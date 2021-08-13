Мария Максакова облысела после убийства мужа

Мария Максакова.

Оперная дива и экс-депутат Государственной думы Мария Максакова рассказала о том, как тяжело перенесла смерть мужа. В марте 2017 года ее супруга Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева. Певица долго не могла прийти в себя, потеря любимого мужа стала для нее настоящей трагедией. На фоне сильнейшего стресса Максакова изменилась внешне: она сильно похудела и стала терять волосы.

В интервью шоу на YouTube-канале Doctor Style Максакова рассказала, что после смерти мужа она начала стремительно лысеть. Спасти волосы не удавалось – они просто лезли клочками. Чтобы как-то скрыть стремительное облысение, певице пришлось сделать короткую стрижку.

- Через несколько месяцев после гибели мужа я коротко постриглась, - рассказала 44-летняя Максакова. - Тогда большая часть моей шевелюры попросту оставалась на подушке. Таким образом мой организм реагировал на стресс. Было бесполезно сохранять клочки волос, и я просто пошла к парикмахеру.

. Чтобы как-то скрыть стремительное облысение, певице пришлось сделать короткую стрижку. Фото: кадр видео.

Мария долго приходила в себя. По ее словам, лишь недавно она вернулась к нормальной жизни.

- Я обрела вкус к окружающему, у меня появился кураж, - говорит оперная дива.

Единственное, что не дает ей почувствовать себя по-настоящему счастливой, это отношения с детьми от первого брака. Сейчас певица набирается сил перед очередным судебным процессом. Максакова бьется за элитную квартиру в центре Москвы стоимостью несколько миллионов долларов с собственной 13-летней дочкой. Мария уверена, что ее экс-супруг, бизнесмен Владимир Тюрин использует девочку в своих целях и собирается отобрать у нее дорогую недвижимость. И все это в то время, когда она в Киеве вместе с младшим сыном Ваней едва сводит концы с концами и живет на «тысячу-полторы долларов в месяц, которых едва хватает на еду».

- Любой бы на моем месте расстроился, если бы дети пытались через суд принуждать к дарению квартиры, - говорит артистка. - Это Тюрин требует, а наши дочь и сын всего лишь марионетки в его руках. Словом, тяжелый период...

Певица переехала из России на Украину в декабре 2016 года вместе с супругом, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Максакова не раз предпринимала попытки наладить отношения с собственными детьми. Старшие сын и дочь артистки давно живут с отцом и настроены враждебно по отношению к матери. Мария активно пыталась помириться и со своей мамой, звездой советского кино Людмилой Максаковой. 80-летняя Людмила Васильевна не разговаривает со своей наследницей после того, как та бежала в Киев.

Певица переехала из России на Украину в декабре 2016 года вместе с супругом, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. После громкого убийства мужа Максакова осталась в Киеве, где одна растила сына Ивана. Со старшими детьми от первого брака, оставшимися в Москве — сыном Ильей и дочкой Людмилой, она общалась только по телефону. А с матерью не разговаривала вовсе.

После отъезда из Москвы Мария Максакова в Киеве преподавала академический вокал в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Украины и выступала с концертами. У певицы есть немецкое гражданство (ее отец был немецким бизнесменом, Максакова родилась в Мюнхене), однако она не раз говорила, что переезжать в Европу на ПМЖ не собирается.