Прибыль «Роснефти» выросла до 382 млрд рублей

Несмотря на пандемию и связанные с ней сложности, крупнейшая российская нефтяная компания показала сильные финансовые и производственные результаты. Об этом говорит отчетность, представленная «Роснефтью» за второй квартал и первое полугодие 2021 года.

РЕКОРДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Чистая прибыль по итогам первого полугодия достигла 382 млрд рублей. Этот показатель - лучший в истории компании за первое полугодие. Он более чем в 2,5 раза превышает уровень чистой прибыли «Роснефти», полученной по итогам всего 2020 года (147 млрд рублей), кризисного для мировой экономики.

При этом чистая прибыль по итогам второго квартала выросла на 57% в квартальном выражении и составила 233 млрд рублей. Это тоже один из самых высоких квартальных показателей чистой прибыли в истории «Роснефти»). Чистая прибыль компании оказалась на 3,5% выше ожиданий аналитиков. Этот показатель выше, чем у таких мейджоров рынка, как Chevron и Equinor.

- На фоне улучшения макроэкономической ситуации во II квартале 2021 года, в частности, восстановления цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке, компания по итогам I полугодия 2021 года получила один из самых высоких в своей истории показателей чистой прибыли, - прокомментировал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. - Высокий уровень операционной и производственной эффективности позволил компании значительно улучшить финансовые показатели и продолжить последовательное снижение общего финансового долга.

В отчетном периоде сумма финансового долга и торговых обязательств была сокращена на 5,9 млрд долларов. Суммарно с начала года общий финансовый долг «Роснефти» снизился на 6%, при этом его уменьшение происходит третий квартал подряд.

Даже при более низких ценах на нефть (50 долларов при текущих 66 долларов) источников ликвидности «Роснефти» хватает на дальнейшее снижение долга, финансирование капитальных вложений и дивидендных выплат, считают аналитики Moody’s, отмечая, что к концу 2021 года уровень долговой нагрузки компании может сократиться более чем на 40%.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Выручка «Роснефти» в первом полугодии выросла почти на 40% в рублях (до 3,904 трлн рублей) и 26,4% в долларах (53,7 млрд долларов).

- Выручка во втором квартале увеличилась почти на 25% (до 2,167 трлн рублей, или 29,8 млрд долларов).

- «Роснефть» во втором квартале продемонстрировала самый высокий среди мейджоров темп роста выручки (+25%) относительно первого квартала. Глобальные конкуренты нарастили выручку максимум на 17% (Chevron), а выручка Equinor снизилась на 1%.

- Показатель свободного денежного потока компании остается положительным десятый год подряд. Темп его роста во втором квартале (+76%) является одним из самых высоких в отрасли. Например, он выше, чем у ВР (-3%), ExxonMobil (+1%), Total (+53%).

- По итогам первого квартала удельные расходы «Роснефти» на добычу составили 2,6 долл./б.н.э. Для сравнения: аналогичный показатель у британской BP (без учета добычи «Роснефти») - 7,33 доллара на б.н.э., у бразильской Petrobras – 6,5 доллара на б.н.э.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

В июле «Роснефть» досрочно завершила выплаты дивидендов за 2020 год в общем размере 73,55 млрд рублей. Традиционно компания выполняет взятые на себя обязательства перед акционерами и выплачивает более 50% от чистой прибыли по МСФО. Этот коэффициент является одним из самых высоких в отрасли.

- Сильные финансовые результаты за первое полугодие 2021 года формируют солидную основу для выплат промежуточных дивидендов и значительного роста суммарных выплат по итогам года, - заявил Игорь Сечин.

В первом полугодии акции «Роснефти» стали одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке, прибавив более 31%. В начале июля стоимость ценных бумаг компании достигла рекордного с момента проведения IPO в 2006 году уровня – 586,95 рубля за ценную бумагу. При этом инвестиционное сообщество высоко оценивает дальнейшие перспективы компании.

Крупнейшие зарубежные и отечественные инвестбанки (Bank of America Merril Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Sber CIB и другие) сохранили рекомендацию «покупать» по ценным бумагам «Роснефти». Потенциал роста оценивается в 10 – 15%. Большинство аналитиков оценивают глобальные депозитарные расписки компании в 10 – 10,5 доллара за одну ценную бумагу.

ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА ВЫРОСЛА НА 5 – 7%

«Роснефть» по-прежнему сохраняет лидирующие позиции среди глобальных публичных компаний по показателю добычи жидких углеводородов. Добыча нефти и конденсата во втором квартале 2021 года на фоне постепенного смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ увеличилась на 5,1% и достигла 47,8 млн тонн. В первом полугодии показатель добычи достиг 93,3 млн тонн, что больше, чем аналогичные показатели у ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, Equinor, Petrobras, Eni, TotalEnergies и других компаний.

