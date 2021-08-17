Как купить товар за границей и получить его в России на раз-два-три

Гендиректор ООО «Таможенная карта» Андрей Возмилов

ПЛАТЕЖИ УШЛИ В ОНЛАЙН

- Андрей Валерьевич, как пандемия повлияла на внешнеэкономическую деятельность, все замерло?

– В какое-то время действительно было затишье, но сейчас деловая активность возрождается. Совместно с НАФИ мы провели исследование, которое показало рост оптимистических настроений. Если в прошлом году только 20% организаций малого и среднего бизнеса – участников ВЭД считали, что ситуация в ближайшие полгода улучшится, то в этом году так считают уже 36%. Прибавилось оптимизма и у их зарубежных партнеров - 24% против прошлогодних 13%. О том, что ситуация налаживается, говорит и рост индекса деловой активности ВЭД в сегменте малого и среднего бизнеса. Он поднялся на 17 пунктов, но остается в отрицательном диапазоне и составляет -32 балла.

– Но все равно пока в минусе?

– Да, это говорит о преобладании негативных настроений, но тут важна динамика, а она показывает интенсивный положительный рост. К тому же внешнеэкономическая деятельность имеет свою специфику, процесс доставки товаров через границу достаточно трудоемок. Необходимо подобрать код товара согласно Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, определить ставки ввозных таможенных пошлин и налогов, рассчитать сумму таможенных платежей и отправить ее на депозит таможни, собрать документы для оформления груза, предоставить таможне документы, подтверждающие выбранный код и стоимость товара, подать в таможенный орган декларацию на товары и только после этого получить разрешение на пропуск товара.

– Удивительно, что при такой усложненной процедуре вообще кто-то возит товары через границу…

– Да, процесс требует определенных навыков, но хочу сказать, что за последние годы с развитием цифровой среды он претерпел заметные изменения. За прошедшее десятилетие международный объем почтовых отправлений и посылок увеличился более чем в 30 раз. В первую очередь это касается физлиц, но предприниматели также активно приобретают зарубежные товары. Активное развитие маркетплейсов, то есть онлайн-магазинов электронной торговли, обеспечило доступ к любому товару в любой точке мира. Интернет-торговля активно развивается, и пандемия дала дополнительный импульс этому развитию. В частности сегодня маркетплейсы фактически берут на себя таможенные процедуры: товар доставляется в страну, растаможивается и доставляется покупателю. Это дало огромный скачок в развитии международной торговли.

Еще один тренд – значительная часть таможенных операций стала производиться в цифровом формате, и это существенно ускорило процесс таможенного оформления. По данным ФТС за 2020 год, почти 20% всех импортных деклараций выпускается полностью в автоматическом режиме. Это занимает в среднем полтора часа и не требует присутствия представителя компании на таможенном посту – разумеется, при условии соблюдения всех требований ФТС.

– Но предприниматель же сам заполняет сведения в декларации, и что он ни напишет, на все таможня даст добро?

– Есть небольшой нюанс. Таможня формирует так называемый «зеленый список». Если компания работает давно, не раз провозила грузы и не получала никаких замечаний от таможенных органов, ее включают в этот список. И дальнейшее взаимодействие уже происходит дистанционно. Все необходимые документы передаются в электронном виде, таможня их изучает и дает разрешение на ввоз товара. Компании проявляют огромный интерес к тому, что нужно сделать, какие формальные требования выполнить, чтобы попасть в этот список. Здесь рекомендация одна – полное соответствие предоставляемой в ФТС информации ее требованиям.

ЧТО МЕШАЕТ ИМПОРТЕРУ

– Тем не менее многие импортеры жалуются на сложности при прохождении грузов через таможню...

– Действительно, это связано с тем, что в последние годы введены дополнительные требования – в частности, на поставку продовольственной продукции, на импорт и экспорт товаров медицинского назначения. Грузы идут намного дольше, например, из-за дополнительных требований по санитарной обработке транспортных средств. Для участников внешнеэкономической деятельности это чревато срывом сроков поставки, штрафными санкциями за несоблюдение условий контрактов. Кроме того, введены требования по обязательной маркировке товаров. Это безусловно положительная мера, маркировка является гарантией подлинности происхождения товара – то есть, если мы покупаем аппарат «Кодак», то можно быть уверенным, что это настоящий «Кодак», он произведен там, где указано, под контролем этой компании, а не собран из контрафактных запчастей где-нибудь в подвале. Маркировка еще и позволяет отследить движение товара от производителя к конечному покупателю. Сегодня обязательной маркировке подлежат изделия из меха, обувь, табак, лекарственные средства, фотоаппараты, парфюмерная продукция, шины и покрышки, в этом году добавились товары легкой промышленности и молочная продукция. Эти изменения позволили получить доступ к качественному сертифицированному товару, избежать подделок, избавиться от контрафакта, пресечь контрабанду и серый импорт. Бюджет получил дополнительные средства за счет легализации ввоза товаров, подлежащих маркировке.

Но в процессе всех этих изменений (я имею в виду и дополнительные требования к перемещению грузов через границу, и расширение применения цифровых технологий при их оформлении) мы отмечаем технологическую и функциональную неготовность бизнес-среды. Процесс доставки товаров и оформления документов стал требовать специальных знаний, наличия современного интерфейса для того, чтобы подключиться к сервису и воспользоваться возможностями электронного оформления, обмениваться документами с органами ФТС. Сегодня многие предприниматели не готовы к этому, особенно представители малого бизнеса.

