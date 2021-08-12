Что влияет на патриотические настроения россиян

На вопрос считают ли себя россияне патриотами — 78% ответили безусловно Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В международном пресс центре «Россия Сегодня» прошел Круглый стол на тему: "Гордость за страну: что и как влияет на патриотические настроения граждан".

В дискуссии участвовали политобозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов и директор Института новейших государств Алексей Мартынов, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев, директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский и руководитель проектов Департамента по связям с экспертным сообществом ЭИСИ Александр Рудаков, а также руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Вел круглый стол директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

ПАТРИОТОВ - БОЛЬШИНСТВО

Социологическую статистику представил Виктор Потуремский:

- Чем и почему гордятся россияне? На вопрос считают ли себя россияне патриотами — 78% ответили безусловно. 16% сказали нет. 6 % затруднились с ответом. Это высокая идентичность. Чаще всего о своем патриотизме говорят россияне с высшим образованием и представители старших поколений. Что для нас значит патриотизм? Воспитывать в детях уважением к своей стране, быть готовым защищать родину с оружием в руках, честно работать, радоваться успехам родины.

Гордость и любовь к России —высказывают большинство опрошенных. Сожаление и стыд — около 20%, это те кто себя патриотами не считают. Многие отмечают, что Россия помогает другим странам больше, чем своему народу.

Предметы гордости. На первом месте — гордимся живущими здесь людьми 19%. Трудолюбием и природой - по 17%. Родиной и страной вообще — 12%. Когда идет конкретизация, то единственным в мире ледокольным флотом — 89% гордятся. 82% - природными ресурсами, 78% - российским спортом, 71 % - нашими учеными, 70 % -российской армией.

Кто вызывает наибольшую гордость? На 1-м месте Гагарин на 2 месте Пушкин, на 3-м Ломоносов.

В будущем нам придется переподтверждать свои результаты. Образование в будущем в представлении россиян будет иметь главенствующую роль.

ОЛИМПИЙЦЫ ВПЕРЕДИ

Олег Матвейчев:

- Почему олимпийцами в Греции гордились — они лучшие воины, лучше бегают охотятся, и это залог выживания племени. Гордость за них распространялась на все племя. А нам сейчас навязывают — люби себя , ты хороший, зачем к чему-то стремиться?

Что сегодня потрясает? Неважно под каким флагом, но мы все-равно стремимся стать первыми хотя бы по общему числу медалей. Наша команда превзошла свои прежние достижения, хотя была численно меньше и подвергалась моральному давлению.

Фехтовальщица Мартьянова с травмированной ногой выступала. Максим Храмцов со сломанной рукой в тхэквондо. Маша Ласицкене выступала после травмы. Синхронистки выступали без музыки, но проявили характер. Мы 25 лет не брали золота в спортивной гимнастике, Совершено неожиданно в гребле Анна Прокатень шла последней и вырвалась в серебро. Взяли медали два борца — жертвы Беслана. Все это неспроста обсуждалось в сетях. Люди видят стремление человека превзойти себя - и этому стремлению симпатизируют.

То, что люди это все обсуждают и ставят лайки и признают в этом высшие ценности — показывает, что основные инстинкты, такие как национальная гордость, присуща большинству наших сограждан.

ЧТО ЕСТЬ ГОРДОСТЬ

Что такое гордость в контексте выборов и надо ли ее использовать — об этом говорил Алексей Чеснаков:

- Речь не столько о явке, сколько о разных формах проявления патриотизма — и тут не только спорт, но и патриотизм в плане гордости за свою страну и отношения к кандидатам. Политология считает гордость одним из проявлений политической культуры.

Каждая из политических партий пытается продемонстрировать, что она более восприимчива к патриотическим запросам электората. Не существует зависимости от размеров страны - и в маленькой Латвии, и в огромных США тема гордости в числе центральных во время избирательной компании.

Тема гордости волнует сторонников власти. И по замерам они больше других гордятся своей страной. И особое влияние на избирательную компанию оказывают политические деятели ассоциирующиеся с патриотизмом. При том негативное отношение к тем, кто не гордится своей страной.

