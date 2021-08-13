В «ответ на настоящие визовые издевательства над российским собкором» журналистку ВВС высылают из России

Официальный представитель МИД Мария Захарова Фото: Евгения ГУСЕВА

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что это ответная мера британцам на «гонения на российских журналистов».

Вечером в четверг 12 августа стало известно, что поданные британкой документы на продление российской визы вернулись из МИДа ни с чем. И теперь Рейнфорд обязана покинуть нашу страну до 31 августа. Сара живет и работает в России вот уже 20 лет. Она была одной из первых иностранных журналистов, отправившихся в 2004 в Беслан, чтобы освещать захват школы террористами. Кроме России Сара работала еще в Турции, Испании и на Кубе.

Сама Рейнфорд пока ничего не комментирует, что очень странно. Московский офис ВВС тоже молчит. О том, что произошло все узнали из сообщений телеканала «Россия 24». Причем ведущий новостей прямо заявил, что «Лондон в свою очередь, неоднократно пытался отозвать лицензию российского телеканала RT».

Отказ в визе Саре Рейнфордр – первый подобный инцидент с 2011 года (тогда был выслан из Москвы корреспондент The Guardian Люк Хардинг). Однако накануне 9 августа МИД РФ ввел персональные санкции в отношении ряда граждан Великобритании, из числа тех кто занимается антироссийской деятельностью.

Произошедшее прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Удивительно: на неоднократные предупреждения МИД о том, что в ответ на настоящие визовые издевательства Лондона над российским собкором в Британии будут предприняты соответствующие меры, англосаксонская медиагруппа внимание не обращала. А мы регулярно делали заявления, предлагая британцам прекратить гонения на российских журналистов. ВВС и сам корреспондент заняли глухую оборону и не комментируют ситуацию своим же коллегам. С чего бы? Нет информационного повода или не тот? Вперёд, не стесняйтесь. Могу сказать, что представителям ВВС, которые на днях посетили МИД, было всё подробно рассказано. Так что им должно быть, что сказать».