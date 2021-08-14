Полночная тайная пьянка Горбачева, Ельцина, Назарбаева привела к ГКЧП и развалу СССР

Президент России Борис Ельцин, президент СССР Михаил Горбачїв и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев Фото: фотохроника ТАСС.

Михаил Горбачев написал огромную (41 страница!) статью «Понять перестройку, отстоять новое мышление.» Явно приуроченную к 30-летию ГКЧП.

Убрать Горби!

«Два удара оказались фатальными для перестройки, - утверждает он. – Организованная реакционными силами, в том числе из моего окружения, попытка государственного переворота в августе 1991 г. и декабрьский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, оборвавший многовековую историю нашего государства… А меня больше всего удивило, более того – потрясло – безразличие общественного мнения, не осудившего развал Союза. Люди не понимали, что теряют страну.»

Да уж, плохой народишко достался первому (и последнему!) президенту СССР.

В руководство страны и в ближайшее окружение Михаила Сергеевича затесались «люди двуличные, рассуждавшие о своей приверженности демократии, а на деле готовые к предательству – и демократии, и меня лично… Ельцин не сдержал слова. Он и его окружение принесли Союз в жертву неудержимому стремлению воцариться в Кремле. Лидеры России, Украины и Белоруссии решили судьбу Союза неправовым путём, вопреки воле народа, выраженной на референдуме 17 марта, за спиной президента СССР, руководствуясь прежде всего стремлением «убрать Горбачёва».

Представляете? Нехорошие начальники предавали, убирали «лично Горбачева». А народ безмолвствовал. Прямо по Пушкину.

Впору пожалеть бедного Михаила Сергеевича. Но…

Дело – труба!

Читаю дневники Анатолия Черняева, помощника президента СССР.

«3 августа 1991 года. Суббота. Завтра улетаю с М.С. в Крым... Опять. Вчера М.С. присел на край кресла: «Вот, Толя, … устал я до чёрта!... Завтра придётся ещё заседание Кабинета министров проводить: урожай, транспорт, долги, связи (производственные), денег нет, рынок... Павлов говорит, что «если вы не придёте (на заседание), ничего не получится. Все тянут в разные стороны: дай, дай, дай!.. Везде – труба». Вспомнил о Ельцине и Назарбаеве - как он с ними накануне встречи с Бушем в том же Ново-Огарёве пьянствовал до 3-х утра и договаривался о Союзном договоре и о последующих выборах.»

И сразу масса вопросов в голове. Как мог Президент Горбачев улетать с супругой в отпуск в Крым, когда в стране дело – труба?! Как мог пьянствовать человек, который, едва став весной 1985 г Генеральным секретарем (руководителем СССР), начал в стране беспримерную антиалкогольную кампанию, за что получил в народе прозвище «Минеральный секретарь»? И с кем пьянствовал?! С Ельциным, считавшимся его главным противником. Во всяком случае, их «вражда» усиленно афишировалась тогда на публике! О чем они могли договариваться по пьянке 29 июля, когда, судя по свежей статье Горбачева, руководители всех советских республик еще 23 июля согласовали текст Союзного договора?

Бывший помощник первого президента СССР М.Горбачева Анатолий Черняев. Фото ТАСС/ Станислав Красильников

А может, Черняев поклеп возвел на шефа?

Лихорадочно листаю ельцинские «Записки президента». Глава «Ново-Огарево. Акт первый.» Как горячим летом 1991 г в подмосковной резиденции Горбачева президенты советских республик бурно обсуждали Союзный договор.

«Обычно переговоры происходили примерно по одинаковому сценарию. Сначала выступал Горбачёв, говорил в своей манере: долго, округло, неторопливо. (В этой же манере написана его огромная статья к 30-летию ГКЧП, -Авт.) Затем приглашал к обсуждению нас… После переговоров мы переходили обычно в другой зал, где нас ждал дружеский ужин, любимый горбачевский коньяк - «Юбилейный». Выходили мы после ужина, подогретые и волнующей обстановкой встречи, и ужином… Мы наконец-то стали встречаться неофициально (с Горбачевым, - Авт.) В этих конфиденциальных встречах иногда принимал участие и Назарбаев.»

