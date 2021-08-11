Кому выгоден скандал с азербайджанским дипломатом, оскорбляющим русских

Бывший азербайджанский дипломат и государственный деятель Исфандияр Вагабзаде

Бывший азербайджанский дипломат и даже доктор наук Исфандияр Вагабзаде не может говорить от имени азербайджанского народа. Пусть он и сын известного поэта, а значит в советские времена - представитель «золотой молодежи». Он может говорить только от себя. И то, что он сказал о русском народе, якобы отвечая на оскорбительные слова Владимира Жириновского в адрес азербайджанского руководства - только его личное мнение. Мнение человека много пережившего - и сотрудничество с КГБ, когда был переводчиком в Ираке и Афганистане, и партноменклатурное прошлое, и дипломатические миссии уже независимого Азербайджана.

Лидер ЛДПР, патриарх российской многопартийной системы, тоже в прошлом переводчик, человек-оркестр в нашем политическом мире, Владимир Жириновский, при всем уважении, вряд ли уполномочен говорить от русского народа, хотя он с этим наверняка не согласен. И все же в интервью, в котором он, как показалось бывшему азербайджанскому переводчику и дипломату, оскорбил лидера Азербайджана, Жириновский не сказал ничего оскорбительного в адрес азербайджанского народа, многомиллионная диаспора которого живет в России.

Вопрос: поднявшая буря страстей, ругани, обвинений, проклятий русских и азербайджанцев в адрес друг друга соответствует значимости заочного диалога этих двух персонажей, высказавших, по сути, собственное мнение? Сказанное российским политиком и азербайджанским экс-дипломатом способно поддержать взаимное уважение между двумя народами, веками находившими общий язык друг с другом, или разрушает его? Может, сейчас у тех и других глаза нальются кровью, желваки заиграют, кулаки сожмутся?

А нельзя допустить, что наш уважаемый политик, не раз признававшийся, что эпатаж - его фирменный почерк в политике, который помогает ему выделяться от «прочих Явлинских», сказал что сказал, опять-таки чтобы запомниться слушателю? А азербайджанский гражданин, когда-то бывший в оппозиции к клану Алиевых, но потом поменявший позицию, решил тоже обратить на себя внимание властей своей страны, совершив верноподданнический «прогиб» с оскорблением не только обидчика, а всего народа, к которому тот себя причисляет?

Если это так, то есть скандал возник произвольно и не был заранее спланирован ни одной из сторон, тогда странно выглядит попытки, и снова с обеих сторон, доказать, кто кого кормил и кормит, кто кому что построил и за что ждет благодарности. Их итог очевиден - дрейф в сторону отчуждения, озлобления и конфронтации. Трудно представить, что именно этого хотели бы в Москве или Баку.

А если предположить, что заявление переводчика-дипломата в адрес русских и именно в предельно оскорбительной форме было подработано третьей стороной? Тогда логика скандала складывается: наш политик «перегнул палку», а их провокатор этим воспользовался.

И не забудем: что-то часто в последнее время в бывших братских республиках стали «обижать» русских. То в Киргизии, то еще где-то, теперь вот всех нас чохом попытались унизить в Азербайджане. Очень умело подталкивают к реакции «Наших бьют!» И вот как бы найти ту меру ответа, которая и мерзавцев-провокаторов окоротит, и не подтолкнет наши народы к позиции «стенка на стенку». Ведь очень опасно в межнациональных отношениях стать хуже скотов.