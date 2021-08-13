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Экономика13 августа 2021 13:17

Инвестиционные проекты, капсула времени и телемост с гидом: что покажет Забайкалье на выставке «Улица Дальнего Востока»

Экспозиция будет открыта 2-7 сентября для участников ВЭФ и жителей Владивостока
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Забайкальский край представит свою экспозицию на выставке «Улица Дальнего Востока»

Забайкальский край представит свою экспозицию на выставке «Улица Дальнего Востока»

Забайкальский край представит свою экспозицию на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится в рамках VI Восточного экономического форума. Концепция экспозиции – «Забайкалье – сила в людях». Павильон региона будет разделен на три зоны: приветственная зона; культура, туризм и природное наследие; инвестиционный потенциал.

- У Забайкалья есть свои точки экономического роста. Осваиваются такие месторождения природных ресурсов, как медное Удоканское и золоторудное Наседкино, строятся горно-металлургические комбинаты. Создается зерновой железнодорожный терминал. Возводятся кварталы в Чите. Запускаются и другие крупные экономические проекты. Благодаря вхождению края в состав Дальнего Востока Забайкалье получило дополнительные возможности для развития экономики и социальной сферы. Это льготы преференциального режима ТОР, модернизация инфраструктуры с помощью дальневосточной „единой субсидии“, льготная ипотека под 2% годовых, предоставление земли по программе „Дальневосточный гектар“. И нам важно, чтобы проекты, которые реализуются с государственной поддержкой, помогали создать комфортные условия для людей, чтобы появлялись новые возможности для тех, кто живет на Дальнем Востоке, чтобы менялось качество их жизни, – отметил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

При входе в павильон Забайкальского края гости Форума попадут в зону приветствия, где будет установлена голограмма губернатора. Здесь же расположат капсулу времени, в которой можно будет сделать фото на фоне забайкальских пейзажей и достопримечательностей.

В зоне культуры, туризма и природы посетители увидят инсталляции, рассказывающие о самых интересных местах региона, а также инфографику о национальных парках и достопримечательностях. Также гости смогут принять участие в видеоэкскурсии по региону. При этом гиды в этот момент будут находиться в Забайкалье и показывать гостям природу края своими глазами. Это своего рода телемост между Забайкальским краем и Владивостоком.

- Забайкалье – большой и гостеприимный край, невероятную красоту которого необходимо показывать ярче и чаще. На площадке ВЭФ мы хотим привлечь внимание не только инвесторов, потенциальных партнеров, но и всех, кто готов к удивительным открытиям наших природных, культурных, исторических, гастрономических богатств, – рассказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

В зоне инвестиционного потенциала разместят инсталляцию «Картотека». В ней представят якорные преимущества региона: богатую минерально-сырьевую базу, выгодное географическое положение, экологически чистые незанятые земли.

Здесь же посетители смогут ознакомиться с презентациями инвестиционных проектов, которые реализуются в регионе. В зоне установят стенды крупных компаний края: «Норникель», «Комсомолец» и другие. Для детального погружения в промышленность Забайкалья будет организована выставка образцов полезных ископаемых и продукции.

Выставка «Улица Дальнего Востока» будет открыта 2–7 сентября. До 4 сентября она будет доступна участникам и гостям ВЭФ-2021, 5 и 6 сентября – жителям Владивостока. 7 сентября будет организован социальный день.

ВЭФ-2021 будет проведен с соблюдением всех необходимых мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

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