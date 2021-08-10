В правящей семье Кувейта разразился скандал

Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмад аль-Джабера ас-Сабах. Фото: REUTERS

Эмир Кувейта, шейх Наваф аль-Ахмад аль-Джабера ас-Сабах уволил одного из министров, приходящегося ему родственником. Обычное административное решение спровоцировало скандал в правящей семье и во всем эмирате.

Итогом стала отставка кабинета министров в полном составе и признание правящей верхушкой Кувейта наличия повсеместной коррупции в стране.

Выяснилось, что непутевый родственник в свое время подписал документ, санкционирующий вывод из бюджета страны солидной суммы денег. Средства якобы направлялись на финансирование неких секретных операций, а устное разрешение на эту трансакцию, по его словам, дал покойный эмир Кувейта – отец нынешнего главы государства.

Деньги были банально украдены, а вот ссылка на устное одобрение ушедшего в мир иной эмира вообще прозвучало для следователей и шейха ас-Сабаха как оскорбление, пишет The Arab Weekly.

Теперь докопаться до истины практически невозможно, равно как и невозможно установить – какие еще решения предприимчивый член правящей семьи проводил в жизнь, ссылаясь на одобрение покойного правителя.

В Кувейте – единственной в мире парламентской монархии, в которой кандидатуру правящего эмира выбирает и утверждает парламент – столь масштабный скандал разгорается в критический для этой страны момент: экономика Кувейта в последние годы испытывает трудности, усугубляющиеся пандемией коронавируса.

Российско-кувейтские отношения омрачены отсутствием подвижек в деле освобождения российской гражданки Марии Лазаревой, неправосудно преследуемой кувейтскими властями.