Юлия Пересильд готовится к полету в космос: Личный фотограф Лучано Паваротти снял испытания актрисы для фильма «Вызов»

В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина снимают фильм «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли. Фото: Саша ГУСОВ

В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина продолжается работа над фильмом «Вызов», съемки которого пройдут в космосе. Творческой группе — режиссеру Климу Шипенко, актрисе Юлии Пересильд, а также их дублерам Алене Мордовиной и Алексею Дудину — предстоит отправиться на МКС, как настоящим космонавтам. Поэтому каждый день непрофессионалов продолжают тестировать в штатном режиме.

Чтобы момент подготовки и отправки актеров в космос остался в истории, Первый канал снимает документальный реалити-проект «Космический вызов». А пока ключевые моменты процесса на камеру фиксирует Саша Гусов — фотохудожник, портретист и мастер черно-белой съемки, работавший с Лучано Паваротти, Джудом Лоу, Джорджем Клуни, Хью Джекманом и другими мировыми звездами.

В Звездном городке он запечатлел, как тренировку в гипоксической камере проходит Юлия Пересильд.

Фото: Саша ГУСОВ

Перчатки Юлии проименованы аббревиатурой ПЮС — Пересильд Юлия Сергеевна.

Фото: Саша ГУСОВ

Примерка скафандра прошла успешно: рост актрисы (168 см) позволяет ей легко вписаться в габариты корабля.

Фото: Саша ГУСОВ

Фото: Саша ГУСОВ

Гипоксическая тренировка — это контролируемое кислородное голодание. Процесс, призванный проверить выносливость человека и способность к сверхнагрузкам.

Фото: Саша ГУСОВ

Тесты на общих основаниях проходит и Алена Мордовина — дублер Пересильд.

Фото: Саша ГУСОВ

Уже в сентябре в эфир Первого выйдет документальный сериал «Космический вызов», а пока главные моменты процесса подготовки запоминает камера Саши Гусова. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» с космодрома Байконур намечен на 5 октября в 11:55 по московскому времени.