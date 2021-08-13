Международный рыбопромышленный форум пройдет в Санкт-Петербурге

В связи с высокой социально-экономической значимостью IV Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий власти г. Санкт-Петербурга одобрили проведение мероприятия 8-10 сентября при условии соблюдения участниками мер безопасности.

«Проведение Форума крайне важно для устойчивого развития отечественного рыбохозяйственного комплекса, сохранения и укрепления межрегиональных и международных торгово-промышленных связей», – отметил губернатор г. Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем письме организаторам.

На всей территории мероприятия, в выставочных павильонах и залах деловой программы, будут строго соблюдаться рекомендации по противодействию распространения коронавирусной инфекции, установленные Роспотребнадзором и Правительством Санкт-Петербурга.

Для обслуживания Выставки и Форума оператор мероприятия – компания ExpoSolutionGroup –будет привлекать преимущественно вакцинированный персонал. 80% сотрудников компании уже прошли вакцинацию.

Доступ всех категорий участников и персонала на площадку мероприятия в КВЦ «Экспофорум» будет осуществляться при наличии отрицательных результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР с забором материала не ранее чем за 72 часа до прохода на площадку, или сертификата о прохождении полного курса вакцинации.

Предварительная онлайн регистрация на мероприятие – обязательна. Получить бесплатный билет можно на официальном сайте Форума и Выставки. Посетители и участники, ранее зарегистрированные на 6-8 июля, могут использовать свои билеты для прохода на мероприятие. Повторная регистрация не потребуется.