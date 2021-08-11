В Китае запретили петь «идеологически неправильные» песни

Китайцам разрешили петь только идеологически выверенные песни. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Китая последовательно ведут борьбу с «идеологически неправильным контентом». Многим известна система «Золотой щит», фильтрующая информацию в Интернете, а теперь цензоры добрались и до офлайна. Согласно информации Министерства культуры и туризма КНР, с 1 октября в караоке нельзя будет петь, что хочется, а придется соблюдать политесс.

В частности, как пишет BBC, под запрет попадут композиции, которые ставят под угрозу национальное единство, суверенитет или территориальную целостность КНР, а также наносят ущерб национальной безопасности. Кроме того, схлопотать наказание можно будет за исполнение песен, разжигающих межэтническую и религиозную вражду, а также пропагандирующих насилие, порнографию и непристойности, азартные игры, а также криминал. Звучит так, будто все рэперы, воспевающие наркотики, оружие и доступных женщин в кабаках Поднебесной теперь нежеланные гости. Хорошо хоть, у китайцев нет своего шансона.

Правда не совсем понятно, как контролировать репертуар караоке-клубов, коих насчитывается более 50 тысяч. Хоть это и изобретение японцев, которых их материковые соседи недолюбливают, фанатов поорать в микрофон хватает и в КНР. Сейчас техника дошла до того, что в репертуаре только одного заведения могут быть сотни тысяч песен - отслушать такое количество просто нереально. Возможно, власти КНР издадут какой-то реестр запрещенных песен, но пока об этом ничего не говорится. Кстати, в 2015 году в стране уже опубликовали список 120 композиций, «пропагандирующих непристойность, насилие и наносящих ущерб общественной морали». Туда попали такие хиты местного разлива, как «Пекинский хулиган», «Дневник самоубийцы», «Не хочу ходить в школу», а также безусловный «шлягер» под названием «Пердеж» с пронзительной лирикой: «В мире есть люди, которые любят пукать во время безделья».

Не ясно также, попадут ли в список зарубежные песни, ведь многие хиты западной эстрады подпадают под критерии, обозначенные китайским минкультом. Ведь даже незамысловатый хит «Казино» итальянского поп-квартета Passengers, являющийся классикой эпохи диско, может оказаться в таком случае вне закона как пропагандирующий азартные игры.