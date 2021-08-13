Доктор Андрей Ефремов: «Мы все находимся в состоянии гипноза»

Андрей Ефремов - врач-психотерапевт, гипнотерапевт

Как часто мы жалуемся: денег нет, не везет, перспектив не видно, все из рук валится, еще и болит тот тут-то там. Психолог, психотерапевт и гипнолог Андрей Ефремов, которого многие признают специалистом номер один в своей сфере, пришел к удивительному выводу – беды и неприятности сваливаются на человека потому, что всю свою жизнь он находится под гипнозом. Представляете, с самого детства? Все мы, говорит доктор, так и живем – как будто спим. Что же заставило его прийти к такому выводу? Как человеку распознать собственное гипнотическое состояние и можно ли из него выйти? Об этом «КП» поговорила с доктором Ефремовым.

«ПСИХОТРАВМЫ ПРИВНОСЯТ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ В ЖИЗНЬ»

- Андрей, хочется начать с азов и понять, гипноз — это что-то мистическое и антинаучное или нет?

- Гипноз — это и парадокс и способ выявления парадоксов в человеке. Встреча трансцендентного (вечного, нематериального) и имманентного (материального, смертного). Поэтому в нем всегда будут присутствовать оттенки эзотерики. Но процесс гипнотизирования можно объяснить, опираясь на науку.

- Наверное, потому что гипноз связан с психологией?

- Гипнолог, владеющий профессией, владеет и психологией. Но психолог, не обладающий навыком гипноза, опасен. Я вас удивлю, но люди приходят на сеансы к психологу, уже пребывая в состоянии гипноза. По мере разрешения проблем гипнотическое состояние уменьшается, и поэтому со временем эффективность терапии снижается. Но люди продолжают посещать сеансы по инерции, основываясь на первоначальных ощущениях «улучшения».

Гипноз — это база, а психология – ответвление гипнологии. Психология может ставить множество вопросов, например, "почему?", но только гипнология на практике отвечает "как?".

-Вы сказали, что человек приходит к психологу в состоянии гипноза, я правильно поняла? Это в каком же смысле?

- Тут все очевидно. Например, если человеку, пребывающему в гипнозе, сказать, что «цифры два нет», он будет уверен, что ее никогда и не было. И когда мы выведем его из гипноза и попросим сосчитать пальцы, он будет считать: "Один, три, четыре, пять...". В его реальности больше не будет существовать цифры два. Точно так же мы живем в различных вариациях гипноза, даже не подозревая, что находимся в гипнотическом состоянии.

Гипноз, в котором мы находимся, скрытый. Его трудно обнаружить, и это везение, когда получается заметить проблему. Чаще всего - по негативной эмоции: обида, страх, одиночество. Мы ее почувствовали, и она ведет нас за помощью к психологу или к мошенникам, куда угодно, ведь эмоции — это аналог боли, а от нее мы стремимся избавиться. Когда эта эмоция постоянна, она кажется незаметной и мы принимаем ее за «норму», за «фон»: мы находимся под ее гипнозом, не осознавая этого. По сути, мы все постоянно находимся в различных гипнотических феноменах, которые возникли в результате психотравм, произошедших, скорее всего, в раннем детстве.

-Звучит устрашающе, если честно. Все мы состоим из детских психотравм…

-Психотравмы, к слову, умеют привносить галлюцинации в нашу жизнь. Например: девочка играла с денежными купюрами и порвала их. Мама наказала ее. Для психики ребенка деньги стали опасными; вещью, несущей угрозу жизни. Поэтому каждый раз, когда в будущем перед ней встанет перспектива заработать - хорошая работа, выгодный контракт, сделка, ей покажется, что денег там нет. Это и будет галлюцинацией, которую создала психотравма. Она же заставляет людей нести деньги в финансовые пирамиды. Из-за психотравмы человек видит возможность избавиться от денег и радуется этому, воспринимая эту радость за гарантию успеха, чем активно пользуются мошенники.

А человек, видящий деньги там, где их в действительности нет, находится в самом глубоком из всех возможных гипнотических состояний. Однако, при этом он свободно передвигается, общается, его глаза открыты, и в целом ведет себя так, будто находится не в гипнозе. А чего вы ожидали? Гипноз — это состояние сознательное. Оставьте мифы про то, что нужно лежать недвижимо и без сознания.

