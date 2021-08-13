Инвестиционные проекты, капсула времени и телемост с гидом: что покажет Забайкалье на выставке «Улица Дальнего Востока»

Забайкальский край представит свою экспозицию на выставке «Улица Дальнего Востока»

Забайкальский край представит свою экспозицию на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится в рамках VI Восточного экономического форума. Концепция экспозиции – «Забайкалье – сила в людях». Павильон региона будет разделен на три зоны: приветственная зона; культура, туризм и природное наследие; инвестиционный потенциал.

- У Забайкалья есть свои точки экономического роста. Осваиваются такие месторождения природных ресурсов, как медное Удоканское и золоторудное Наседкино, строятся горно-металлургические комбинаты. Создается зерновой железнодорожный терминал. Возводятся кварталы в Чите. Запускаются и другие крупные экономические проекты. Благодаря вхождению края в состав Дальнего Востока Забайкалье получило дополнительные возможности для развития экономики и социальной сферы. Это льготы преференциального режима ТОР, модернизация инфраструктуры с помощью дальневосточной „единой субсидии“, льготная ипотека под 2% годовых, предоставление земли по программе „Дальневосточный гектар“. И нам важно, чтобы проекты, которые реализуются с государственной поддержкой, помогали создать комфортные условия для людей, чтобы появлялись новые возможности для тех, кто живет на Дальнем Востоке, чтобы менялось качество их жизни, – отметил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

При входе в павильон Забайкальского края гости Форума попадут в зону приветствия, где будет установлена голограмма губернатора. Здесь же расположат капсулу времени, в которой можно будет сделать фото на фоне забайкальских пейзажей и достопримечательностей.

В зоне культуры, туризма и природы посетители увидят инсталляции, рассказывающие о самых интересных местах региона, а также инфографику о национальных парках и достопримечательностях. Также гости смогут принять участие в видеоэкскурсии по региону. При этом гиды в этот момент будут находиться в Забайкалье и показывать гостям природу края своими глазами. Это своего рода телемост между Забайкальским краем и Владивостоком.

- Забайкалье – большой и гостеприимный край, невероятную красоту которого необходимо показывать ярче и чаще. На площадке ВЭФ мы хотим привлечь внимание не только инвесторов, потенциальных партнеров, но и всех, кто готов к удивительным открытиям наших природных, культурных, исторических, гастрономических богатств, – рассказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

В зоне инвестиционного потенциала разместят инсталляцию «Картотека». В ней представят якорные преимущества региона: богатую минерально-сырьевую базу, выгодное географическое положение, экологически чистые незанятые земли.

Здесь же посетители смогут ознакомиться с презентациями инвестиционных проектов, которые реализуются в регионе. В зоне установят стенды крупных компаний края: «Норникель», «Комсомолец» и другие. Для детального погружения в промышленность Забайкалья будет организована выставка образцов полезных ископаемых и продукции.

Выставка «Улица Дальнего Востока» будет открыта 2–7 сентября. До 4 сентября она будет доступна участникам и гостям ВЭФ-2021, 5 и 6 сентября – жителям Владивостока. 7 сентября будет организован социальный день.

ВЭФ-2021 будет проведен с соблюдением всех необходимых мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.