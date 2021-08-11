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Звезды11 августа 2021 19:15

Летающие люди, «Любэ» и обладатель «Грэмми»: Илья Авербух готовит грандиозное шоу к 800-летию Нижнего Новгорода

Праздник пройдет 21 августа у Волжского пароходства, снимать его будут 24 камеры
Константин ГЛЫБАКонстантин ГЛЫБА
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Постановкой шоу на воде занимается хореограф «Ледникового периода» Илья Авербух

Постановкой шоу на воде занимается хореограф «Ледникового периода» Илья Авербух

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все лето Нижний Новгород был разрыт для посетителей. Так городские службы и власти готовятся к большому юбилею800 лет городу. Реставрацию проходит все значимые объекты: Кремль, ярмарка, Чкаловская лестница, набережные, Покровка, парк «Швейцария» и многие другие места.

В это же самое время в акватории Волги и Оки, на стыке у Волжского пароходства, команда Первого канала готовит масштабное гала-шоу «Начало нового», которое будут транслировать в прямом эфире на всю страну с двадцати четырех камер.

Постановкой шоу на воде занимается хореограф «Ледникового периода» Илья Авербух. Он уже разместил у себя в инстаграме фрагмент репетиции, где специалисты отрабатывают элементы флайборда (полет над водой на струе).

— В основе концепции шоу - рассказ об истории города и о замечательных людях, которые живут в Нижнем Новгороде, — объяснил Авербух. — Идея в том, что это не обычный концерт, а церемония, где одно действие сменяется другим, где каждый номер эксклюзивно создан именно для этого шоу. Помимо этого, в городе будет еще восемь площадок, которые также станут частью нашего представления, между ними планируются телемосты. Что очень важно, среди исполнителей много нижегородцев - тех, кем гордится город и страна.

Оживленную историю города озвучит оркестр под управлением номинанта «Грэмми» Максима Емельянычева. В концерте на воде выступят обладатель «Грэмми», пианист Даниил Трифонов, участницы Олимпиады-2020, художественные гимнастки Дина и Арина Аверины, артист балета Сергей Полунин, группа Uma2rman, Леван Горозия (L’ONE), группа «Любэ», Сергей Мазаев и многие другие.

Площадка водной сцены

Площадка водной сцены

Беспрецедентную площадку водной сцены на Нижневолжской набережной возводят десять водолазов, тогда как всего техническую застройку осуществляют две сотни человек. Сцена погружена на глубину в почти четыре метра. В финале торжества жителей города и зрителей трансляции Первого канала ждет салютный залп одновременно с шести барж — в акватории Стрелки и на набережных.

Шоу «Начало нового» начнется 21 августа в 20:21.

Подготовка к шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода
Подготовка к шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода
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