- Ну хорошо, если все мы под гипнозом, кто нас тогда загипнотизировал?

- Мы сами. А также нас могут загипнотизировать наши же части личности, они так же могут гипнотизировать и друг друга; нас могут многократно гипнотизировать наши мамы, папы, дедушки, бабушки, любые случайные люди, пускай даже не желающие этого. И зачастую, это гипноз негативного содержания, потому что позитив обычно не так сильно фиксируется, как негатив. Последний фиксируется в подсознании навсегда, пока его оттуда не уберут.

«ТО, ЧТО МЫ НЕ ОСОЗНАЕМ НЕГАТИВ, НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ЕГО НЕТ»

-Человек самостоятельно может как-то понять, что живет в состоянии гипноза и с этим нужно что-то делать? Есть какие-то признаки?

- Когда у окружающих получается, а у него нет. Когда он понимает, что «чем-то» отличается от большинства окружающих и хочет это «что-то» в себе поменять. Допустим, если все вокруг зарабатывают миллион рублей в месяц, а он сто тысяч рублей, то с ним явно что-то не так. Если из десяти человек, сидящих в комнате с кондиционером, только ему становится плохо, значит, это исключительно его индивидуальная реакция, являющаяся признаком ранее установленного гипноза.

Также, к признакам того, что человек находится в гипнозе, относятся психосоматические заболевания, источник которых -психотравмирующие ситуации из детства. Можно издать книгу, полностью посвященную данной теме и дополнить перечнем различных диагнозов: это и болезнь Крона, панические атаки, диабет II-го типа, ревматоидный артрит, псориаз, хронические боли (даже не поддающиеся наркотическим обезболивающим), аутоиммунные заболевания, дерматологические болезни, и многое-многое другое.

Все эти псевдо-болезни давно обозначаются медициной как «психосоматические заболевания». Большое количество психологических состояний, которые в настоящее время можно легко убрать с помощью MindChat, еще совсем недавно считались психиатрией. То есть, если еще вчера пациенты могли попасть в группу людей с диагнозами, требующим пожизненного приема таблеток, то сегодня их состояние можно достаточно легко исправить гипнотерапевтическими практиками.

-Подобные реакции - результат негативных эмоций, правильно?

Да, в большинстве случаев они обусловлены психосоматикой: то есть, негативными чувствами и эмоциями, которые когда-то возникли в нашей психике и с тех пор удерживаются в ней. А проявляются эти патологические нейросети в телесных псевдозаболеваниях через открытый в 1986 году так называемый «Коннектом». Каждый раз, когда мы сталкиваемся с болью или негативными эмоциями, они никуда не уходят, но сохраняются в нашем подсознании в патологических нейросетях. То, что мы не осознаем их прямо сейчас, не значит, что их вообще нет.

— Вот, кстати, гипноз и психосоматика: как это работает? И можно ли с помощью гипноза избавиться от реальных проблем со здоровьем, а не выдуманных?

- Все проблемы со здоровьем реальны. "Коннектом" это не обычная нервная система, а еще более мелкая. Объективно, психологические проблемы существуют в центральной нервной системе. Мозг, благодаря коннектому, имеет связь с большинством видов тканей организма. Даже у сердца есть свой «коннектом». Таким образом, нервная ткань соединяется практически со всеми клетками нашего тела и осуществляет некую регуляцию, обмен информацией. Зачем и почему? Вопрос по сей день остается открытым.

Наш мозг также обладает сознанием, а вместе с ним и отдельные его части, например, эмоции обладают своим узкоспециализированным сознанием. Есть ошибочное мнение, что некий конкретный конфликт, допустим, расставание с мамой, приводит к конкретному заболеванию. На самом деле, все куда проще: любая негативная эмоция, у которой могут быть сотни точек возникновения, влияет на все сферы нашей жизни. Карьеру, отношения с миром, с самим собой, развитие, мотивацию и здоровье, конечно же.

Первоисточник наших психологических болезней - психотравмы. Задача гипнолога в том, чтобы обнаружить гипноз, возникший в этой психотравме и вывести человека из этого гипноза. Для этого мало владеть простыми техниками, но нужно глубоко знать и разбираться в самом современном гипнозе.

