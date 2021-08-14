Йога от «Мэри Поппинс» и уроки для детей с «Рабой любви»: чем занимаются актеры, эмигрировавшие в другие страны

За жизнью Натальи поклонники теперь следят по ее Инстаграму. Фото: кадр из фильма" Мэри Поппинс до свиданья!" 1983 г.

За границу отправляются не только начинающие актеры в надежде покорить небывалые вершины. Покидают родные места по самым разным причинам и очень яркие звезды.

Наталья Андрейченко

Восточный ветер подул в Мексику

Одна из самых красивых и успешных советских актрис вышла замуж за австрийского актера и режиссера Максимилиана Шелла. Фото: natalya_andreychenko/Instagram

Одна из самых красивых и успешных советских актрис вышла замуж за австрийского актера и режиссера Максимилиана Шелла. Наталья рассказывала, что в начале знакомства общаться им приходилось при помощи… рисунков на салфетках. Она не знала иностранных языков, Максимилиан не говорил по-русски. В 1991 году Андрейченко уехала к Шеллу за океан.

После того как их брак распался в 2005-м, после 21 года совместной жизни, Наталья вернулась в Россию. Но, прожив на родине всего пару лет, актриса рванула

в Мексику. Там «Мэри Поппинс» преподает йогу и занимается медитацией со всеми, кто приходит в ее духовный центр.

Кроме того, Андрейченко ведет Инстаграм, где дает советы, как быть счастливым, а также проводит различные курсы на тему самосовершенствования и астрологии.

Олег Видов

Побег во время матча

Первый красавец советского кино и в солидном возрасте не растерял своего обаяния. Фото: Glenn FRANCIS/PacificProDigital

«Всадник без головы», «Джентльмены удачи», «Миссия в Кабуле» - Олег Видов сыграл множество красавцев. Прежде чем стать секс-символом в кино, ему пришлось поработать рабочим, электриком, санитаром.

Актер несколько раз ходил под венец. Им была увлечена Наталья Федотова, подруга всемогущей дочери генсека СССР Галины Брежневой. Брак не стал счастливым. Федотова мечтала сделать из Видова «большого человека». Но «из родившихся в год Козы получаются плохие политики», - как-то заметил Олег Борисович.

После развода Наталья «перекрыла кислород» актеру. Коллеги Видова рассказывали, что она сделала все, чтобы ему не давали ролей, запрещала видеться с сыном. В 1983-м на съемках в Югославии Видов решился рвануть на Запад.

«Всадник без головы», «Джентльмены удачи», «Миссия в Кабуле» - Олег Видов сыграл множество красавцев. Фото: кадр из фильма "Всадник без головы", 1973 г.

В 1985 году Олег встретил журналистку Джоанн Борстен, и вскоре пара поженилась. В Голливуде талант Видова оказался невостребован. Там хотели «злых русских громил», голубоглазый Олег был далек от этого стереотипа. К тому же мешал языковой барьер. Тем не менее его можно увидеть в «Красной жаре» и в «Дикой орхидее». Съемки в «Орхидее» едва не закончились гибелью. Во время сцены гонки на мотоцикле Видов потерял зрение. Вскоре у Олега Борисовича обнаружили опухоль в голове. Операция продлила жизнь актера на долгие годы.

В 2017-м Олег Видов умер в возрасте 73 лет.

Олег Попов

Молодая жена и Счастливый Ганс

Олег Попов и свою молодую жену Габриэле приобщил к цирку! Фото: imago/Global Look Press

Многие россияне, увидев клетчатую кепку, тут же воскликнут: как у Олега Попова! Действительно, он создал удивительный образ - яркий, узнаваемый.

В 1950-х он начал свой путь на манеже и сразу влюбил в себя публику. Одним цирком творчество Попова не ограничивалось, он также сыграл в 10 кинокартинах. За популярность и на Востоке, и на Западе имя Попова внесено в Книгу рекордов Гиннесса. В 1990-х наступили тяжелые времена. Умерла первая жена Попова, работы особо не было, гонорары - мизерные. Солнечный клоун принял решение уехать в Германию, знакомую по гастрольным поездкам. Там он появился на манеже под псевдонимом Счастливый Ганс. А еще встретил свою вторую половинку, немку Габриэле, которая была на 32 года моложе мужа. Ради него она оставила работу в аптеке и стала помогать в цирке, а еще выучила русский язык. В 2016-м 86-летний клоун умер. Причем случилось это во время гастролей в России…

Елена Соловей

Ради мужа

Елена Соловей сменила актерскую стезю на педагогическую. Фото: Канал «Россия 1»

Народная артистка Елена Соловей, сыгравшая яркие роли в фильмах Никиты Михалкова, Аллы Суриковой и других маститых режиссеров, уехала из СССР в 1991 году, на пике своей популярности. Решение все бросить, по признанию актрисы, далось ей очень непросто. На эмиграцию ее подвигла болезнь мужа, Юрия Пугача. Выяснилось, что лечить на тот момент подобные заболевания в СССР не могли.

