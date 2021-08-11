День белого гриба

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Белый гриб – самый благородный, желанный трофей всех «тихих охотников». Если удалось его найти, считай, сбор грибов прошел удачно. И не зря – ведь белый гриб не только красив, ароматен и вкусен, но также богат витаминами, минералами и другими полезными веществами.

Белые грибы популярны с давних времен. В Древнем Риме даже существовали специальные заведения – болетарии («болетус» – латинское название белого гриба), которые посещали знатные граждане. Там богатые римлянки использовали гриб в косметических целях – делали маски, заживляющие микротрещины, выравнивающие и отбеливающие кожу. Кроме того, считалось, что сырые белые грибы улучшают пищеварение.

Белые грибы – источник высококлассного белка, их называют «лесным мясом». При этом содержание белка выше в сушеных грибах (до 80 %). Это в три раза больше, чем в говядине или в рыбе. По своей питательной ценности белок, содержащийся в белом грибе, не уступает животным белкам. В нем есть большинство незаменимых аминокислот.

Основная часть протеина содержится под шляпкой, там, где происходит формирование спор. Самая бедная по данному показателю часть гриба – ножка. Таким образом, получить ценный концентрированный белок из гриба можно путем высушивания и измельчения шляпок.

При этом калорийность белых грибов невысокая: на 100 граммов продукта всего около 30 ккал. Разумеется, она увеличивается, если грибы обжарить в большом количестве масла.

Какие полезные вещества есть в белых грибах:

• Макроэлементы: калий, кальций, магний, хлор, фосфор, натрий, сера, кремний, марганец.

• Основные: железо, рубидий, фтор, хром, кобальт.

• Основные витамины: В1, В2, В5, В6, В9, С, Е, РР, ниацин.

Витамина В1 (тиамина) в боровиках содержится не меньше, чем в зерновых культурах и говяжьей печени. Замечено, что витамин В1 укрепляет нервную систему.

Витамин B2 (рибофлавин), также содержащийся в белом грибе, входит в состав ферментов, которые принимают участие в обмене белков, углеводов и жиров. Рибофлавин поддерживает у человека нормальное зрение. Недостаток этого витамина в организме приводит к тяжелым заболеваниям кожи — дерматитам.

Недавно было сделано еще одно открытие: оказывается, в белых грибах содержится витамин В3 (пантотеновая кислота), который может быть отличным лекарством от усталости.

Витамина D (кальциферола) в белых грибах содержится столько же, сколько в сливочном масле. Витамин D обладает противорахитическими свойствами. Особенно он необходим детям для нормального роста. Кальциферол регулирует в организме обмен минеральных веществ – кальция и фосфора, а также способствует включению их в пищеварительный процесс.

Исследования показали, что белый гриб содержит бета-глюкан – это вещество способствует профилактике развития рака и снижает уровень «плохого» холестерина.

Надо отметить, что по количеству калия и серы белые грибы превосходят овощи и фрукты, по содержанию кальция и фосфора они приравниваются к рыбе, а фосфора в них в три раза больше, чем в овощах.

По содержанию солей кальция боровики приравнены к изюму и черносливу, а по наличию солей меди уступают лишь какао.

Тонко выполненные опыты выявили довольно высокое содержание в грибах фосфорной кислоты (столько же, сколько в рыбе), которая входит в состав костной и нервной ткани.

Белые грибы содержат сульфиды, которые препятствуют образованию в организме человека злокачественных опухолей и сдерживают их прогрессирование.

Также боровики замечательны тем, что в них содержатся бетаины, которые участвуют в обмене веществ человека и укрепляют стенки сосудов.

В белых грибах присутствует лецитин, препятствующий образованию в организме человека холестерина — одного из главных виновников атеросклероза. В них также обнаружены ферменты: амитаза, липаза, ореаза и цитаза, способствующие расщеплению жиров, клетчатки и гликогена.

Герценин, содержащийся в белых грибах, снижает боли при стенокардии и повышает жизнедеятельность организма человека.

Белые грибы также очень полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях, нарушениях обмена веществ, для улучшения общего тонуса организма. Важным свойством белых грибов является способность снижать вязкость крови (а это профилактика ишемического инсульта, тромбофлебита и инфаркта миокарда).

Источник: здоровое-питание.рф.