-Если человек выйдет из гипноза, о котором не догадывается, как изменится его жизнь?

- В момент выхода из гипноза жизнь изменится сиюминутно и кардинально. Как только мы выходим из гипноза, исцеление происходит моментально. Например: в вас бросили резиновую змею. Некоторое время она кажется настоящей, но, когда вы понимаете, что это игрушка, у вас сразу пропадают реакции не нее.

«ЧАСТЬ ОТКРЫТИЙ Я СДЕЛАЛ ВО СНЕ»

-Знаю, что у вас есть метод MindChat, основа которого в этом и состоит "не войти в гипноз, а выйти из него". С его помощью можно вывести человека из «небытия» так быстро, как вы говорите?

- Только с его помощью и можно. Так же быстро и легко.

— Это похоже на открытие в области гипнологии. Как у вас вообще родилась такая идея?

- Она родилась спонтанно, при осмыслении всего того, что я делаю и знаю. Поскольку я преподаю, то новые открытия пришли во время подготовки к лекциям или на самих лекциях – так бывало чаще всего. Меня осеняло прямо на глазах учеников. Идеи, на которых основан метод MindChat давно были у меня в голове, просто я этого не понимал. Еще в 2016 году на конференции по гипнозу в Санкт-Петербурге, я рассказывал о том, что внутри частей личности находятся эмоции, что они выполняют некую работу, и о том, что с ними можно коммуницировать напрямую. Но условием для этого выдвигался гипноз. То есть, чтобы помочь человеку, нужно ввести его в гипнотическое состояние. Возникает вопрос: предположим, у человека панические атаки, и он хочет из этого состояния выйти. Зачем нам вводить его в третье состояние, то есть Гипноз, чтобы помочь ему с паническими атаками, которые совершенно другое состояние? В глубоком гипнозе мы сможем управлять паническими атаками, сможем с ними работать, несомненно, это плюс регрессивного гипноза, но это же и лишний шаг. А любой лишний шаг — это потеря энергии, эффективности. Мне захотелось построить систему максимально эффективную, качественную, структурную. Но как понимание MindChat родился один день в один миг. И буквально в течение месяца вся информация о нем структурировалась в моем мозге и была выдана в готовом виде.

Часть своих открытий я делал во сне, в полусне, например, во время длительных перелетов.

- В чем же суть метода? Как говорится, как это работает?

-Суть во влиянии на патологические нейросети. Обычно все говорят и пишут о дефолтной нейросети, но она бесполезна в практической психологии, потому что, хотя и не приносит вреда, а выполняет только утилитарную пользу, скажем, обеспечивает движения глаз. Патологические нейросети — это результат психотравмирования, это мыслящие функциональные системы, способные проявлять себя во внутреннем и внешнем мире эмоциями, чувствами, движениями, мыслями и тысячи разных других видов реакций. Например, бронхиальная астма. Человек синеет, задыхается, все выглядит по-настоящему. Но давно уже известно, что это психосоматическая болезнь. То есть, первопричина — это патологическая нейросеть, которая умеет много чего, в том числе и задыхаться, сужать бронхи и сосуды: все, что угодно. И внутри этих патологических нейросетей находится их двигатель - негативные эмоции, аффекты. Они, в свою очередь, всегда «производные» страха. Стоит завести хотя бы один двигатель, и вся нейросеть заработает и сможет выполнять свои патологические функции, которые нам не нравятся, которые, если обратиться к врачу, они будут называться «жалобы».

В классическом гипнозе патологическую нейросеть, которая умеет вызывать симптомы бронхиальной астмы можно «уговорить»: "Альвеолы расширяются, бронхи раскрываются, больше кислорода в легких...". После подобных сеансов бронхиальная астма действительно может пройти, то есть, определенная функция патологической нейросети будет перепрограммирована. Но сама патологическая нейросеть никуда не уходит, изменяется лишь ее функционирование. Для того, чтобы она ушла, нужно воспользоваться единственно верным способом, на котором строится техника MindChat - работа с эмоцией, чувством, состоянием. Отключив каждый двигатель данной дисфункциональной нейросети, мы остановим всю систему.