Значит, действительно встречались втроем. И пили. Хотя еще недавно Горбачев всю страну гнобил за алкоголь.

Сообразили на троих!

А теперь главная тайна: о чем говорили до 3 часов ночи за коньяком «Юбилейный» три президента: СССР, России и Казахстана.

«29 июля 1991 года в Ново-Огарёве состоялась встреча, которая носила принципиальный характер, - пишет Борис Ельцин. - Горбачёв должен был уезжать в отпуск в Форос. Сразу же после его возвращения из Крыма на 20 августа было назначено подписание нового Союзного договора. Когда коснулись тем совсем конфиденциальных, я вдруг замолчал. «Ты что, Борис?» - удивился Горбачёв. Мне сложно сейчас вспомнить, какое чувство в тот момент я испытывал. Но было необъяснимое ощущение, будто за спиной кто-то стоит, кто-то за тобой неотступно подглядывает. Я сказал тогда: «Пойдёмте на балкон, мне кажется, что нас подслушивают». Горбачёв не слишком твёрдо ответил: «Да брось ты», - но все-таки пошёл за мной.

А говорили мы вот о чем. Я стал убеждать Президента, что если он рассчитывает на обновлённую федерацию, в неё республики войдут только в том случае, если он сменит хотя бы часть своего самого одиозного окружения. Кто поверит в новый Союзный договор, если председателем КГБ останется Крючков, на совести которого события в Литве. Или министр обороны Язов, - разве может быть в новом содружестве такой «ястреб» из старых, отживших уже времён.

Видно, Горбачёву нелегко давался этот разговор, он был напряжён. Меня поддержал Нурсултан Назарбаев, сказал, что надо обязательно сменить министра внутренних дел Пуго и председателя Гостелерадио Кравченко. Потом добавил: «А какой вице-президент из Янаева?!» Михаил Сергеевич сказал: «Крючкова и Пуго мы уберём». Я стал убеждать Горбачёва отказаться от совмещения постов Генерального секретаря ЦК КПСС и Президента Союза. Удивительно, но на этот раз он впервые не отверг моё предложение. И даже посоветовался: «А может быть, мне пойти на всенародные выборы?»

Все трое единодушно решили, что после подписания договора необходимо поменять Валентина Павлова, тогдашнего премьер-министра. Горбачёв спросил: «А кого вы видите на этой должности?» Я предложил Нурсултана Абишевича Назарбаева на должность премьер-министра нового Союза. Горбачёв сначала удивился, потом быстро оценил этот вариант и сказал, что согласен. «Другие кандидатуры вместе обсудим после 20 августа», - закончил он разговор.» «Возник разговор о кадрах, - пишет о той ночи Горбачев в книге "Жизнь и реформы". - В первую очередь речь, естественно, пошла о президенте Союза суверенных государств. Ельцин высказался за выдвижение на этот пост Горбачева.

В ходе обмена мнениями родилось предложение рекомендовать Назарбаева на пост главы Кабинета. Говорилось о необходимости существенного обновления верхнего эшелона исполнительной власти – заместителей премьера и особенно руководителей ключевых министерств. Конкретно встал вопрос о Язове и Крючкове – их уходе на пенсию.

Вспоминаю, что Ельцин чувствовал себя неуютно: как бы ощущал, что кто-то сидит рядом и подслушивает. А свидетелей в этом случае не должно было быть. Он даже несколько раз выходил на веранду, чтобы оглядеться, настолько не мог сдержать беспокойства.»

«Мы целый день, потом еще до поздней ночи обсуждали многие вопросы, - вспоминал Назарбаев в интервью «Правда о путче ГКЧП не раскрыта до сих пор.» - Был составлен следующий план. После подписания Союзного договора мы должны были смело приступить к делу. Договорились, не дожидаясь принятия новой Конституции, провести выборы президента, образовать новый парламент, новое правительство.»

