Питание по сезону. Фрукты августа

Фото: Pixabay

Из фруктов в августе по-прежнему вкусные персики, абрикосы и нектарины, к ним добавляются виноград, сливы, яблоки, груши, дыни и инжир.

Все они вкусны и полезны, но сегодня давайте подробнее поговорим об инжире – это одно из самых древних культурных растений, относится к роду фикус семейства тутовых. В Древней Греции инжир считался символом плодородия и любви и в засушенном виде входил в рацион всех слоев населения.

В более позднюю эпоху инжир распространился на территории Афганистана и Португалии, а в Северную Европу попал ближе к XV веку. В;Америке оказался еще позже – в 1769 году его привезли в Калифорнию миссионеры.

Для созревания плодов растения требуется много солнца, поэтому сейчас инжир растет в Индии, Турции, Иране, Греции, Италии, Португалии, Америке, Азербайджане и на Черноморском побережье.

Кстати, плоды инжира не относят ни к фруктам, ни к ягодам. Согласно классификации, это растение фикус карика. Инжир богат витаминами и минералами, в его состав входят калий, кальций, фосфор, магний, железо, медь, витамины В1, В3, PP и C. Причем по содержанию калия сушеный инжир превосходят только орехи, а железа в нем больше, чем в яблоках, поэтому его советуют людям с анемией.

Инжир улучшает пищеварение и помогает при запорах, способствует стабилизации уровня сахара в крови, служит профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и укреплению иммунитета.

Плоды фигового дерева используются в медицине с давних времен. Еще тогда люди отметили целительный состав инжира и лечили им горло, смешивая с горячим молоком. Из-за высокого содержания витаминов и минералов оказывает на организм общеукрепляющее действие.

Главный признак свежего инжира – приятный сладкий аромат. Если плод имеет кислый запах, значит, внутри идут процессы брожения или гниения. Поверхность должна быть гладкой, цельной, без механических повреждений. Спелый инжир – мягкий, но не слишком, цвет варьируется в зависимости от сорта (от светло-зеленого до темно-фиолетового). Неспелый продукт будет твердым на ощупь, а переспелый слишком мягким.

Цвет качественного сушеного инжира должен быть светло-коричневым или бежевым. На его поверхности допускается легкий белый налет, это не считается плохим признаком, а говорит о большом содержании в плодах глюкозы. На ощупь хороший продукт – мягкий, но не слишком твердый или пересушенный. Если на нем есть темные пятна, это значит, что начался процесс гниения.

В целом эти рекомендации касаются выбора любых фруктов – всегда необходимо обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта. Окрас плодов должен быть свойственным данному виду, не иметь признаков порчи и гниения, без повреждений кожуры. Спелые плоды отличает сильный приятный запах. Помните, что перед употреблением овощи и фрукты важно тщательно промыть под проточной водой руками или при помощи щетки.

Источник: здоровое-питание.рф.