Каждый раз, когда человек испытывает эмоцию, он уже в гипнозе. Потому что для того, чтобы держать ее вне нашего сознания, то есть, в подсознании, требуется другое состояние. И это другое состояние, называется состоянием гипноза. Это очень просто понять: предположим, девушка сидит на стуле, спокойная и безмятежная, и вдруг ей внезапно показывают мышку. Она начинает кричать и пытаться запрыгнуть на стол. Думаете, эта реакция родилась в ней только сейчас, в момент, когда она увидела мышь или же это сто первая реакция? Скорее, второе: вся высвободившаяся энергия была где-то скрыта, и находилась внутри. И так у всех людей. Нужно немедленно выводить их из гипнотического состояния, а сделать это можно только методом MindChat.

Задача - не перепрограммировать патологическую нейросеть, а выключить ее. Если человек захочет что-то поменять, он сможет поменять абсолютно все. Иначе, все симптомы вернутся, это называется «конверсия».

ОПАСНОСТЬ ЛЖИВЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

- И вы можете научить всех желающих это делать? То есть освоить ваш чудо-метод может каждый? Даже я?

- Важно понимать, что никакого самогипноза не существует, ввести самого себя в это состояние и давать себе установки невозможно. Обязательно нужен кто-то, кто будет помогать.

- А в одном из ваших роликов в интернете вы сказали, что даже трехлетний ребенок может практиковать ваш метод.

- Метод действительно очень легок в освоении, потому что он абсолютно экологичен. Вы сами себе даете инструкции, сами с собой разбираетесь. Последнюю точку клиент ставит самостоятельно, потому что это метод самопомощи. В результате не должно возникнуть зависимости от специалиста, как в классической гипнотерапии.

- Но, если обучиться может любой, зачем человеку психологи и гипнологи? Не думаете, что можете оставить их без работы?

- Безусловно, девяносто процентов всех практикующих специалистов в области психологии останется без работы, потому что надобность в них попросту пропадет. Так что тем, кто зарабатывал деньги пустословием, придется либо работать эффективно, либо оставить профессию. Но эти процессы происходят не из-за появления MindChat, они постоянны в своей цикличности. Кто-то да обязательно просеется через сито и уйдет из профессии. Но всегда нужен будет специалист, который научит методу, поможет взглянуть на себя со стороны. Можно ли сделать маникюр самому себе? Да. Но почему, в таком случае, маникюрные салоны переполнены? Любой специалист в каждой сфере всегда будет востребован.

-А овладеть гипнозом может любой человек или для этого нужен какой-то дар?

- Овладеть гипнозом может любой желающий и способный чему-то научиться человек. Это не сложнее, чем освоить школьную программу за шестой-седьмой класс. Обучение занимает буквально пять дней. Но это, если говорить о моем методе обучения "легкого усвоения материала" MindChat. Чтобы его разработать, мне потребовались годы практики и талант педагога-методиста. Я могу простым и понятным языком рассказать то, что занимает целые тома в медицинской литературе.

- Вы же обучили гипнозу большинство российских специалистов и тренеров, так ведь?

- Да, я давно и хорошо преподаю гипноз, так что некоторые мои выпускники почувствовали в себе силу объявить себя тренерами в области гипноза и смешанных наук: альтернативной медицины, телесных практик и так далее.

- Были , кстати, случаи, когда ваших бывших учеников уличали в мошенничестве. Как вы это оцените?

- Так как зарабатывать честно всегда сложнее, чем получать деньги обманом, некоторые пользуются устаревшими мифами, царящими в головах людей вместо того, чтобы доносить информацию такой, какая она есть на самом деле. Одна из самых популярных бредовых теорий — это фазовость психологических конфликтов на уровне тела. Например, если человек ощущает боль или отек, это означает стадию восстановления после психологического конфликта, и нужно подождать, пока все пройдет само. Это убило множество людей.

- Кстати, а сам по себе гипноз может быть опасным?

- В гипнозе есть определенная опасность. Например, это опасность ложных воспоминаний. Человек может поверить в них, и переубедить его будет невозможно. То, что мы можем увидеть в гипнозе, может быть фантазией, что неудивительно, потому что одно из определений гипноза — это "сон наяву". А чего только во сне не увидишь? В гипнозе можно вспомнить то, чего не было и воспринять это за правду.

