«На траектории устойчивого развития»: губернатор Тюменской области рассказал о развитии региона

«Соцподдержку получают около 400 тысяч наших земляков», – сообщил​​ Александр Моор. Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Более 9 тыс. детей родились на Тюменской земле за первые шесть месяцев 2021 года – это на 162 ребенка больше, чем в первом полугодии прошлого года. С такой радостной новости губернатор Тюменской области Александр Моор начал традиционную встречу с журналистами, посвященную 77-му дню рождения региона. Количество созданных тюменцами семей увеличилось более чем на 40 % – с почти 3,1 тыс. в первом полугодии прошлого года до около 4,4 тыс. за первые шесть месяцев текущего года

НА «СОЦИАЛКУ» ПРИХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ БЮДЖЕТА

Борьба с пандемией стала одной из основных тем пресс-конференции. Тюменская область остается лидером среди регионов Уральского федерального округа по темпам вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции, сообщил Александр Моор. По данным на 12 августа, план вакцинации первым компонентом вакцины выполнен на 74,7 %. Для лечения пациентов с COVID-19 в Тюменской области развернуто 18 моногоспиталей, рассчитанных на 3 тыс. 369 коек. Сейчас свободно 11,5 % коечного фонда.

Несмотря на пандемию, которая серьезно повлияла на экономику региона, в Тюменской области вновь был сформирован социально ориентированный бюджет, подчеркнул Александр Моор.

«На долю социальных статей приходится 58 % расходной части нашего главного финансового документа. Если в 2018 году объем финансирования из федерального и областного бюджетов на предоставление мер социальной поддержки населения составил в целом около 7,3 миллиарда рублей, то в 2021 году – более 16,4 миллиарда рублей. В настоящее время соцподдержку получают около 400 тысяч наших земляков», – сообщил губернатор. Расходы на образование, здравоохранение, социальную политику, физкультуру и спорт составят в текущем году 85 млрд рублей.

На 2021 год запланированы строительство 6 фельдшерско-акушерских пунктов, а также капитальный ремонт 10 медучреждений. В региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения, реализуемую по поручению президента России Владимира Путина, включены 23 медицинские организации. Не отстает и образование. В 2021 году будут введены в эксплуатацию 8 новых школ и 10 детских садов.

«МОЖЕМ РЕШАТЬ ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ»

На исходе лета журналистов, разумеется, интересовали виды на урожай. Несмотря на засуху, тюменские аграрии в полном объеме обеспечат продовольственную безопасность региона, заявил Александр Моор. Пока прогнозы умеренно оптимистичные – по предварительным данным, будет собрано более 1 млн 230 тыс. тонн зерновых.

«Несмотря на все трудности и испытания, я уверен, что мы находимся на траектории устойчивого развития и общими силами можем решать любые задачи», – обратился Александр Моор к жителям региона в канун 77-й годовщины со дня образования Тюменской области.

УЛУЧШЕНИЕ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА

За полгода индекс промышленного производства вырос на 10,6 % к уровню первого полугодия 2020 года. В то же время обрабатывающие производства подросли на 22,4 %.

Одним из важнейших событий 2021 года для Тюменской области стало возвращение в тройку лидеров по инвестиционной привлекательности среди российских регионов.

«Этот результат был достигнут благодаря как поддержке в регионе, оказанной предпринимателям, так и разработанной стратегии инвестиционного развития. У нас уже действует целый комплекс инструментов господдержки инвесторов, и постоянно запускаются новые механизмы улучшения делового климата», – сказал губернатор.