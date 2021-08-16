Вашим родителям назначили статины. Как принимать их грамотно?

Позаботьтесь о здоровье ваших родителей! Depositphotos

Если вашим родителям назначили статины, ни в коем случае нельзя игнорировать это назначение или пропускать приём лекарств. Поэтому встает вопрос: можно ли как-то нейтрализовать их опасные побочные эффекты?

При чем здесь коэнзим Q10?

Ученые установили, что одновременно со снижением холестерина статины понижают и уровень коэнзима Q10, который жизненно необходим каждой клетке нашего организма, особенно — сердечно сосудистой системе и мышцам; к тому же он замедляет процессы старения. Уже через месяц приема статинов уровень коэнзима Q10 в организме падает на 50-80% [1]! При таком резком снижении уровня коэнзима организм начинает преждевременно стареть, увядать, ослабевать, становиться немощным. В США при назначении статинов все больше специалистов рекомендуют одновременно со статинами принимать коэнзим Q10 [2]. Доказано, что ежедневный прием 100 мг коэнзима Q10 способствует уменьшению побочных действий статинов [3].

Как правильно выбрать коэнзим Q10?

На полках аптек можно найти самые разные виды и формы коэнзима – таблетки, капли на водной основе, суспензии и т.д. Но надо помнить, что коэнзим Q10 – вещество жирорастворимое, то есть максимально усваивается в виде масляного раствора. Поэтому внимательно прочтите состав на упаковке - на первом месте должно стоять масло. Чаще всего используется соевое – оно отличается дешевизной и неприятным послевкусием; чуть реже – оливковое. А вот компания «Эвалар» для лучшего усвоения своего Коэнзима Q10 выбрала не какое-нибудь масло, а кокосовое, которое само по себе представляет просто кладезь необходимых нашему организму нутриентов.

В каждой капсуле Коэнзима Q10 Эвалар – максимальная дозировка [4] коэнзима (100 мг), растворенного в кокосовом масле первого холодного отжима, от ведущего производителя Японии. При этом, Коэнзим Q10 Эвалар в 3 раза выгоднее аналога! [5]

Коэнзим Q10 Эвалар можно принимать не только для уменьшения побочных действий статинов – он способствует:

• укреплению сердечной мышцы.

• сохранению молодости и красоты.

• замедлению процессов старения.

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Фото: Shutterstock

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