С Юрием Яковлевичем Елена познакомилась на картине «Драма из старинной жизни». Правда, поначалу они не очень друг друга замечали. Но когда картина была близка к завершению, волшебство белых ночей Петербурга сыграло свою роль: Елену и Юрия словно магнитом потянуло друг к другу.

Народная артистка Елена Соловей, сыгравшая яркие роли в фильмах Никиты Михалкова, Аллы Суриковой и других маститых режиссеров, уехала из СССР в 1991 году, на пике своей популярности. Фото: кадр из фильма «Раба любви», 1975 г.

Сейчас Елена Яковлевна живет в спокойном, умиротворенном пригороде Нью-Йорка. В ее карьере была работа на радио и в русском музыкальном театре. А после Соловей стала вести детскую театральную студию, где разучивает с ребятишками русскую классику и ставит драматические отрывки.

Александр Годунов

Прыжок в США

Александр был прирожденным принцем, танцевать с которым в паре стремились лучшие балерины. Фото : кадр из фильма "31 июня" 1978 г.

Годунову сулили потрясающую карьеру в Большом театре. Александр был прирожденным принцем, танцевать с которым в паре стремились лучшие балерины. Отметился Александр и в кино, увидеть его можно в картине «31 июня», где он сыграл придворного музыканта Лемисона. Кстати, в этой картине он снимался вместе со своей женой Людмилой Власовой.

- Он был могуч, горделив, высок, - вспоминала Годунова его знаменитая партнерша Майя Плисецкая. - Сноп соломенных волос, делавший его похожим на скандинава, полыхал на ветру годуновского неповторимого пируэта. Человек был верный, порядочный и вопреки своей мужественной внешности совершенно беззащитный.

В 1979 году во время гастролей в США он покинул гостиницу, где жил вместе с женой, и попросил политического убежища. О том, что муж решил стать невозвращенцем, Людмила узнала в консульстве. Ее тут же решили отправить в СССР. Но американские власти не давали самолету разрешения на вылет. На взлетном поле стоял автомобиль, в котором находился Годунов. Он ждал, что Людмила выйдет из самолета и останется с ним. Лайнер с пассажирами стоял на взлетном поле три дня! Американцы обещали Миле светлое будущее в своей стране. Она же от всего отказывалась: в СССР ее ждали мама и брат.

Красавец Годунов в США закрутил роман с голливудской дивой Жаклин Биссет. Фото: YouTube

Годунов в США какое-то время с успехом танцевал. Но это был артист масштабных постановок, в современной хореографии грани его таланта блистали не столь ярко. Спутницей Годунова стала голливудская дива Жаклин Биссет. Через годы, встретившись с Людмилой Власовой, она заметила: «Саша был однолюб и любил только тебя…» Жаклин устроила Александру протекцию на «фабрике грез». Он сыграл в известных фильмах - «Свидетель», «Крепкий орешек», «Музей восковых фигур 2». Знаменитый танцовщик умер внезапно: в 1995 году 45-летнего Годунова обнаружили мертвым в голливудской квартире.

Савелий Крамаров

ЗОЖ и нормальное зрение

Савелий Крамаров мечтал прожить до 120. Увы, мечта не сбылась. Фото: YouTube

Каждая роль Савелия Крамарова на экране становилась шедевром, а фразы героя уходили в народ. В детстве судьба не баловала Савелия. Когда он учился в школе, потерял обоих родителей. Отец, много лет проведший в лагерях, покончил с собой, мать умерла от рака. Воспитанием мальчика занялся дядя. Из-за пятна в биографии (сын врага народа) Савелий решил поступать в вуз попроще и выбрал Лесотехнический институт.

В кино же попал случайно: на улице во время съемок эпизода фактурного паренька заметил режиссер и пригласил изобразить испуг в кадре. Получилось шикарно! То ли Крамарову понравился процесс, то ли гонорар в 3 рубля, но он решил стать актером и поступил в студию при Центральном доме работников искусств. На экране Савелий изображал все больше простачков и дурачков. На самом же деле коллеги отмечали его острый ум и отличное чувство юмора.

Каждая роль Савелия Крамарова на экране становилась шедевром, а фразы героя уходили в народ. Фото: Кадр из фильма «Джентльмены удачи», 1971 г.

Родители Крамарова были евреями, а вот в паспорте в графе национальность паспортистка написала «русский», дабы оградить симпатичного паренька от антисемитизма. Но Крамаров от корней не отказался: исправно посещал синагогу, соблюдал шаббат, не работая в субботу. Не помогали даже огромные гонорары, которые ему сулили за съемки в этот день.

Именно религиозность и стала причиной неприязни чиновников и коллег. А тут еще и критика обрушилась: мол, образы Крамарова - уродливая пародия на советского человека...

В Голливуде Крамаров, несмотря на плохой английский, получал небольшие роли. Зато в США исполнилась его мечта: актер исправил косоглазие. А еще женился, в 53 года у него появилась дочка Бася.

Актер мечтал прожить до 120 лет. Не курил, не пил, вел здоровый образ жизни с ежедневными пробежками и регулярными голоданиями. Но в 1995 году умер от рака, эта наследственная болезнь (от нее умерли бабушка, мать и сестры) оказалась роковой: Савелию Викторовичу было всего 60.