Начинается рекламная компания и внимания к репрезентативным проявлениям - это все окажется в фокусе внимания электоральных групп. Нам предстоит годовщина событий 30-летней давностей, ГКЧП, многие называют важным распад СССР. Ну, а от того, как закончится эта думская компания — во многом будет определятся тематика будущих президентских выборов.

А ТАКЖЕ В ОБЛАСТИ БАЛЕТА

О гордости от отечественных научных достижений Алексей Мартынов:

- Когда говорим о русском национальном хараектере — имеем ввиду лучшие черты представители всех народностей в нашей стране., Что касается гордости космосом — мы всегда ими гордились. Правда, возникают вопросы почему мы в космос летаем, а айфон сделать не можем?

Когда президент показал всему миру гиперзвуковое оружие — реакция была: этого не может быть. Но когда это было подтверждено, это помогает отдельно взятому гражданину. этим гордится. Вообще научные достижения как предмет национальной гордости - одна из фундаментальных основ публичной политики. Сегодня год как зарегистрирована первая в мире вакцина Спутник -V. Но какая был волна негатива?! Нервная реакция, мол, какая там вакцина?! Вы же испытаний не провели - и все это ерунда и неправда.

При том наши оппоненты четко рассматривают риски для себя, когда русский человек, гордясь нацией, может свернуть горы и города, и супер-вакцину сделать - он может сделать все! Мы достигаем высот не из желания быть первыми, а потому что наша потребность - стремиться к победе. У нас самая большая и самая ресурсная страна, и у нас наибольшие к этому возможности.

ЛЮДИ - НАШЕ БОГАТСТВО

О личном патриотизме и героизме говорил Александр Асафов:

- При открытом вопросе, чем вы гордитесь, респонденты отвечают: людьми. Сограждане гордятся народом, к которому они причастны, безотносительно к идеологическому спектру. Мы знаем что патриотическое воспитание — одна из основных целей и задач государства. Если упрощать исследование патриотических настроений, то их можно разделить на 3 категории: Идеологическая, Историческая (память о прошлом гордость за предков)и Чувство сопричастности к событиям, происходящим сейчас (гордость за современные подвиги сограждан). Ну а подвиги: военные гражданские, спортивные.

В современную действительность вмешалась пандемия и гражданские, врачебные подвиги. И они в числе гордости людей. Это не привязано к территориям, это общенациональное. Это становится частью нашего национального самосознания, становится моделью. Для действий других людей. Это перестает быть редким, но кончено массовым не становится. Тема гражданского подвига формирует национальную гордость и патриотизм. Повышение гордости за страну- оно может формироваться за счет популяризации таких подвигов для населения.

ПРИРОДА ШЕПЧЕТ

О неизменных ценностях и о поводах для гордости говорил Александр Рудаков:

- Интерпретация понятия гордость — достоинство личности. Успехи страны воспринимаются как личное достижения, а поражение как личное поражение, вызов. Наибольший процент носителей патриотического мировоззрения среди респондентов с высшим образованием. Патриотическое самосознание развивается, оно не статично, не стоит на месте. У нас все боле рациональный и смысловой патриотизм. Без него страна и народ не могут существовать. Он не переходит в шовинизм, в комплекс имперской исключительности , не завязан на образ врага «свой-чужой».

До конца еще не изучено влияние патриотических установок на демографию на формирование спроса на отечественную продукцию. Патриотизм - не только фактор национальной мобилизации, но и драйвер экономики — это понимание приходит позже.

Ценность природы в патриотическом сознании - тут впечатляет цифра: большое количество россиян, которые гордятся нашей природой. Уже не в первый раз такие данные встречаются — в пространстве образ страны связан не только с историческими и культурными центрами, но и с природными объектами — с Байкалом, Волгой, Алтаем.

У нас нет противоречия между ценностями экологии и патриотизма. Высока оценка уникальности природных территорий. Мы считаем до сих пор продвижение патриотических ценностей сложным и затратным делом. А американцы лет 40 научились на этом зарабатывать.

Еще мы гордимся победой в войне потому что это была победа в наших представлениях о добре и зле это оценка нашей идентичности сегодня.