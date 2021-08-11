Анастасия Макеева сообщила об угрозах: «На всех моих спектаклях теперь присутствует участковый»

Макеева защищается как может Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пики популярности у артистки Анастасии Макеевой (как и у многих ее коллег) случаются после скандалов в личной жизни. Так было, когда Макеева рассказывала о побоях от бойфренда актера Алексея Макарова — тогда Настя впервые появилась на обложках глянцевых журналов с рассказом об избиении, стала героиней ток-шоу, ее позвали участвовать в шоу «Ледниковый период», актриса получила первую большую роль в мюзикле, восемь кино и сериальных проектов. После рассказов о разводе с композитором Глебом Матвейчуком к ролям и обложкам добавилась востребованность на «заказниках» и других мероприятиях в качестве ведущей. Вот и теперь Анастасия нарасхват у журналистов, ее обсуждают (осуждают) в соцсетях – все из-за перемен в личной жизни. 39-летняя Анастасия Макеева весной четвертый раз вышла замуж. В этот раз ее избранник 37-летний бизнесмен Роман Мальков. Мужчина ради брака со звездой развелся после семнадцати лет с женой, которая родила ему четверых детей. Экс-жена Малькова через суд выбивает алименты, идут споры по поводу воспитания детей. А артистка Макеева активно участвует в скандалах мужа с экс-женой. Так звезда Анастасия вновь в центре внимания. А это внимание теперь легко монетизируется – в коммерческие публикации в соцсетях, приглашения в новые проекты. Так и случилось у Макеевой.

Актриса умело провоцирует еще больше скандалов, интриг и расследований. До сентября в Театре Моссовета идет постановка «Иисус Христос – суперзвезда», где играет Макеева. Также Анастасия занята в постановках других театров – везде как приглашенная актриса. Сегодня Настя сообщила, что коллеги на ее стороне в непростой ситуации с новым мужем: «Меня не только поддержали, да так деликатно, чтобы не тревожить мое психологическое состояние – мне предложили участие в новых постановках. Но как же я была удивлена, когда узнала, что оказывается театр - моя крепость. И оказывается, на всех моих спектаклях присутствует участковый – для спокойствия моего здоровья и защиты».

Макеева уточнила, что каждый день угрожают ей и родителям. Речь о посланиях в соцсетях от разгневанных женщин, которые обвиняют Анастасию в том, что сначала разрушила многодетную семью, а потом рассорила детей мужа, оскорбляет его экс-жену. Кроме того, в соцсетях скандальных персонажей всегда атакуют хейтеры – Макеева столько наговорила за последние месяцы, что про нее не скоро забудут. Даже петиция появилась — «Остановите буллинг Светланы Мальковой Анастасией Макеевой». Светлана — экс-жена нового мужа актрисы, которую и обвиняют в травле женщины. Пока петицию подписали 4286 человек.

Макеева защищается как может. В этот раз «бедная Настя» намекнула на «след» экс-жены Романа в ее травле. Однако, как нам удалось выяснить, речь идет в принципе о защите от странных фанатов. И подобное «дежурство» участкового — обычная мера безопасности. Макеева даже призналась, общаясь с поклонниками: «Наших артистов всегда защищают». А вот относительно новой работы Анастасия не лукавит – предложений у нее теперь и правда много. Благодаря новому браку в столице мода на артистку Макееву.