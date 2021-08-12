Фото Екатерины Климовой в купальнике с сыном-красавцем от Игоря Петренко произвело фурор

Актриса показала возмужавшего Матвея Фото: СОЦСЕТИ

Екатерина Климова поделилась с поклонниками уникальной фотографией. Она показала, как вырос ее старший сын от актера Игоря Петренко. Матвей родился в 2006 году. 15-летний наследник звезд возмужал и превратился в красавца.

Редкое фото Екатерины Климовой с сыном от Игоря Петренко произвело настоящий фурор. Актриса в купальнике позирует на руках у Матвея. "Просто оставлю это здесь", - подписала кадр многодетная мама.

Фанаты актрисы оставляют под снимком восторженные комментарии. "Вот и выросли сыновья, уже маму на руках носят! А когда-то было наоборот", "Класс! Вот это сын!", "Шикарный парень. Внешность конечно! Очень красивый", "Умничка, Катерина. И мама замечательная, и актриса. Одно восхищение!", "Малыш, малыш, и бац...", "Сыночек вырос. Есть кому на руках носить", "На папу похож - копия!", "Вот это мама!", - делятся фолловеры.

Климова действительно выглядит как школьница. Поклонники не устают восхищаться актрисой. "Мне повезло с генетикой: не нужно изнурять себя диетами, заниматься спортом и ухаживать за собой в принципе", - делилась она.

Нет ничего удивительного в том, что Климова всегда пользовалась большим вниманием мужчин. С юных лет ее называли красавицей. Прабабушка актрисы по отцу была таборной цыганкой. Вероятно, смуглую кожу, яркие глаза и эмоциональность девочка унаследовала от родственницы.

Артиста три раза была замужем, воспитывает четверых детей. От первого избранника - ювелира Ильи Хорошилова она родила дочь Лизу. А от актера Игоря Петренко - сыновей Матвея и Корнея. Третьему мужу Геле Месхи подарила дочь Беллу. Со всеми своими избранниками Екатерина сумела остать после развода в хороших отношениях.