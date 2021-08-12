Жители австралийского Мельбурна остаются в полной изоляции

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Премьер-министр австралийского штата Виктория подписал распоряжение о продлении локдауна в Мельбурне еще на 7 дней.

Таким образом, жители самого южного в мире города-миллионника с населением почти 5 млн. человек продолжат оставаться в изоляции.

Они уже были готовы вновь почувствовать вкус свободы, соблюдая в течение многих недель режим строгих ограничений, но за день до того, как срок действия ранее введенных мер подходил к концу, было решено продлить их еще на неделю.

Решение было принято правительством в свете распространения на Зеленом континенте коронавирусного штамма «дельта», известного своей высокой вирулентностью.

В условиях локдауна мельбурнцам запрещено покидать свои дома. Исключения составляют: вакцинация, приобретение продуктов, экстренные случаи.

Далеко не все австралийцы выразили свою готовность соблюдать решения правительства: в Мельбурне и других городах страны регулярно проходят массовые акции протеста из-за продолжающихся ограничений.