Мое сердце замерло: как не «заслужить» инфаркт до 40 лет

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Разберемся, что это такое, почему он все-таки необходим организму и на какие еще показатели стоит обратить внимание.

Узнать степень риска

Как сообщает Минздрав России, именно сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти пожилых людей в РФ.

Ведущие к этому факторы не появляются за один день – риски заболеваний сосудов и сердца формируются еще в молодости, когда здоровье позволяет не обращать внимание на многие вредные вещи. Но юность – не панацея: неправильный образ жизни способен привести к инфарктам и инсультам уже в 40 или даже в 30 лет.

Все не так плохо – Всемирная организация здравоохранения считает, что простая профилактика может предотвратить до 80% преждевременных инфарктов и инсультов.

Уменьшить износ сердца и сосудов поможет отказ от курения, сбалансированное питание, умеренная и соответствующая возрасту и здоровью физическая активность. И разумеется, контроль уровня фракций холестерина в крови.

Понять роль холестерина

С научной точки зрения, холестерин, или холестерол – жироподобное вещество, которое входит в состав клеточных мембран и обеспечивает их устойчивость. Если представить мембрану как «одежду» клетки, то холестерин делает ткань намного прочнее.

Помимо этого, на основе холестерина создаются стероидные гормоны, образуются желчные кислоты, которые входят в состав желчи, благодаря им в кишечнике всасываются жиры и т. д., а сам он помогает поддерживать нормальную работу пищеварительной системы – он нужен для производства желчных кислот. Организм вырабатывает холестерин самостоятельно – за это отвечает печень.

Возникает логичный вопрос: «Если организму так нужен холестерин, то почему он считается вредным?». Ответ кроется в особенностях его доставки.

Холестерин не может циркулировать в крови сам по себе – он не растворяется в воде. За его доставку отвечают «курьеры» – липопротеины, которые бывают высокой и низкой плотности.

Липопротеины низкой плотности, или ЛПНП, переносят холестерин из печени к периферическим тканям и органам. Если они уже насыщены холестерином, то вещество задерживается в кровотоке и проникает в стенки сосудов. Появляются бляшки, просветы артерий сужаются, кровоток ухудшается – это состояние называется атеросклероз.

Чем больше разрастаются бляшки, тем выше риск ишемической болезни сердца - возникает кислородная недостаточность из-за перекрытия артерий по причине образования бляшек. Если атеросклероз развивается на сонных артериях, под ударом может оказаться мозг. Стенокардия, инфаркт миокарда, кардиосклероз и инсульт – в числе самых вероятных последствий.

По этой причине под «плохим» холестерином понимают липопротеины низкой плотности. Их «коллеги» ЛПВП, или липопротеины высокой плотности, переносят излишки холестерина из клеток в печень, где они превращаются в желчные кислоты и выводятся из организма. Говоря про «хороший» холестерин, обычно подразумевают именно ЛПВП.

Зная про ЛПВП и ЛПНП, можно легко понять важный показатель здоровья – индекс атерогенности. Это просто соотношение «плохого» и «хорошего» холестерина, и в норме он не должен превышать 3,5.

Контролировать уровень холестерина

Насыщенные жиры и трансжиры – то, что стоит ограничить или исключить из рациона. Это пальмовое и кокосовое масло, жирное мясо, молочные продукты и кондитерские изделия. Стоит отдать предпочтение полиненасыщенным и мононенасыщенным жирам: рыбе, растительному маслу, плодам авокадо, миндалю.

Помимо новой диеты в свой образ жизни рекомендуется включить регулярные измерения уровня холестерина. Для профилактики ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов после 30 лет анализы можно сдавать раз в 2 года, мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 55 лет – каждый год. Нужно отметить, что при оценке риска эффективнее измерять не общий холестерин, а его отдельные фракции.

Не забывать про гомоцистеин

Один из менее известных, но не менее значимых факторов риска – уровень гомоцистеина. Это вещество образовывается в результате биосинтеза из цистеина и метионина – в буквальном смысле незаменимой для человека аминокислоты.

В норме концентрация гомоцистеина в крови очень низка – это возможно благодаря витаминам группы В, которые могут преобразовывать его обратно в метионин.

Высокие уровни опасны тем, что гомоцистеин начинает повреждать внутреннюю стенку артерий. В результате она разрыхляется и задерживает клетки крови и холестерин – это значительно повышает риск развития тромбов и атеросклеротических бляшек.

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В Лаборатории «Гемотест» можно пройти комплексное исследование «Кардиориск». В состав комплекса входит четыре исследования:

1) Гомоцистеин

2) Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП)

3) Холестерин-ЛПОНП (в том числе триглицериды)

4) Холестерин-ЛПНП

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