В Европе уже подготовлен документ о непризнании выборов в Госдуму

В Европарламенте уже готов документ о непризнании итогов голосования за депутатов Госдумы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Для отслеживания атак (и их подготовки) на российские выборы была создана специальная группа. Собранные ей данные свидетельствуют, что в Европарламенте уже готов (!) документ о непризнании итогов голосования за депутатов Госдумы и профинансированы акции и протесты здесь в России, естественно несанкционированные.

Временно созданная группа в Совете федерации называется грозно и серьезно — Комиссия по защите по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела. Руководит ею сенатор от Пензенской области Андрей Климов. Он сообщил, что вообще-то подобные комиссии создаются каждый раз перед крупными голосованиями. А это конкретно работает вот уже 3 месяца. И удалось выяснить, что в этот раз иностранные оппоненты не питали иллюзий, что могут провести во власть в России своих ставленников. Поэтому выбрали другую тактику — дискредитировать выборы вообще.

Сенатор от Пензенской области Андрей Климов. Фото: Максим Стулов, Ведомости/ТАСС

- Раз своих, специально отобранных и обученных, проводить не получается, значит надо опорочить всю систему целиком, - объясняет логику иностранных оппонентов Климов. - Для этого под руководством Вашингтона был разработан сценарий имитации массовых нарушений, срежиссированы предвыборные скандалы и проведение постановочных протестных акций. Вокруг всего этого запланировано раздувание пропагандистских информационных волн с помощью СМИ-иноагентов, ангажированных Западом экспертов, соцсетей на иностранных цифровых платформах и так далее. В итоге к середине сентября должны были следовать разнообразные резолюции из стран НАТО и ЕС, обличающие Россию и всю нашу политическую систему, призывающие считать наши выборы нелегитимными, а их результаты недействительными. И, соответственно, вывод о непризнании нового состава Госдумы. Например в парламенте ЕС уже удобрен подобного рода документ, который должны принять еще до начала выборов, по нашим данным 13 — 14 сентября.

Еще один член комиссии, сенатор от Еврейской автономной области, заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что еженедельно фиксируются все новые и новые информ-атаки на наши выборы.

- Причем ничего нового наши оппоненты пока придумать не могут. Большая часть их выпадов строится на избитых обвинений в массовом отказе от регистрации кандидатов. Используются и откровенные манипуляции, так рассказывая о выборах в Госдуму, описывают истории снятия кандидатов регионального уровня, рассчитывая, что подлога никто не заметит. Если почитать западные СМИ, то складывается впечатление, что депутатами они хотят видеть исключительно мошенников и экстремистов. Что неудивительно, Запад мечтает в том числе и таким образом ослабить Россию.

Случаи финансовой поддержки Западом некоторых кандидатов и всех этих провокаций в интернете и СМИ комиссией зафиксированы отдельно.

- На лицо финансирование зарубежными правительственными структурами. В настоящий момент наша группа анализирует большой массив данных по этой теме и разрабатывает механизмы вскрытия таких каналов финансирования, - заявляет он. - Есть основание полагать, что непризнание наших выборов Западом должно подтолкнуть их ставленников к несанкционированным акциям и другим провокациям. В последнее время политические радикалы все чаще говорят об этом.

Более подробно обо всех выловленных провокациях мы узнаем только после выборов, когда комиссия опубликует свой доклад. До 19 сентября снабжать людей подобной информацией Комиссия посчитала не целесообразным.