Спусковой курок для путча

Предчувствие о прослушке не обмануло Ельцина. Но и выход на балкон не помог. Вновь обратимся к дневникам А.Черняева.

«24 сентября 1991 г. Сегодня М. С. мне сообщил: обнаружено, что его «тайный» разговор в Ново-Огареве с Ельциным и Назарбаевым «записан» Плехановым (начальник службы охраны КГБ СССР, отвечавший за безопасность руководства страны, - Авт.) А там ведь все «места» (должности) были распределены, и Крючков, Бакланов, Болдин и прочие, естественно, не предусмотрены. Это и явилось последней каплей… Видимо, тогда и был «завязан» заговор.»

«Пройдёт немного времени, и я своими глазами увижу расшифровку разговора Президента СССР, Президента России и руководителя Казахстана, - вспоминал Ельцин. - После августовского путча в кабинете у Болдина, начальника аппарата Горбачёва, следователи прокуратуры нашли в двух сейфах горы папок с текстами разговоров Ельцина. Меня в течение нескольких лет записывали утром, днём, вечером, ночью, в любое время суток. Записали и этот разговор. Может быть, эта запись и стала спусковым курком августа 91-го года.»

(Истины ради надо сказать, что в тех болдинских сейфах нашли стенограммы тайно записанных КГБ разговоров по телефону, в квартирах, банях и т.д. не только Ельцина, но и Яковлева, Шеварднадзе, Бакатина, Примакова, других руководителей, - Авт. )

Похоже, действительно тайная беседа, записанная чекистами в резиденции Горбачева, стала «спусковым курком» для создания ГКЧП.

Недаром 19 августа на заседании Совета министров СССР премьер Павлов заявил: «Вы знаете, что на тот же день, после подписания Союзного договора вас здесь всех не будет. И меня, в том числе!»

Подписание Союзного договора было намечено как раз на 20 августа.

Уже 5 августа, на следующий день после отлета Горбачева с супругой на отдых в Форос, шеф КГБ Крючков, ставший душой «заговора», собрал часть будущих членов ГКЧП на секретном чекистском объекте «АБЦ» на Юго-Западе Москвы. Попросил всех «гостей» оставить выездную охрану, Язова – переодеться в гражданское. Обсуждался вопрос, как не допустить подписания Союзного договора, означающего «распад СССР».

Шеф КГБ Крючков Фото: фотохроника ТАСС.

Крючков поручает группе экспертов КГБ составить прогноз о последствиях ввода в стране чрезвычайного положения. От военных экспертом стал генерал-десантник Павел Грачев, будущий министр обороны России, любимец Ельцина. Через несколько дней эксперты доложили, что законных оснований для введения чрезвычайного положения в стране нет. «После подписания Союзного договора это вообще никому будет не нужно,» - сказал Крючков.

17 августа Крючков собирает на объекте «АБЦ» Язова, Павлова, секретарей ЦК КПСС Бакланова, Шенина и помощника Горбачева Болдина. Решено создать ГКЧП (Государственный Комитет по чрезвычайному положению). Ввести в стране ЧП с 19 августа.

Обратите внимание: в состав ГКЧП вошли все перечисленные Ельциным руководители СССР, которых на «тайной вечере» решили убрать: Крючков, Павлов, Пуго, Язов, Янаев. Из горбачевского списка «на вылет», озвученного Черняевым – Олег Бакланов, первый зампредседателя Совета обороны СССР, секретарь ЦК, курировавший «оборонку», космос. Председателя Крестьянского союза СССР Василия Стародубцева и президента Ассоциации госпредприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР Александра Тизякова включили в последний момент, явно по советской традиции. Как представителей рабочего класса и крестьянства.

Закулисный сговор

«Не отрицаю право любого члена руководства иметь своё мнение и отстаивать его, - пишет теперь Горбачев о членах ГКЧП. - Но у них были для этого все возможности, они могли делать это в открытой полемике, в открытом политическом бою. Вместо этого они избрали путь закулисного сговора и в конечном счёте – государственного переворота.»

