«Били линейкой по пальцам!»: Ксения Собчак рассказала, как над ней издевались в школе

Ксения Собчак разразилась гневным постом в соцсетях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Устав от многолетних упрёков, мол, вы всего добились благодаря громкой фамилии отца, Ксения Собчак разразилась гневным постом в соцсетях.

- Жила была одна питерская барышня, которая всего добилась сама, в 17 лет уехала в Москву, сняла на мамины деньги квартиру, а потом через 22 года сказала об этом в интервью, и ей никто не поверил, - рассказывает Собчак.- Потому что родилась эта барышня в хорошей благополучной семье с влиятельным папой, с очень заметной мамой, да и в целом вытянула счастливый билетик в лотерее. Отец у нее был честным и свободным политиком, а до карьеры политика - преподавателем, профессором, главой двух кафедр. И получал огромную по советским меркам зарплату - 400 рублей! И, конечно, эта семья жила не в коммуналке, у нее была своя квартира, трехкомнатная. Никто не выбирает семью, в которой родиться, но ей повезло.

И я понимаю, не спорю, не отрицаю, что мне было легче пробиться, чем условной девочке без стартовых возможностей из деревни / из маленького города / из неблагополучной семьи / из необеспеченной семьи.

...Можно вкалывать как бешеная и тащить всё на себе, а можно получить все по праву фамилии. То есть у меня (ну это так, глупо отрицать) реалии иные.

... И очевидно, что как дочь Собчака я могла бы получить очень многое просто по родительской памяти, и ровно также построить карьеру и быть сейчас намного богаче, намного влиятельнее. И я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым конечно было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала, - написала звезда.

Тему отца Ксения Собчак затрагивала и в разговоре со спецкором «КП» Марией Ремизовой. Тогда Ксения подчеркнула, мол, отец культивировал в ней личность и даже, когда ему что-то не нравилось, Анатолий Собчак не пытался переделать дочь на свой манер.

- Отец безусловно, очень меня любил. Я папина дочка и всегда была папиной дочкой. Наверное, это по Фрейду – вот комплекс Эдипа и Эзопа, это такая известная история, что отцы всегда больше любят дочек, а матери сыновей. С папой, конечно, у меня была особая связь, особые отношения. Он очень меня любил. Иногда ругал, но всегда очень верил в меня, - призналась в одном из интервью спецкору «КП» Марии Ремизовой Ксения Собчак.-И мне кажется, он даже тогда, абсолютно не зная, что я буду делать какую-то свою карьеру, в другом русле, он как-то вот с самого начала в меня очень верил. И верил, что я далеко пойду и всегда об этом говорил. У папы есть еще старшая дочь от первого брака, но у меня всегда было ощущение избранности в том смысле, что он чувствовал, что во мне живет какая-то самостоятельная личность, совершенно другая. И он эту личность во мне никогда не ломал. За что я ему очень благодарна. В отличие, допустим, от мамы, которая не сразу какие-то вещи стала понимать, принимать и так иногда достаточно жестоко меня наказывала и ругала. А папа всегда ей говорил: «Оставь ребенка в покое! Ребенок сам разберется!»

Он очень отстаивал какое-то мое право на свое собственное видение мира, даже если оно было ему чуждо и отличалось от его. Мне кажется, это очень важно.

То есть, он не был диктатором?

- Нет, вы что. Он был очень человеком демократичным не только на трибуне съезда народных депутатов, но и дома. Ему было очень важно в каждом человеке видеть личность. Но я могу рассказать такой пример. Я левша и, естественно, в советских школах, это был 1986-87 год, еще переучивали и всегда били линейкой по пальцам, чтобы дети писали правой рукой. Так вот мой папа, узнав, что меня пытаются переучить, бьют линейкой по пальцам, он пришел в школу и устроил там разгром.

Он тогда сказал учительнице моей: «Знаете, у меня ребенок родился такой, он левша и это от бога, и вот он будет писать так!»

И вот я так и пишу левой рукой. Тут это не так важно, а важно само отношение. Ему было важно, что родилась именно такой – со своими достоинствами, недостатками и мою целостность и нельзя нарушать. Нельзя кому-то извне вмешиваться в эту сложную структуру построения человеческой души, - считает Собчак.