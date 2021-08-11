Летающие люди, «Любэ» и обладатель «Грэмми»: Илья Авербух готовит грандиозное шоу к 800-летию Нижнего Новгорода

Постановкой шоу на воде занимается хореограф «Ледникового периода» Илья Авербух Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все лето Нижний Новгород был разрыт для посетителей. Так городские службы и власти готовятся к большому юбилею — 800 лет городу. Реставрацию проходит все значимые объекты: Кремль, ярмарка, Чкаловская лестница, набережные, Покровка, парк «Швейцария» и многие другие места.

В это же самое время в акватории Волги и Оки, на стыке у Волжского пароходства, команда Первого канала готовит масштабное гала-шоу «Начало нового», которое будут транслировать в прямом эфире на всю страну с двадцати четырех камер.

Постановкой шоу на воде занимается хореограф «Ледникового периода» Илья Авербух. Он уже разместил у себя в инстаграме фрагмент репетиции, где специалисты отрабатывают элементы флайборда (полет над водой на струе).

— В основе концепции шоу - рассказ об истории города и о замечательных людях, которые живут в Нижнем Новгороде, — объяснил Авербух. — Идея в том, что это не обычный концерт, а церемония, где одно действие сменяется другим, где каждый номер эксклюзивно создан именно для этого шоу. Помимо этого, в городе будет еще восемь площадок, которые также станут частью нашего представления, между ними планируются телемосты. Что очень важно, среди исполнителей много нижегородцев - тех, кем гордится город и страна.

Оживленную историю города озвучит оркестр под управлением номинанта «Грэмми» Максима Емельянычева. В концерте на воде выступят обладатель «Грэмми», пианист Даниил Трифонов, участницы Олимпиады-2020, художественные гимнастки Дина и Арина Аверины, артист балета Сергей Полунин, группа Uma2rman, Леван Горозия (L’ONE), группа «Любэ», Сергей Мазаев и многие другие.

Площадка водной сцены

Беспрецедентную площадку водной сцены на Нижневолжской набережной возводят десять водолазов, тогда как всего техническую застройку осуществляют две сотни человек. Сцена погружена на глубину в почти четыре метра. В финале торжества жителей города и зрителей трансляции Первого канала ждет салютный залп одновременно с шести барж — в акватории Стрелки и на набережных.

Шоу «Начало нового» начнется 21 августа в 20:21.