Цветные Штаты Америки: Число белых в США опустилось до исторического минимума

Представителей европеоидной расы в США все меньше. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представителей европеоидной расы в США все меньше. Перепись населения, проведенная в прошлом году, показала рекордное сокращение этой группы населения: сейчас белых в Америке 57,8%, тогда как 10 лет назад было 63%. Как пишет Washington Post, это минимум за все время проведения переписи населения в США, а ведь первая прошла аж в 1790 году.

Согласно данным Бюро переписи США, 204,3 млн американцев считают себя белыми. И если вы, вспоминая марши BLM и погромы, устроенные разгневанными темнокожими, думаете, что белых активно теснят именно они, то ошибаетесь. Вторыми по численности — и самой быстро растущей группой — оказались латиноамериканцы. Почти каждый пятый гражданин Соединенных Штатов идентифицирует себя именно так. Как говорится в пояснительной записке к материалам переписи, большую роль играют традиционные многодетные семьи латиноамериканцев. На них пришлось больше половины (51%) прироста населения США за последние 10 лет.

Они уже оказывают большое влияние на жизнь страны. Несколько кандидатов в президенты на последних выборах даже произносили часть своих речей перед избирателями на испанском, стараясь привлечь голоса латиноамериканцев. А уж для властей южных штатов, где они преобладают, испанский фактически стал вторым государственным языком.

В крупнейшем штате страны — Калифорнии — за 10 лет с момента предыдущего такого опроса произошли кардинальные изменения. Белых стало меньше (34,7%), а латиноамериканцев больше (39,4%). Таким образом Калифорния стала четвертым штатом (после Гавайев, Нью-Мексико и округа Колумбия), где европеоиды оказались в меньшинстве.

- Если демографические тренды, которые мы наблюдаем сейчас, не изменятся, к 2045 году в Соединенных Штатах белые будут составлять меньше половины населения, - сделал прогноз в беседе с Washington Post исследователь-демограф из Института Брукингса Уильям Фрей.

Темнокожих в Америке, согласно последней переписи, 12,4%, еще 6% - азиаты. 10% сказали переписчикам, что принадлежат к смешанным расам.

Всего же с 2010 по 2020 год американцев стало больше на 7,4%. Для России, которая достигает положительной разницы в прибыли и убыли населения, только благодаря мигрантам, это были бы отличные цифры. Но для экспертов в США они выглядят пугающими. Ведь ниже показатели прироста населения за всю историю страны были только в самые тяжелые времена — в период Великой депрессии.