Добыча газа «Роснефти» во 2 квартале выросла на 7,3% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 16,07 млрд кубических метра. В январе-июне 2021 года объем добычи газа компании составил 31,05 млрд кубических метров. Среднесуточный показатель достиг 171,5 млн кубических метров в сутки. Это оказалось одним из лучших показателей среди российских независимых производителей газа.

Общая добыча углеводородов в апреле-июне выросла почти на 6% и составила 61,1 млн тонн нефтяного эквивалента. При этом в 1 полугодии добыча углеводородов составила 118,9 млн тонн нефтяного эквивалента, что также является одним из самых высоких показателей в мире.

При этом количество вновь введенных в эксплуатацию скважин «Роснефти» в январе-июне выросло на 36% год к году и превысило 1,5 тысячи единиц. Суммарная добыча жидких углеводородов на крупных проектах, запущенных с 2016 года, в первом полугодии выросла на 23% и составила 11,9 млн тонн (в доле «Роснефти»).

КСТАТИ

Реализация проекта «Восток Ойл»

«Роснефть» продолжает работы по дальнейшей реализации добычных проектов. В частности, идет активная разработка масштабного проекта «Восток Ойл» на севере Красноярского края. В рамках состоявшегося в июне ПМЭФ «Роснефть» заключила свыше 50 контрактов для реализации проекта «Восток Ойл» на общую сумму 558,8 млрд руб. Компания подписала контракты на выполнение работ по строительству первоочередных объектов проекта, энергообеспечение, авиационное обеспечение, оказание сервисных услуг, поставку оборудования, материалов, спецтехники, трубной продукции.

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

«Роснефть» является крупнейшей нефтеперерабатывающей компанией России. Объем переработки нефти принадлежащими компании российскими заводами составили 47,6 млн тонн в первом полугодии и 23,5 млн тонн во втором квартале.

Объем переработки нефти на заводах в Германии во втором квартале вырос на 27% (до 2,9 млн тонн) благодаря росту спроса на топливо на фоне постепенного ослабления ограничений в рамках введенного в стране локдауна. Суммарно немецкие НПЗ по итогам первого полугодия переработали 5,2 млн тонн нефти.

В результате совокупный объем переработки нефти компанией составил 52,7 млн тонн. Во втором квартале этот показатель составил 26,4 млн тонн. При этом глубина переработки выросла на 1,4 процентных пункта квартал к кварталу и составила 76,2%.

- Приоритетом поставок моторного топлива для «Роснефти» является внутренний рынок. С начала года компания реализовала внутри страны более 97% бензина класса «Евро-5» и выше. Доля «Роснефти» в совокупном объеме биржевых продаж составила с начала года 46% по автобензинам и 42% по дизельному топливу, - говорится в официальном сообщении компании.

При этом объемы моторного топлива, поставляемого «Роснефтью» на биржу, традиционно значительно превышают установленные нормативы. Так, в первом полугодии «Роснефть» реализовала на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 25% от производства автобензинов (при нормативе в 11%) и 16% от производства дизеля (при нормативе в 7,5%). Реализация топлива в страны дальнего зарубежья и СНГ осуществляется в рамках исполнения межправительственных соглашений, а также в целях обеспечения собственных предприятий за рубежом.

Суммарно в первом полугодии «Роснефть» реализовала 50 млн тонн нефтепродуктов, из которых 25,9 млн тонн – во втором квартале (на 7,5% выше квартал к кварталу).

Как объясняют в компании, проведение ремонтных работ не оказало влияния на стабильность снабжения моторным топливом внутреннего рынка, поскольку Компания заблаговременно увеличила запасы бензина и дизельного топлива, а в период пикового спроса скорректировала план-график ремонта крупнейших НПЗ с целью увеличения продаж топлива на внутреннем рынке.

СПРАВКА «КП»

«Роснефть» владеет крупнейшей в России сетью автозаправочных станций, которая насчитывает свыше трех тысяч АЗС/АЗК. Объем розничных продаж на собственных АЗС по итогам первых шести месяцев полностью восстановился после ограничительных мер, введенных в 2020 году в связи с пандемией COVID-19, превысив показатель аналогичного периода 2020 года на 12%.

Вопрос сохранения жизни и здоровья, а также безопасность труда работников являются основным приоритетом «Роснефти».

- Отдавая приоритет вопросам сохранения жизни и здоровья, а также безопасности труда работников, в марте в компании стартовала программа вакцинации, в которой приняли участие более 263 тыс. человек. Результатом программы стало формирование коллективного иммунитета. Для дальнейшего предотвращения распространения заболевания мы планируем продолжить реализацию программы, - заявил глава компании Игорь Сечин.

Как отмечается в пресс-релизе нефтяной компании, в программе вакцинации приняло участие около 90% сотрудников центрального аппарата и порядка 71% сотрудников дочерних организаций.