При гипнозе хромает конфиденциальность из-за необходимости пересказывать незнакомым людям самые сокровенные тайны. Не каждый отважится на такое. И еще можно решится рассказать одному, двум специалистам. Но когда помощи нет ни от кого из них – тогда человек закрывается окончательно.

Некоторые люди не могут войти в гипноз. Это состояние для них закрыто. Они не гипнабельны, а значит, гипнологи не могут им помочь. Но вот здесь как раз и приходит на помощь MindChat, т.к. он не требует гипнабельности, то есть способности погружаться в гипноз, ведь принцип MindChat это моментальное выведение из гипноза, а вовсе не введение в гипноз, хотя для профессиональной сертификации по методу потребуется полное обучение и гипнозу и регрессии.

-Кстати, а какие люди более восприимчивы к гипнозу?

- Особо внушаемые люди восприимчивы к гипнозу от рождения, их называют "природные сомнамбулы". Для их гипнотизации не требуется никаких усилий. Они живут в глубоком гипнозе. Но повышенная внушаемость — это, скорее, плохо, нежели хорошо, потому что такие люди чаще болеют.

«В ОСНОВЕ ВСЕГО ЛЕЖИТ СТРАХ»

- Как вы сами занялись гипнозом? Что вас побудило?

- Когда мне было около четырнадцати лет, мне в руки попала книга по гипнозу. Автора, к сожалению, я не помню. Эта книга меня зацепила. Спустя годы я поступил учиться на хирурга. Но с хирургией не срослось: через пару месяцев я перевелся на психиатрию и позже стал врачом-психотерапевтом. Вообще, гипноз в моей жизни появился как-то неопределенно: то мелькнул в детстве в виде книги, затем в виде курсов, показавшихся мне на тот момент лучшими в мире. Как потом выяснилось, это была среднестатистическая ерунда.

- А, говорите, где вы учились?

- Поскольку качество курсов по гипнозу в России меня не устраивало, я направился в Калифорнию к гипнологу Кэлу Бэньяну. Это выпускник другого гипнотерапевта: Джералда Кайна, основавшего в свое время американскую школу гипноза OMNI. Отучившись у Бэньяна, я приехал в Россию и начал успешную практику. У меня стали появляться собственные взгляды, я начал вести авторские курсы. Все это было подкреплено очень качественными отзывами, ранее не ведомым по качеству в России, хотя я этого тогда еще не понимал. Спустя время со мной связалась швейцарская компания, преемники купившие права на американский бренд. Они предложили мне стать эксклюзивным инструктором на территории России. Я согласился. Поехал во Флориду, отучился. И начал с ними сотрудничать.

-Насколько мне известно, у вас случился конфликт с иностранными коллегами.

- С одной стороны, мои отношения с ними складывались хорошо: у меня было много выпускников, я выдавал им швейцарские и американские сертификаты. Но с другой, сотрудничество с OMNI мешало мне развивать собственное направление. Со временем компанию стали терзать страхи, потому что мои методы, в отличие от их, постоянно эволюционировали. Швейцарцам, как оказалось, нужны серые мышки, исполнители программы без права на улучшение курса. Мне показалось, что моя личность и творческое начало были подавлены много лет. Требовалось вести их фирменную программу, совершенно забывая о новой информации, которую я уже многократно к тому времени оформил в научных статьях. Я продвигал швейцарские курсы исключительно благодаря личной харизме, пока не стал неудобен для этой компании, потому что на серую мышку я никак не тянул.

-И чем вы могли быть им опасны, как думаете?

-Я пришел к такому пониманию человеческой психики, что даже гештальт-терапия полностью утратила свой смысл. Когнитивно-Поведенческая Терапия так же теряет свои основы с MindChat. Гиганты рушатся от встречи с этим методом. Монстры ли это, гиганты ли, корпорации или обычные люди – всем становится страшно неудобно меняться, увидеть что-то новое.

Я обнаружил, что абсолютно все эмоции и реакции, включая позитивные, в большинстве случаев исходят из страха.

Поэтому мне уже давно ставят палки в колеса: не приглашали на конференции, а когда я уже прорывался, то, по моим данным, уничтожали материалы моих выступлений на конференциях, например, мне жаловались участники после недавней конференции, что материалов моего выступления онлайн уже нет. И так далее.

