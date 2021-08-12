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Общество12 августа 2021 17:50

Активное использование наследия Универсиады-2023 в составе будущего кампуса на Урале даст импульс развитию всей Свердловской области

Так считает Елена Шмелева сопредседатель Центрального штаба ОНФ
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Такая схема развития территорий была использована при создании инфраструктуры к Олимпиаде 2014 года в Сочи. На это обратила внимание сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева во время визита в Екатеринбург.

Во время Съезда «Единой России» в июне 2021 года по предложению Президента Владимира Путина Елена Шмелева вошла первую пятерку списка партии. 12 августа Елена Шмелева работает в столице Свердловской области. Ранее она встретилась главой региона Евгением Куйвашевым, посетила фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение», провела круглый стол по вопросам выявления и поддержки талантливых детей региона.

«Важно, что сейчас идет проектирование многофункционального использования каждого объекта, - отметила управленец. - Могу судить по нашему опыту: «Сириус» получил олимпийское наследие, всю уникальную инфраструктуру, которая была создана и сегодня это позволяет обеспечивать всестороннее развитие человеческого капитала. Например, фракция «Единой России» выступила с инициативой – и обязательно добьется ее воплощения – о бесплатном спорте для всех детей с двух-трех лет. И реализация этой инициативы – это как раз вопрос наличия инфраструктуры. Так или иначе, именно такой подход позволит нам открыть эпоху строительства новых городков, которые выстраиваются вокруг университетской инфраструктуры».

В рамках подготовки к проведению Универсиады-2023 на территории района Новокольцовский в Екатеринбурге планируется строительство пяти общежитий, медицинского центра, общественного центра с периметром безопасности, тренировочного поля для регби с легкоатлетическими дорожками.

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