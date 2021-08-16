ЗОЖ под микроскопом

Гуляешь парке с лыжными палками; бегаешь трусцой; не ешь мясо или раз в месяц ходишь в зал - и ты уже с обывательской точки зрения превращаешься в "зожника". Но не все так плохо. Существуют люди и существуют продукты, которые точно знают, что же это такое - здоровый образ жизни. И что такое продукты для него. В новой современной лаборатории Серконс Эко испытывали продукцию известного на рынке здорового питания бренда "R.A.W.Life". Химики, микробиологи, паразитологи в течение нескольких дней изучали на дорогом оборудовании " зожные" батончики. Подобные перекусы и снеки можно найти на выкладке перед кассами сетевых супермаркетов или в отделах диетического питания. А ещё в магазинах для "качков" или тех, кто таковыми себя считают. Но батончик батончику - рознь. Что же искали в лаборатории эксперты Серконс Эко в испытательных образцах?

В перечне анализов есть обязательные параметры, такие как наличие тяжелых металлов, пестицидов, микотоксинов, различных микроорганизмов. Но ответственные производители идут ещё дальше. К примеру, пытаются отыскать следы глютена и серы, которые являются консервантами. И вот мы снова возвращаемся к критериям ЗОЖ. Оказывается, они достаточно понятны, если производитель здорового питания не лукавит и не ставит прибыль превыше качества. Существуют рекомендации Всемирной организации здравоохранения, а также ведущих мировых ассоциаций диетологов. Так вот, согласно им, ЗОЖ продукт, это тот продукт, который произведен из натурального сырья, без добавления разнообразных пищевых добавок. Все лучшее природа создала очень давно и часто без участия человека. Таким образом, чем меньше обрабатывать исходные качественные ингредиенты, тем более ЗОЖным получится продукт.

ЗОЖ заключается в разнообразии и балансе. В балансе белков, жиров и углеводов. Без любой из этих групп продуктов наш организм будет функционировать однобоко. ЗОЖ – это и не набор суперфудов. Хотя сами по себе киноа, авокадо, семена чиа или гречка - действительно, классные и полезные продукты. Но нельзя "подсаживаться" на питание, ориентированное на один продукт. ЗОЖ - это стиль жизни и мышления. Настоящие адепты здорового образа жизни просто корректируют свои вкусовые пристрастия исходя из особенностей организма. Кто-то страдает целиакей или просто хочет исключить из питания глютен. Есть те, кто не хочет есть рафинированный сахар. К сожалению, в России институт медицинской диетологии развит пока довольно слабо. Отсюда и отсутствие понятных и четких стандартов.

Вот для этого и нужны испытания в передовых современных лабораториях. И настоящий истинный "зожник", и фанатичный производитель ЗОЖ-питания хотят знать, что то, что они едят или продают испытано не просто по формальным показателям, но на пределе качества. Батончики "R.A.W.Life" именно для этого и «пришли» в лабораторию Серконс Эко - чтобы довериться самым точным методикам, самым опытным специалистам и проверкам на самом современном оборудование.

Ну, а читателю, который хочет выбрать для себя ЗОЖ-продуктами, остаётся порекомендовать, чтобы прежде, чем схватить перед кассой ЗОЖ-батончик, для начала внимательно изучить продукт. Буквально под микроскопом.

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