Если предприниматель занимается, например, реализацией обуви, то он сосредоточен на продажах, анализе спроса, качестве товара. А создавать специальное подразделение по работе с таможней – это не всегда эффективно, особенно для малых предприятий.

«ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» – ЕСТЬ ТАКОЕ РЕШЕНИЕ

– Какой выход? Обращаться к услугам таможенных брокеров?

– Да, возможен и такой вариант – найти специализированную компанию, которая будет заниматься таможенным оформлением. Сейчас такая тенденция прослеживается во всех сферах бизнеса – многие уходят на аутсорсинг. В свою очередь компания «Таможенная карта» предлагает технологичное решение – сервис не только по уплате таможенных платежей, но и инструменты для декларирования и комплексной экспертной поддержки.

– В чем ее преимущества?

– Мы присутствуем на рынке уже 21 год и являемся крупнейшим оператором таможенных платежей. Сама таможенная карта изначально представляет собой традиционный пластик, а сейчас она выпускается и в виртуальной форме. Ее обладатель (юрлицо или индивидуальный предприниматель) получает доступ к нашему универсальному сервису. Что это дает? Одной картой можно произвести все платежи, которые требуются при перемещении товара через границу – НДС, таможенные пошлины, сборы, утилизационные платежи. Очень важно, что оплату можно производить непосредственно в момент заполнения декларации, а не переводить заранее на счет таможни, как это требуется при обычном оформлении груза, – предпринимателю не нужно отвлекать на несколько дней деньги из оборота. Еще достоинство – оплата доступна в системе 24/7, то есть круглосуточно и ежедневно. Выходные, праздники, новогодние каникулы – никакого зависания денег или ошибочной отправки их на некорректный счет, через наш сервис платежи идут исправно и без задержек. Плюс к этому мы предоставляем кастомизированную под клиента управленческую отчетность о совершенных платежах в режиме реального времени.

Мы не ограничиваем выпуск карты на одного пользователя. Например, если предприятию нужно, чтобы три сотрудника имели доступ к системе расчетов и декларирования, то мы выпустим три карты к одному счету. А если компания пользуется услугами таможенного брокера, то можно выпустить карту и для брокера с правом доступа к расчетному счету компании.

В текущем году мы запустили операционную систему «ТАМО ОС» – это единое цифровое пространство для международной торговли, к которому могут подключаться предприниматели, самостоятельно оформлять декларации и подавать их во все таможенные органы России – также в режиме 24/7.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НАУЧАТ ОФОРМЛЯТЬ ГРУЗЫ

– А если у клиента возникнут вопросы по оформлению документов – как ему быть?

– Мы предлагаем нашим клиентам дополнительные услуги – оперативное оформление и декларирование грузов, а также комплексную юридическую поддержку внешнеэкономической деятельности. Все-таки за плечами более 20 лет работы, накоплен немалый опыт. У нас есть и эксперты по декларированию грузов и юристы, которые в круглосуточном режиме помогают предпринимателям правильно подобрать код, рассчитать пошлину, помочь сформировать полный пакет документов и максимально сократить затраты времени на оформление товара. А если будут возникать какие-то спорные ситуации, то наши юристы помогут урегулировать эти вопросы, в т.ч. представляя их интересы в суде.

А совсем недавно, в мае, мы запустили такой продукт, как электронное поручительство. Возникают ситуации, когда у таможни и импортера имеется спор по поводу размера пошлины. Для того, чтобы груз выпустили, импортер должен положить на депозит ту сумму, которую начислили органы ФТС, а потом в течение 90 дней урегулировать спорную ситуацию. Иногда это ощутимые суммы, их приходится изымать из оборота компании и это болезненно. Мы предлагаем электронное поручительство за нашего клиента – сегодня, в пилотном режиме, выдаем его в течение рабочего дня. А дальше помогаем клиенту разобраться с запросами, поступающими от таможенной службы и урегулировать расчет.

– Да, очень удобно. Получается, можно заниматься внешнеэкономической деятельностью, абсолютно не разбираясь в таможенном законодательстве, все проблемы решит «Таможенная карта»?

– Лучше все-таки разбираться. Вообще, многие предприниматели опасаются заниматься ВЭД. Существует стереотип, что это очень сложно, что для работы с таможней нужны какие-то связи, знакомства, а если этого нет, то и соваться нечего.

Мы считаем, что нужно повышать уровень грамотности российских предпринимателей во внешнеэкономической деятельности. В мае у нас стартовал такой проект. Особое внимание уделяем тем, кто только задумывается о такой деятельности. Курс так и называется: «Как стать участником ВЭД. Первые шаги». Предприниматель сможет изучить теоретическую базу и с помощью симулятора получить практические навыки в самостоятельном оформлении международной поставки. Как минимум он научится заполнять таможенную декларацию и может получить экономию на посредниках. Курс будет крайне полезен и руководителям компаний, которые хотят обучить новых сотрудников. Получить доступ к курсу можно у нас на сайте.

– Как можно приобрести таможенную карту?

– Можно оставить заявку на нашем сайте, либо выбрать банк-партнер самостоятельно – их перечень есть на нашем сайте. Напомню, можно выпустить как пластиковую, так и виртуальную таможенную карту.

Справка «КП»

«Таможенная карта» – российская платежная система, крупнейший оператор таможенных платежей в России. Она разрабатывает и внедряет решения для оптимизации процессов внешнеэкономической деятельности в компаниях. С ее помощью этой можно осуществлять таможенные платежи, а также декларировать товары онлайн в режиме 24/7.

«Таможенная карта» предоставляет комплексную правовую и консультационную поддержку для участников трансграничной торговли.