Положа руку на сердце, секретный разговор в Ново-Огареве тоже был закулисным сговором. Эти трое, втайне от остальных руководителей советских республик, не говоря уж про народ, договорились убрать все ключевые фигуры в руководстве СССР кроме Горбачева: вице-президента, премьера, председателя КГБ, министров обороны и внутренних дел, заодно главу Гостелерадио… Фактически втроем, под покровом ночи, решили судьбу Советского Союза. Тоже попахивает государственным переворотом. Недаром, боясь прослушки, они ушли на балкон. Понимали, что дело, мягко говоря, незаконное. Во всяком случае, демократией, конституционностью, гласностью, за которые ныне ратует экс-президент СССР Горбачев, там и не пахло. Разве что коньяком «Юбилейный». Полагаю, Горбачев поддался на шантаж Ельцина и примкнувшего к нему Назарбаева, сдал свое окружение, чтобы самому удержаться в Кремле ...

Широкой общественности до сих пор неизвестно, как 30 лет назад, в июле 1991-го, «соображали на троих» в Ново-Огареве Горбачев, Ельцин, Назарбаев. Та «тайная вечеря» и породила ГКЧП, ставший детонатором развала СССР.

В состав ГКЧП вошли все перечисленные Ельциным руководители СССР, которых на «тайной вечере» решили убрать Фото: фотохроника ТАСС.

Зато все хорошо наслышаны, как в декабре того же года Ельцин, Кравчук и Шушкевич «сообразили на троих» в Беловежской пуще и «по пьяни» добили Советский Союз.

Но Горбачева туда не пригласили. Потому он и называет встречу в Беловежье сговором, как и ГКЧП. И удивляется, почему народ не осудил развал страны и не сохранил первого президента СССР в Кремле (таков откровенный подтекст пассажа в статье Михаила Сергеевича про « потрясение безразличием общественного мнения».)

А сейчас я полностью приведу ту цитату из дневников Анатолия Черняева.

«3 августа 1991 года. М.С. вспомнил о Ельцине и Назарбаеве - как он с ними накануне встречи с Бушем в том же Ново-Огарёве пьянствовал до 3-х утра и договаривался о Союзном договоре и о последующих выборах. «Ох, Толя. До чего же мелкая, пошлая, провинциальная публика. - Что тот, что другой. Смотришь на них и думаешь - с кем, для кого?.. Бросить бы всё. Но на них ведь бросить-то придётся. Устал я...»

«Мелкий, пошлый уральский провинциал» каменщик Ельцин вчистую обыграл ставропольского комбайнера, выбившегося в большие интеллектуалы. Лишил президентского поста, выкинул из Кремля. Ценой развала Советского Союза.

В верхах шла откровенная борьба за власть. Страна же шла вразнос. На окраинах Союза лилась кровь. А народ, что народ? Униженный горбачевской антиалкогольной кампанией, дикими очередями за водкой, другими казусами перестройки, прозванной «катастройкой», народ безмолвствовал. Верил, что уж хуже-то, чем при Горбачеве, не будет. И не надо осуждать его за молчание.

P.S. Генерал-лейтенант КГБ Юрий Плеханов, чьи люди записали «тайную вечерю», в состав ГКЧП не входил. Но пострадал больше других. Вернувшись из Фороса в Москву, Горбачев своим президентским указом лишил одного из ближайших соратников Андропова воинского звания и государственных наград, включая орден Ленина, орден Красной Звезды… Оставив тем самым без генеральской пенсии. Хотя Крючков сохранил звание генерала армии, как и замминистра обороны Варенников. Язов остался маршалом.

Плеханова арестовали, отправили в «Матросскую тишину». В 1994 г его амнистировали вместе с другими участниками «дела ГКЧП». Скончался он 10 июля 2002 г. В день смерти Юрий Плеханов указом Президента России Владимира Путина был восстановлен в звании и наградах.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Почему гэкачеписты не сбили самолет Ельцина, возвращавшегося в канун путча от Назарбаева? И даже не арестовали президента России, позволив ему возглавить борьбу с ГКЧП и победить?

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