда страна ослабила карантинные ограничения, съемочная группа вновь вернулась. Правда, россиян все время преследуют неудачи – вплоть до притеснения местных властей. На днях, например, съемочную группу обыскала полиция. А затем власти запретили кинематографистам снимать сцены в больнице. Кристина считает такие притеснения несправедливыми, ведь сотрудники группы регулярно сдают ПЦР-тесты и соблюдают все эпидемиологические меры. Кроме того, на съемках пришлось отказаться от массовки, поскольку власти запретили россиянам контактировать с местными жителями.

На втором фото Кристину можно узнать с большим трудом: распухшее лицо, под глазами — синяки, в голова перебинтована. Фото: Инстаграм.

- Мы сдаём ПЦР-тесты чуть ли не каждый день, практически спим в медицинских масках, но массовку к нам всё равно не пускают и вообще шагу не дают ступить, - говорит звезда фильма «Текст». - У нас оцеплено место съёмок, ходить никуда нельзя и контактировать ни с кем тоже.

Ситуацию усугубляет плохая погода: сейчас на Шри-Ланке сезон дождей, почти ежедневно идут тропические ливни и дуют ураганные ветры.

- Сейчас здесь не сезон, и жёстко меняющиеся погодные условия (из-за которых мы часто переснимаем целые сцены), но мы не сдаёмся, - говорит Кристина.

Комедию «Булки» артистка не раз называла многострадальной.

- Выстраданный фильм, который мы пытаемся снять уже с третьего раза. То пандемия, то закрытые границы, то моя аллергия, отменившая смены месяц назад, то (опять мой же) ковид, - рассказывала она в Инстаграме минувшей зимой.

В комедии режиссера Олега Асадулина Кристине досталась роль девушки, которая делает отличную выпечку и мечтает найти применение своим кулинарным талантам. По сюжету, супруг изменил героине Асмус практически сразу после свадьбы. С горя девушка напивается… и приходит в себя на Шри-Ланке. Без денег и документов, зато под одной крышей с тремя парнями. Зимой съемочная группа отсняла сцены в аэропорту (для этого Кристине пришлось практически голышом прогуляться по заснеженной взлетной полосе в «Шереметьево»). А теперь съемки продолжились в Шри-Ланке.