Жителю Флориды завалили дом посылками

Курьер построил настоящую стену из посылок.

Сразу несколько постов из американской Флориды, выложенные в TikTok, стали вирусными. На видео, снятых разными людьми, видны горы посылок с логотипом Amazon – крупнейшего не только в США, но и во всем мире Интернет-магазина.

Теперь все задаются вопросом – что же в таких невероятных количествах заказал человек, да так, что гора коробок, доставленных к его дому, полностью закрыла первый этаж строения.

Курьер составил большие посылки в стену из нескольких рядов, она закрыла первый этаж дома.

Сразу несколько соседей получателя сняли процесс выгрузки, и общее количество просмотров этих, ставших популярными роликов, приблизилось к 3 млн. раз.

На Amazon можно заказать все, что угодно. И тиктокеры высказывают самые разные версии. Звучат предположения, что в оптовых количествах человек мог закупить материалы для ремонта своей квартиры, огромную библиотеку или запасы памперсов для своего чада.

Звучит предположение и о том, что невидимый герой ролика сам владеет Интернет-магазином, в котором перепродает товары с Amazon.

Не исключено также, что в коробках – личные вещи высокопоставленного сотрудника Amazon, потерявшего свое рабочее место и отправившего их из кабинета домой, воспользовавшись доставкой за счет теперь уже бывшего работодателя.