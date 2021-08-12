В Одинцово младенец попал в больницу из-за упавшей на него матери

7-месячного малыша поместили в реанимацию Фото: Shutterstock

Все случилось ранним утром в одном из домов на Можайском шоссе в Одинцово, где проживают 7-месячный Михаил с мамой Кристиной С.* Утром ребенок стал плакать, и женщина взяла младенца на руки, чтобы укачать. Кристина ходила с малышом по квартире, когда случайно оступилась, потеряла равновесие и упала. Женщина не успела сгруппироваться и упала прямо на своего 7-месячного сына. Мальчик сильно ударился головой. Перепуганная мать сразу вызвала скорую помощь.

«Прибывшими врачами скорой помощи был госпитализирован младенец, 7-месячный Михаил С.* Ребенка доставили в больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей грудной клетки, ушиб тканей пояснично-крестового отдела позвонка. Прибывшая в медучреждение мать ребенка пояснила, что дома упала вместе сыном на руках и придавила его своим телом», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

В настоящий момент врачи занимаются здоровьем маленького Миши и делают все, чтобы ребенок скорее поправился. В отношении же неаккуратной матери будет проведена проверка, которая установит все детали случившегося.

* - имя изменено

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