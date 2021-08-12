"Летающий участок": крутой адвокат отнимает землю у бедной семьи

Анна и Александр решили попросить у администрации кусочек земли и построить на нем дом, удобный и комфортный для всех, в первую очередь, для дочери

В апреле 2021 года «Комсомолка» опубликовала историю простой семьи Шибиных из Солнечногорского района Московской области. Они родители «хрустальной» девочки Ульяны, ребенка, у которого от любого неловкого движения ломаются кости. В обычной квартире Ульяне жить просто опасно, нужны специальные условия. Тогда Анна и Александр решили попросить у администрации кусочек земли и построить на нем дом, удобный и комфортный для всех, в первую очередь, для дочери.

И такой участок нашелся в деревне Льялово Солнечногорского района. Шибины очень обрадовались, потому что и город рядом, и все школы и поликлиники, есть все коммуникации — газ, вода, свет. Оформление документов по всем законом заняло около года. Когда они уже были на руках, Шибины продали свою «однушку» за 1 300 000 рублей, планируя за лето возвести небольшой домик из СИП-панелей. Было это еще в 2019 году. Но как только на земле появились рабочие и затарахтел первый трактор, выяснилось, что на участок давно положили глаз «уважаемые люди» с юридическим образование, живущие по соседству. И начался неравный бой именитого юриста и обычных людей. На момент первой публикации с их правами все было плохо. Сейчас стало еще хуже.

НЕ ГНИЛУШКА, А КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩЕ УВАЖАЕМОГО ЧЕЛОВЕКА

- Там на земле обнаружились остатки какого-то сооружения, - объясняет Анна. - Мы несколько раз запрашивали во всех инстанциях, что это. Отовсюду получили ответ — строение нигде не значится, не зарегистрировано, по документам его не существует, а наш участок юридически чист, нет никаких обременений. У меня даже есть ответ на мой запрос администрации, что мы можем сносить эту развалюху. Мы и хотели, даже трактор вызвали. Но тут появился сначала этот Павлухин (заведующий Солнечногорским филиалом Московской областной коллегии адвокатов), а потом и другие «уважаемые люди», которые теперь везде утверждают, что это картофелехранилище, принадлежащее некой Ларисе Галогановой, однофамилице президента Адвокатской палаты Московской области Алексея Галоганова. Этот президент владеет соседним с нашим участком. Они сначала просто хотели нас запугать, чтобы мы убрались по добру по здорову, потом пытались откупиться, предложив взамен участок черти где. После намекали, что помогут получить от администрации другой, взамен этого. Мы ни на что не согласились. И тогда они пообещали: «Разберемся с вами в суде».

Ульяна - ребенок, у которого от любого неловкого движения ломаются кости

И, выходит, не просто так сотрясали воздух. Второй год идут судебные разбирательства. И сначала на сторону «уважаемых людей» встал суд первой инстанции — Солнечногорский (все подробности того процесса в первой публикации, — ред.). А теперь - и Московский областной.

- Только что Московский областной суд постановил оставить решение Солнечногорского без изменений, то есть отобрать землю у Шибиных, - говорит юрист семьи «хрустальной» девочки Максим Дранжевский. - Документы, которые на это овощехранилище предоставлены нашими оппонентами - отдельная история. Это даже не оригинал, а копия некой выписки из кадастра. И если верить этой бумажке, здание есть, но ни к какому земельному участку оно не привязано. То есть летающее здание. Что совершенно незаконно и невозможно! По закону запрещено оформить права на недвижимость, не оформив одновременно права на земельный участок, на котором она располагается. Мало того, с таким же инвентарным номером существует еще один объект недвижимости, тоже «летающий», ни к какой земле не привязанный.

Но судей это почему-то нисколько не смутило — ни в первой инстанции, ни во второй.

- Более того, к апелляции мы провели независимую экспертизу документов, - продолжает юрист. - Выяснилось, что ни размеры, ни технические характеристики из этой бумажки не совпадают с остатками того строения, которое рушится уже лет 25 на участке в Льялово. Но тем не менее…

В обычной квартире Ульяне жить просто опасно, нужны специальные условия

В ОБЛАСТИ ОТБИРАЮТ ЗЕМЛЮ, НО В ТАГАНСКОМ РАЙОНЕ МОСКВЫ СПОКОЙНО

Параллельно еще в прошлом году по совету администрации района Шибины написали заявление в полицию, просили завести уголовное дело о подлоге документов. В полиции отказали, Шибины обжаловали в прокуратуре это решение. Но полиция снова закрыла уголовное дело, так его и не раскрыв. И так уже два раза. Сейчас подобное заявление от Шибиных лежит в СК.

После публикации в «КП» делом Шибиных заинтересовались.

- Во-первых Министерство имущества области попытались вступить в судебные разбирательства, как третье лицо, - рассказывает Анна. - Они направили соответствующую бумагу в суд. Но это не помогло в апелляции, как видите. Во-вторых, нам звонили из аппарата Москальковой (уполномоченный по правам человека РФ). Они запросили документы, но пока тишина. Ждем, надеемся.

В-третьих, прочитав заметку в «КП», свой запрос на адрес Генпрокурора отправил экс-помощник главы СК, генерал-майор Игорь Коммисаров. Он очень возмутился несправедливости, в которую попала семья с ребенком-инвалидом.

- И вот такой замечательный ответ мне пришел: «Сообщаю, что Отделом Министерства внутренних дел России по Таганскому району г. Москвы по вашему обращению проведена проверка. По результатам проверки пришло решение об отказе в возбуждении уголовного дела… В собранных материалах проверки нет ни одного документального подтверждения тому, что на территории ОМВД России по Таганскому району были совершены какие-либо противоправные действия». То есть нет вообще ответа по существу вопроса. В Подмосковье семью с больным ребенком лишают земли, а проверка установила, что в Таганском районе проблем нет. Комедия абсурда.

А семья Шибиных так и живет в съемной квартире, с горечью наблюдая за тем, как тают их надежды на справедливость. И тают их деньги на стройку.

- Правильно в анекдоте говорят, что «Отправить в суд, значит отправить на три буквы», - шутит Анна. - Как нам дальше быть я вообще не знаю. Те 1,3 миллиона, что удалось выручить от продажи квартиры, уже ничто. На них ни квартиру не купишь, ни дом не построишь. Цены на стройматериалы выросли в 3-4 раза, пока идут все эти суды. И сколько они еще будут тянуться, одному Богу известно. Конечно, надеемся на Кассацию, на наших юристов из юридической клиники МГУ, они защищают нас бесплатно. А больше уже и не на что.

«Комсомольская правда» продолжает следить за судебной историей семьи Шибиных.

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Россия - самая большая страна в мире. И земли у нас видимо-невидимо. Но это так только кажется. На самом деле, как-только вы найдете маленький кусочек, соберетесь строить маленький домик, как тут же выяснится, что он давно уже занят. И все ваши вроде бы официальные документы на землю могут оказаться ничего не значащими бумажками. Я сама была в подобной ситуации. И очень хорошо понимаю, с чем столкнулась семья Шибиных из Солнечногорского района Московской области (подробности)