-А что это за эмоции и реакции, источник которых страх?

-Ну например, женщина во время беременности решила сделать аборт. Ребенку страшно, но он, несмотря на это, любит маму и направляет ей свою любовь. А мама аборт не сделала, и это позитивное чувство закрепилось, потому что подсознание в момент психотравмы решило, что именно эта любовь человека и спасла, следовательно, чтобы спасаться и в дальнейшем, нужно эту любовь всем дарить. Подобный человек до дома зарплату не донесет, всю по дороге на милостыню раздаст.

В общем, я очень быстро превзошел по наращиванию эффективности гипнотерапии даже и моих учителей. В этом смысле, это хорошие учителя, а я хороший ученик – они дали материал, а я смог себя не ограничить их пониманием. Никто из них эволюционировать вместе со мной не захотел – а я предлагал. Опять же, страхи, страхи. Так мы с швейцарцами и расстались, потому что моя программа превзошла их устаревшие догмы. Я мог бы добавить их программу в новый курс - заработал бы больше денег, а у людей была бы иллюзия, что они имеют отношение к чему-то старому и международному.

Но невозможно делать бизнес, наплевав на этические нормы. Если есть что-то новое и явно более экологичное, и еще более «клиент-центрированное», чем нечто старое – лично я держаться за старое не могу по внутреннему чувству. Иногда старое это просто старое.

-Ваши новые теории, похоже, ударили по «старой школе»?

- Тут же доказавшее себя на практике предположение о том, что в основе всего лежит страх, уничтожило гештальт-терапию и расстановки, а также нанесло удар по когнитивно-поведенческой терапии, эффективность которой стала гораздо ниже. Психоанализ потерпел сокрушительное поражение. Новые методы подвинули пласты консерватизма. И как бы старому не хотелось оставаться, ему придется уйти. Потому что разница познается в эффективности. Если вы знаете метод MindChat, то никогда больше не прибегнете к старым подходам.

«В ЧЕЛОВЕКЕ ЕСТЬ ВСЕ, ЧТО ОН ХОЧЕТ»

- Интересно, а вы сами когда-нибудь обращались к психологам и гипнологам?

- Разумеется, обращался. Зачем? В том числе и для того, чтобы посмотреть, как люди работают, как решают проблемы клиентов. Смело могу сказать, что я столкнулся с огромной некомпетентностью. Удивительно, насколько же сами больны многие психологи и гипнологи, с которыми мне пришлось иметь дело.

- Себя вы считаете талантливым человеком?

-Неважно, что я сам о себе думаю. Мои выпускники называют меня талантливым. Многие считают лучшим преподавателем. Известный педагог, Андрей Курбатов, говорит, мол, Ефремову пора дать Нобелевскую премию. У меня обучались доктора и кандидаты наук. Все говорят, что ничего подобного не встречали. Наверное, это признак таланта. Но я на это особо внимания не обращаю. Я на своем месте, это самое главное.

- Сейчас время такое – все сводится к коронавирусу. Не обойтись без вопроса про него. Ученые говорят, что у всех переболевших «короной» страдают мозг и нервная система. У вас есть способ, который может помочь?

- Известно, что у переболевших Covid-19 могут возникнуть проблемы с восприятием запаха и вкуса. Это возникает из-за активации патологических нейросетей, связанных с неприятными переживаниями из прошлого, с ситуациями, в которых фигурировали какая-либо неприятные запахи, попросту когда «вонь» стала частью патологических нейросетей. Можно с помощью метода MindChat с этим поработать. У меня есть множество положительных отзывов, в том числе и от врачей, о том, как легко эти проблемы решаются. Напомню, что в сорока процентах случаев физический недуг является психосоматическим, от него можно достаточно быстро избавиться.

- А еще говорят, что «корона» на интеллектуальные способности влияет плохо. Можно ли с помощью гипноза стать умнее и сообразительнее? Или увереннее в себе. Вообще, обрести недостающие черты.

- Безусловно. В человеке есть все, что он хочет. Если ему не хватает какого-то качества, значит, есть некая патологическая нейросеть, мешающая в полной мере его ощутить, испытать, освоить.