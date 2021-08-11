«Косметический ремонт уже не работает»: «Новые люди» представили механизм налоговой реформы

Фото пресс-службы партии «Новые люди»

По оценке Всемирного банка, совокупная налоговая нагрузка на бизнес в России сейчас составляет 46,2%. У деловых людей нет стимулов развивать предприятия. Бизнес банкротится. Совместное исследование партии «Новые люди» и Санкт-Петербургского государственного экономического университета показало, что стране необходимо перейти к новой экономической модели, снизив налоговый гнет. Для этого предлагают заменить налог на прибыль, НДС и страховые взносы на единый оборотный налог. Эксперты считают, что таким образом удастся поднять доходы бюджета, сократить «серые» выплаты, поднять занятость и доходы населения.

БОГАТАЯ СТРАНА БЕДНЫХ ЛЮДЕЙ

Нынешняя экономическая модель России безнадёжно устарела, убежден лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. «Богатая страна бедных людей, - замечает политик и предприниматель. - Последние десять лет экономика не растёт. Доходы людей снижаются. Мы видим отток капитала. Я считаю, что время косметического ремонта, неких попыток что-то приукрасить, покрасить траву в зелёный цвет — это всё уже неработающие инструменты. Если машина заржавела, она вообще не едет, мало её перекрасить или постучать ногой по колесу. Надо перебирать движок». Новая экономическая модель позволит вывести бизнес из «серой зоны». По словам Алексея Нечаева, предприниматели платят зарплату в конвертах не потому, что им так нравится. Просто налоги большие. Если же установить низкие ставки, то люди будут получать зарплату вбелую. По расчетам экономистов, замена налога на прибыль, НДС и страховых взносов единым оборотным налогом позволит экономике развиваться не на 1,5 – 2% в год, как сейчас, а на 8 – 15%, а у бизнеса появится возможность поднять зарплаты своим сотрудникам на 20% и больше.

ВСЕ НАЛОГИ ПЛАТЯТ НЕ БОЛЬШЕ 10 ПРОЦЕНТОВ

Ставку налога предлагают снижать постепенно. «Если мы стартуем со ставки в 7% налога с оборота и каждый год будем понижать её на полпроцента, то за пять лет дойдём до 5%, и снижения сбора налогов не будет», — отмечает глава партии. Эффективность нового налогового маневра подтверждает исследование специалистов Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Учёные выяснили, что при замене нескольких сборов на единый оборотный налог доходы российского бюджета только вырастут.

«За 30 лет свободного экономического развития у нас сложилась устойчивая бизнес-модель, исключающая достоверную отчётность и полную уплату налогов. Я много лет работаю бизнес-консультантом и могу сказать, что встречала не больше 10% предприятий, которые стопроцентно выплачивали все налоги», — отметила доктор экономических наук, профессор СПбГЭУ Елена Ткаченко.

Эксперт сообщила результаты анонимного опроса предпринимателей. Более 80% деловых людей признались, что используют схемы по снижению НДС и «размыванию» налога на прибыль.

«У нас параллельно существует ещё одна экономика. По оценкам нашего университета, примерно 45% — это ненаблюдаемая экономика. И эта ненаблюдаемая экономика не собирается наблюдаться - при существующей модели для этого нет предпосылок», — отметила Елена Ткаченко.