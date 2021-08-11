В четверг, 12 августа в 12:00 в редакции «Комсомольской правды» состоится онлайн-конференция на тему «День молодежи: безопасное питание, здоровье и иммунитет»

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По данным Роспотребнадзора у 5% 20-летних россиян наблюдается избыточный вес. Растет ожирение и среди детей. В России им страдают около 300 тысяч юных граждан, каждый пятый школьник.

Круг вопросов для обсуждения:

- Анонсирование новой многофункциональной цифровой платформы «4 сезона – тарелка здорового человека», где каждый пользователь сможет подобрать для себя оптимальную программу питания – все они одобрены экспертами ФИЦ питания.

- В чем заключается принципиальное отличие питания молодежи, детей и взрослых?

- Какие самые главные продукты, которые должны присутствовать в меню в период роста (в подростком возрасте), а какие продукты и почему нежелательно употреблять в этот период?

- В чем состоит вред трансжиров и сахара для молодого растущего организма?

- Что значит сам термин «безопасные продукты»? И что является безопасным для молодежи?

- Как правильно выбирать безопасные продукты?

- Где получить правдивую информацию о качестве и безопасности продуктов питания?

- Кто защитит потребителя от некачественной еды?

- Роспотребнадзор представит данные о питании школьников и молодежи в России.

• Надежда Раева, начальник отдела надзора по гигиене питания Управления по Московской области Роспотребнадзора;, официальный представитель Роспотребнадзора;

• Екатерина Бурляева, заведующий консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук, терапевт-диетолог ;

• Лариса Сайфутдинова, начальник управления образовательных программ ФГБОУ ВДЦ "Орлёнок", онлайн;

• Ольга Кормухина, певица, заслуженная артистка России;

• Анастасия Морозова, блогер, участник Кулинарного поединка среди фуд-блогеров, прошедшего в рамках проекта Роспотребнадзора и «Комсомольской правды» «Время питаться правильно».

Модератор: Антон Челышев, радиоведущий Медиагруппы «Комсомольская правда».

Мероприятие проходит в рамках реализации федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», входящего в национальный проект «Демография».